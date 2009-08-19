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Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото

Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. ФотоНастоящие прелести одинокой и счастливой жизни

Лос-Анджелесская художница-иллюстратор создала серию рисунков о плюсах и маленьких радостях жизни в одиночестве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Вернее будет сказать, это рисунки о ней самой, о том, почему ей нравится жить одной.

Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
Эти иллюстрации доказывают прелести одинокой жизни. Фото
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 Теги: одиночество, иллюстрации

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Сегодня, 14:55 » Автор: Татьяна Ларина
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