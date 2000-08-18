Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Костюм творит чудеса.
Всего одна десятая секунды! Ровно столько времени есть, чтобы произвести первое впечатление о себе. Респектабельный внешний вид - один из залогов успеха. В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление о человеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Благотворительная организация «Sharp Dressed Man» (название ее можно перевести, как «мужчина, одетый в строгий костюм»), основанная в 2011 году в Балтиморе, поддерживает людей, которые возвращаются к нормальной жизни после реабилитации или тюрьмы. Ее основатель Кристофер Шафер работает портным в центре Балтимора и создает костюмы со стартовой ценой от 3000 долларов.
Читайте также: Сколько длится декретный отпуск в разных странах. Фото
Идея создания проекта «Sharp Dressed Man» возникла у него, когда он искал способ избавиться от всех своих высококлассных костюмов, в которых его клиенты больше не нуждались. В течение недели он собирал пожертвования от клиентов и местных жителей, а затем объявил, что любой желающий может прийти и получить бесплатный костюм, стрижку и горячую еду. Как человек, который сам когда-то боролся с наркоманией, Шафер знает, насколько важно получить второй шанс.
Всего одна десятая секунды! Ровно столько времени есть, чтобы произвести первое впечатление о себе. Респектабельный внешний вид - один из залогов успеха. В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление о человеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Благотворительная организация «Sharp Dressed Man» (название ее можно перевести, как «мужчина, одетый в строгий костюм»), основанная в 2011 году в Балтиморе, поддерживает людей, которые возвращаются к нормальной жизни после реабилитации или тюрьмы. Ее основатель Кристофер Шафер работает портным в центре Балтимора и создает костюмы со стартовой ценой от 3000 долларов.
Читайте также: Сколько длится декретный отпуск в разных странах. Фото
Идея создания проекта «Sharp Dressed Man» возникла у него, когда он искал способ избавиться от всех своих высококлассных костюмов, в которых его клиенты больше не нуждались. В течение недели он собирал пожертвования от клиентов и местных жителей, а затем объявил, что любой желающий может прийти и получить бесплатный костюм, стрижку и горячую еду. Как человек, который сам когда-то боролся с наркоманией, Шафер знает, насколько важно получить второй шанс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
766
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
Оставьте свой комментарий