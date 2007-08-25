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Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото Эти водоемы образовались на месте вулканов или после падения метеоритов.

Кратерное озеро - это водоем, образующиеся при наполнении водой вулканического кратера (углубление на вершине вулкана), кальдеры (впадина, образовавшаяся из-за провала вершины вулкана), маара (кратер взрыва) или ударного кратера, появившегося в результате падения космического тела на поверхность Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Кратерное озеро имеет, как правило, форму круга высокие стенки и обычно заполняется дождевой водой. В объективе самые интересные кратерные озера.

Эльгыгытгын, Чукотка

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Кратерное озеро на Чукотке. Диаметр озера - около 12 километров, а максимальная глубина - 174 метра. Кратерное озеро образовалось около 3.6 миллионов лет назад. По основной гипотезе, это или ударный, или вулканический кратер:

Катмай, Аляска

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Это действующий стратовулкан на юге полуострова Аляска. Вулкан достигает 10 км в диаметре и имеет кальдеру, заполненную большим озером, размерами 4.5×3 км, которая образовалась при извержении вулкана в 1912 году. Максимальная высота Катмая, на котором находится кратерное озеро, - 2047 метров над уровнем моря:

Килотоа, Эквадор

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Кальдера радиусом 2 км была образована в результате извержения вулкана около 800 лет назад. Кратерное озеро имеет глубину 250 метров и окрашено в зеленоватый цвет из-за растворения минералов. На дне озера находятся трещины, по которым поднимаются струйки газов.

Кратерное озеро в рифтовой долине, Африка

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Рифт - это крупная линейная впадина в земной коре. Рифтовая долина находится между высочайшими горными системами Африки - Вирунга, Митумба и Рувензори. В рифтовой долине находятся озера, в том числе озеро Танганьика, которое является самым длинным в мире пресноводным озером и одним из самых глубоких (1470 метров).

Озеро Крейтер, штат Орегон

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Озеро Крейтер славится своим глубоким синим цветом и чистотой водой. Оно частично заполняет кальдеру глубиной 1 220 метров, которая появилась около 7 700 лет назад после разрушения вулкана Маунт-Мазама. Это глубочайшее озеро в США, второе по глубине в Северной Америке.

Пинатубо, Филлипины
Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Действующий вулкан Пинатубо расположен на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы Манилы. В огромном кратере диаметром 2.5 км, образованном извержением 1991 года, образовалось кратерное озеро с дождевым питанием.

«Озеро пяти цветов», Япония

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


Гора Зао расположена на границе префектур Ямагата и Мияги. В 1720-х годах в кратере вулкана после извержения образовалось озеро Окама. Его еще называют «озером пяти цветов», потому, что оно меняет цвет в зависимости от погоды. Диаметр кратерного озера составляет 360 метров, а глубина - 60 м.

Кратерное озеро на вулкане Таал, Филиппины

Так выглядят самые интересные кратерные озера в мире. Фото


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Действующий вулкан Таал расположен на территории Филиппин в 50 км от Манилы. Кратерное озеро заполняет кальдеру диаметром 25-30 километров, которая образовалась после сильнейшего извержения 100-500 тысяч лет назад.
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 Теги: озера, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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