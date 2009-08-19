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Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото

Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. ФотоДанный проект носит название "Where the Wild Things Are"

Калифорнийский приют Agua Dulce объединился вместе с лос-анджелесским фотографом, чтобы устроить яркую фотосессию, в которой они продемонстрировали всю красоту и силу счастливых животных, которых организации удалось спасти от чудовищного плена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Данный проект носит название "Where the Wild Things Are" и в нем фотограф Наташа Уилсон (Natasha Wilson) из агентства De Anastacia Photography сделала серию фотографий с разными животными, которым удалось избежать продажи на калифорнийском черном рынке. Среди животных, принявших участие в проекте, можно встретить африканского сервала, южноамериканского капуцина и даже австралийского кенгуру.

На картинах существа предстают перед зрителем в тандеме с ярко одетыми девушками-моделями, вместе они запечатлены на природном фоне, который максимально близок к среде обитания, из которой и были безжалостно забраны эти бедные животные.

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При этом, несмотря на все те ужасы, что героям фотосессии пришлось пережить, на фотографиях они выглядят ухоженными, здоровыми и полностью отошедшими от стресса.

Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото
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 Теги: женщины, животные

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Сегодня, 16:36 » Автор: Татьяна Ларина
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