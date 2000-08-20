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Раздел: Фоторепортажи  
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В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото

В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото В баллонах хранят сжатый воздух.

На самом большом судоремонтном заводе Украины появился необычный арт-объект. Баллоны с воздухом превратили в персонажей популярного мультфильма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Сообщается, что еще 5 лет назад Ильичёвский судоремонтный завод в городе Черноморске находился в крайне плачевном состоянии.

"Это не просто арт-объект и появился он не случайно. Можно сказать, что эти миньоны - яркий "симптом" выздоровления завода", - говорит директор Михаил Дудников.

Баллоны на заводе были раскрашены в героев мультфильма "Гадкий я" - миньонов. На нем работают покрасочные аппараты для судов.

"Наш мир слишком серый. Поэтому начал его раскрашивать. Идея пришла несколько лет назад, когда дочь увлеклась мультфильмом. Как оказалось, миньоны помогли привлечь к заводу широкое внимание", - отмечает директор предприятия.

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К слову, автором данной работы является художник Алексей Шкурат. Благодаря его рисункам ИСРЗ покажут в документальном фильме о странах Черноморского бассейна, который готовят европейские телеканалы. На территории завода на днях прошли съемки. Сейчас художник Алексей Шкурат трудится над новым шедевром для завода.

В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото
В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото
В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото
В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото
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 Теги: Украина, Фото, миньоны

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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