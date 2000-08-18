Раздел: Фоторепортажи
Сколько длится декретный отпуск в разных странах. Фото
Разница удивительная.
Необходимость тесного контакта малыша с родителями в первые месяцы его жизни доказана и психологами, и педиатрами. Более того, она признана в большинстве государств на законодательном уровне, что выражается в праве молодых матерей на отпуск по беременности и родам. Однако представление об оптимальной продолжительности декрета существенно отличается от страны к стране, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подсчитал, сколько дней длится декретный отпуск в разных странах мира, а также узнал, какие еще особые условия предоставляют (или выдвигают) новоиспеченным мамам и папам правительства их государств.
1. Хорватия
Продолжительность декретного отпуска: 410 дней.
Декретный отпуск в этой стране щедрый с точки зрения не только его длительности, но и оплаты: до достижения ребенком 6 месяцев мать получает 100 % от ежемесячной зарплаты из Фонда медицинского страхования.
2. Великобритания
Продолжительность декретного отпуска: 365 дней.
Британские родители могут делить декретный отпуск между собой: мать обязана уйти в декрет только на 2 недели после рождения ребенка, остальное время за малышом могут ухаживать как она, так и отец ребенка.
3. Швеция
Продолжительность декретного отпуска: 240 дней.
Шведские родители также могут разделить декретный отпуск между собой, причем 60 дней из него зарезервированы строго для отца и в случае неиспользования «сгорают».
4. Россия
Продолжительность декретного отпуска: 140 дней.
После декретного отпуска мама, как правило, уходит в отпуск по уходу за ребенком до того, пока тому не исполнится 1,5 года, с сохранением 40 % заработка. Впоследствии этот отпуск может быть продлен еще на 1,5 года, но уже без оплаты и зачисления в трудовой стаж.
5. Казахстан
Продолжительность декретного отпуска: 126 дней.
В случае осложнений или рождения 2 и более детей часть отпуска, пришедшаяся на период после родов, увеличивается до 10 недель. Можно также взять отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 3 лет.
6. Финляндия
Продолжительность декретного отпуска: 126 дней.
Жительницы Финляндии могут заменить отпуск по уходу бесплатным пребыванием малыша в детском дошкольном учреждении либо воспользоваться помощью государственной няни.
7. Португалия
Продолжительность декретного отпуска: 120 дней.
При этом по законам страны папа должен провести с новорожденным малышом не менее 5 дней, а уклонение от своих обязанностей грозит ему штрафом.
8. Франция
Продолжительность декретного отпуска: 112 дней.
Этот период можно по желанию разделить на 2 части (2 месяца до родов и 2 месяца после) или оставить большую часть на послеродовой период, что и делает большинство французских мам. При хорошем самочувствии женщине позволят сократить «предродовую» часть до 3 недель, максимальный разрешенный законом срок присутствия на рабочем месте в положении - 36 недель беременности.
9. Китай
Продолжительность декретного отпуска: от 90 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в Китае плавающий и определяется возрастом женщины: чем старше мать, тем длиннее отпуск.
10. Исландия
Продолжительность декретного отпуска: 90 дней.
Если декретный отпуск в этой стране предоставляется только матери, то следующий за ним отпуск по уходу за ребенком строится по системе «3-3-3»: 3 месяца отведено матери, 3 - отцу, а еще 3 родители могут поделить между собой по своему усмотрению.
11. Индия
Продолжительность декретного отпуска: от 84 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в Индии зависит от того, каким по счету в семье станет ребенок. Продолжительный отпуск, соответствующий стандартам Всемирной организации труда, сроком 26 недель (182 дня) доступен только для женщин, рожающих первого или второго ребенка. В случае если ожидаемый ребенок будет третьим и более, декретный отпуск составит всего 12 недель (84 дня).
Читайте также: Сказочные миры в сюрреалистичных снимках британки. Фото
12. Объединенные Арабские Эмираты
Продолжительность декретного отпуска: от 45 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в ОАЭ зависит от того, на кого трудится женщина: на государство или на частную компанию. Женщина, работающая в частном секторе, имеет право на 45-дневный декретный отпуск, включая до- и послеродовой периоды. Для служащих правительственных структур этот срок в 2 раза больше - 90 дней.
По данным Международной организации труда, в наши дни подавляющее большинство стран мира на законодательном уровне защищают право матерей и младенцев на совместное пребывание в первые месяцы после родов, а также регламентируют необходимые пособия и выплаты.
Только в 2 % государств размер пособия по беременности и родам не регулируется законодательно, и, как ни странно, в их число входят Соединенные Штаты Америки.
Необходимость тесного контакта малыша с родителями в первые месяцы его жизни доказана и психологами, и педиатрами. Более того, она признана в большинстве государств на законодательном уровне, что выражается в праве молодых матерей на отпуск по беременности и родам. Однако представление об оптимальной продолжительности декрета существенно отличается от страны к стране, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подсчитал, сколько дней длится декретный отпуск в разных странах мира, а также узнал, какие еще особые условия предоставляют (или выдвигают) новоиспеченным мамам и папам правительства их государств.
1. Хорватия
Продолжительность декретного отпуска: 410 дней.
Декретный отпуск в этой стране щедрый с точки зрения не только его длительности, но и оплаты: до достижения ребенком 6 месяцев мать получает 100 % от ежемесячной зарплаты из Фонда медицинского страхования.
2. Великобритания
Продолжительность декретного отпуска: 365 дней.
Британские родители могут делить декретный отпуск между собой: мать обязана уйти в декрет только на 2 недели после рождения ребенка, остальное время за малышом могут ухаживать как она, так и отец ребенка.
3. Швеция
Продолжительность декретного отпуска: 240 дней.
Шведские родители также могут разделить декретный отпуск между собой, причем 60 дней из него зарезервированы строго для отца и в случае неиспользования «сгорают».
4. Россия
Продолжительность декретного отпуска: 140 дней.
После декретного отпуска мама, как правило, уходит в отпуск по уходу за ребенком до того, пока тому не исполнится 1,5 года, с сохранением 40 % заработка. Впоследствии этот отпуск может быть продлен еще на 1,5 года, но уже без оплаты и зачисления в трудовой стаж.
5. Казахстан
Продолжительность декретного отпуска: 126 дней.
В случае осложнений или рождения 2 и более детей часть отпуска, пришедшаяся на период после родов, увеличивается до 10 недель. Можно также взять отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 3 лет.
6. Финляндия
Продолжительность декретного отпуска: 126 дней.
Жительницы Финляндии могут заменить отпуск по уходу бесплатным пребыванием малыша в детском дошкольном учреждении либо воспользоваться помощью государственной няни.
7. Португалия
Продолжительность декретного отпуска: 120 дней.
При этом по законам страны папа должен провести с новорожденным малышом не менее 5 дней, а уклонение от своих обязанностей грозит ему штрафом.
8. Франция
Продолжительность декретного отпуска: 112 дней.
Этот период можно по желанию разделить на 2 части (2 месяца до родов и 2 месяца после) или оставить большую часть на послеродовой период, что и делает большинство французских мам. При хорошем самочувствии женщине позволят сократить «предродовую» часть до 3 недель, максимальный разрешенный законом срок присутствия на рабочем месте в положении - 36 недель беременности.
9. Китай
Продолжительность декретного отпуска: от 90 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в Китае плавающий и определяется возрастом женщины: чем старше мать, тем длиннее отпуск.
10. Исландия
Продолжительность декретного отпуска: 90 дней.
Если декретный отпуск в этой стране предоставляется только матери, то следующий за ним отпуск по уходу за ребенком строится по системе «3-3-3»: 3 месяца отведено матери, 3 - отцу, а еще 3 родители могут поделить между собой по своему усмотрению.
11. Индия
Продолжительность декретного отпуска: от 84 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в Индии зависит от того, каким по счету в семье станет ребенок. Продолжительный отпуск, соответствующий стандартам Всемирной организации труда, сроком 26 недель (182 дня) доступен только для женщин, рожающих первого или второго ребенка. В случае если ожидаемый ребенок будет третьим и более, декретный отпуск составит всего 12 недель (84 дня).
Читайте также: Сказочные миры в сюрреалистичных снимках британки. Фото
12. Объединенные Арабские Эмираты
Продолжительность декретного отпуска: от 45 дней.
«От» означает, что срок декретного отпуска в ОАЭ зависит от того, на кого трудится женщина: на государство или на частную компанию. Женщина, работающая в частном секторе, имеет право на 45-дневный декретный отпуск, включая до- и послеродовой периоды. Для служащих правительственных структур этот срок в 2 раза больше - 90 дней.
По данным Международной организации труда, в наши дни подавляющее большинство стран мира на законодательном уровне защищают право матерей и младенцев на совместное пребывание в первые месяцы после родов, а также регламентируют необходимые пособия и выплаты.
Только в 2 % государств размер пособия по беременности и родам не регулируется законодательно, и, как ни странно, в их число входят Соединенные Штаты Америки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Также советуем посмотреть
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
Оставьте свой комментарий