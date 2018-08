Уникальный фотопроект: женщины со спасенными животными. Фото

Калифорнийский приют Agua Dulce объединился вместе с лос-анджелесским фотографом, чтобы устроить яркую фотосессию, в которой они продемонстрировали всю красоту и силу счастливых животных, которых организации удалось спасти от чудовищного плена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Данный проект носит название "Where the Wild Things Are" и в нем фотограф Наташа Уилсон (Natasha Wilson) из агентства De Anastacia Photography сделала серию фотографий с разными животными, которым удалось избежать продажи на калифорнийском черном рынке. Среди животных, принявших участие в проекте, можно встретить африканского сервала, южноамериканского капуцина и даже австралийского кенгуру.На картинах существа предстают перед зрителем в тандеме с ярко одетыми девушками-моделями, вместе они запечатлены на природном фоне, который максимально близок к среде обитания, из которой и были безжалостно забраны эти бедные животные.При этом, несмотря на все те ужасы, что героям фотосессии пришлось пережить, на фотографиях они выглядят ухоженными, здоровыми и полностью отошедшими от стресса.