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Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото

Фотограф показал, как меняет человека одежда. ФотоКостюм творит чудеса.

Всего одна десятая секунды! Ровно столько времени есть, чтобы произвести первое впечатление о себе. Респектабельный внешний вид - один из залогов успеха. В рамках социального проекта показали, как одежда способен менять внешность и первое впечатление о человеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Благотворительная организация «Sharp Dressed Man» (название ее можно перевести, как «мужчина, одетый в строгий костюм»), основанная в 2011 году в Балтиморе, поддерживает людей, которые возвращаются к нормальной жизни после реабилитации или тюрьмы. Ее основатель Кристофер Шафер работает портным в центре Балтимора и создает костюмы со стартовой ценой от 3000 долларов.

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Идея создания проекта «Sharp Dressed Man» возникла у него, когда он искал способ избавиться от всех своих высококлассных костюмов, в которых его клиенты больше не нуждались. В течение недели он собирал пожертвования от клиентов и местных жителей, а затем объявил, что любой желающий может прийти и получить бесплатный костюм, стрижку и горячую еду. Как человек, который сам когда-то боролся с наркоманией, Шафер знает, насколько важно получить второй шанс.

Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
Фотограф показал, как меняет человека одежда. Фото
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 Теги: фотограф, костюм

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Сегодня, 17:14 » Автор: Анна Мартынова
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