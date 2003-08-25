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Атмосферные такси ночного Токио. Фото

Атмосферные такси ночного Токио. Фото Эти снимки интересны цветами и атмосферностью.

«Кто водит авто в Токио» – серия непостановочных портретов таксистов и их пассажиров в столице Японии, городе, где манеры имеют первостепенное значение, даже в приватном пространстве такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Фотограф Олег Толстой живёт в Лондоне. Его интерес к социальным взаимодействиям и человеческому поведению определил тематику его проектов, несущих свежий взгляд на современную жизнь.

«Много путешествуя, вы обычно находите, что таксисты – увлечённые болтуны, – комментирует фотограф, – дома в Лондоне или в Нью-Йорке редко бывает, что выйдешь из автомобиля без высказываний. Однако в Токио взаимодействие сведено к минимуму. Формальность ситуации завораживает: водители носят строгие костюмы и белые перчатки, двери автомобиля открываются автоматически, и они никогда не ожидают чаевых».

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«Вскоре я обнаружил, что эта отстранённость не только личная черта, но и профессиональная: у водителей с рейтингом «y ūryō untensha» – отличные водители – есть свои стенды на главных станциях и специальная маркировка на такси. Мы, люди, естественно, жаждем связи, но даже в этом крошечном замкнутом пространстве сохраняется граница между водителем и пассажиром. Меня заинтриговали эти профессионалы, которые проводят большую часть своего времени в тишине, несмотря на то, что часто сидят на расстоянии менее метра от другого человека».

Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
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 Теги: Токио, такси

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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