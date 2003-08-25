Раздел: Фоторепортажи
Атмосферные такси ночного Токио. Фото
Эти снимки интересны цветами и атмосферностью.
«Кто водит авто в Токио» – серия непостановочных портретов таксистов и их пассажиров в столице Японии, городе, где манеры имеют первостепенное значение, даже в приватном пространстве такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Фотограф Олег Толстой живёт в Лондоне. Его интерес к социальным взаимодействиям и человеческому поведению определил тематику его проектов, несущих свежий взгляд на современную жизнь.
«Много путешествуя, вы обычно находите, что таксисты – увлечённые болтуны, – комментирует фотограф, – дома в Лондоне или в Нью-Йорке редко бывает, что выйдешь из автомобиля без высказываний. Однако в Токио взаимодействие сведено к минимуму. Формальность ситуации завораживает: водители носят строгие костюмы и белые перчатки, двери автомобиля открываются автоматически, и они никогда не ожидают чаевых».
Читайте также: Трудности жизни мужчин в прикольных фотках
«Вскоре я обнаружил, что эта отстранённость не только личная черта, но и профессиональная: у водителей с рейтингом «y ūryō untensha» – отличные водители – есть свои стенды на главных станциях и специальная маркировка на такси. Мы, люди, естественно, жаждем связи, но даже в этом крошечном замкнутом пространстве сохраняется граница между водителем и пассажиром. Меня заинтриговали эти профессионалы, которые проводят большую часть своего времени в тишине, несмотря на то, что часто сидят на расстоянии менее метра от другого человека».
«Кто водит авто в Токио» – серия непостановочных портретов таксистов и их пассажиров в столице Японии, городе, где манеры имеют первостепенное значение, даже в приватном пространстве такси, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Фотограф Олег Толстой живёт в Лондоне. Его интерес к социальным взаимодействиям и человеческому поведению определил тематику его проектов, несущих свежий взгляд на современную жизнь.
«Много путешествуя, вы обычно находите, что таксисты – увлечённые болтуны, – комментирует фотограф, – дома в Лондоне или в Нью-Йорке редко бывает, что выйдешь из автомобиля без высказываний. Однако в Токио взаимодействие сведено к минимуму. Формальность ситуации завораживает: водители носят строгие костюмы и белые перчатки, двери автомобиля открываются автоматически, и они никогда не ожидают чаевых».
Читайте также: Трудности жизни мужчин в прикольных фотках
«Вскоре я обнаружил, что эта отстранённость не только личная черта, но и профессиональная: у водителей с рейтингом «y ūryō untensha» – отличные водители – есть свои стенды на главных станциях и специальная маркировка на такси. Мы, люди, естественно, жаждем связи, но даже в этом крошечном замкнутом пространстве сохраняется граница между водителем и пассажиром. Меня заинтриговали эти профессионалы, которые проводят большую часть своего времени в тишине, несмотря на то, что часто сидят на расстоянии менее метра от другого человека».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
172
0
Также советуем посмотреть
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
Оставьте свой комментарий