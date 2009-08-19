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Горы мусора: как выглядит Киев после Дня Независимости. Фото
На Майдане продолжается демонтаж
Улицы столицы утром 25 августа не порадовали своей чистотой после празднования Дня Независимости Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По всему центру местами горы мусора, спящие на лавочках, а все парапеты и ступеньки уставлены пустыми бутылками.
Информатор прогулялся по сонной столице, и увидел типичную картину города после массового праздничного мероприятия. Ситуация с мусором и спящими на улицах в день проведения Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая была даже похлеще.
Читайте также: Киевлян возмутили горы мусора возле ж/д вокзала
24 августа помимо торжественного военного парада в центре столицы на главной арене страны - НСК «Олимпийский» с грандиозным концертом выступила группа «Океан Эльзы». Журналисты прогулялись от стадиона к Майдану Независимости, чтобы оценить масштабы последствия.
Улицы столицы утром 25 августа не порадовали своей чистотой после празднования Дня Независимости Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По всему центру местами горы мусора, спящие на лавочках, а все парапеты и ступеньки уставлены пустыми бутылками.
Информатор прогулялся по сонной столице, и увидел типичную картину города после массового праздничного мероприятия. Ситуация с мусором и спящими на улицах в день проведения Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая была даже похлеще.
Читайте также: Киевлян возмутили горы мусора возле ж/д вокзала
24 августа помимо торжественного военного парада в центре столицы на главной арене страны - НСК «Олимпийский» с грандиозным концертом выступила группа «Океан Эльзы». Журналисты прогулялись от стадиона к Майдану Независимости, чтобы оценить масштабы последствия.
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