Раздел: Фоторепортажи
В Украине появились самые большие в мире миньоны. Фото
В баллонах хранят сжатый воздух.
На самом большом судоремонтном заводе Украины появился необычный арт-объект. Баллоны с воздухом превратили в персонажей популярного мультфильма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Сообщается, что еще 5 лет назад Ильичёвский судоремонтный завод в городе Черноморске находился в крайне плачевном состоянии.
"Это не просто арт-объект и появился он не случайно. Можно сказать, что эти миньоны - яркий "симптом" выздоровления завода", - говорит директор Михаил Дудников.
Баллоны на заводе были раскрашены в героев мультфильма "Гадкий я" - миньонов. На нем работают покрасочные аппараты для судов.
"Наш мир слишком серый. Поэтому начал его раскрашивать. Идея пришла несколько лет назад, когда дочь увлеклась мультфильмом. Как оказалось, миньоны помогли привлечь к заводу широкое внимание", - отмечает директор предприятия.
Читайте также: В киевском парке появились свои миньоны
К слову, автором данной работы является художник Алексей Шкурат. Благодаря его рисункам ИСРЗ покажут в документальном фильме о странах Черноморского бассейна, который готовят европейские телеканалы. На территории завода на днях прошли съемки. Сейчас художник Алексей Шкурат трудится над новым шедевром для завода.
На самом большом судоремонтном заводе Украины появился необычный арт-объект. Баллоны с воздухом превратили в персонажей популярного мультфильма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Сообщается, что еще 5 лет назад Ильичёвский судоремонтный завод в городе Черноморске находился в крайне плачевном состоянии.
"Это не просто арт-объект и появился он не случайно. Можно сказать, что эти миньоны - яркий "симптом" выздоровления завода", - говорит директор Михаил Дудников.
Баллоны на заводе были раскрашены в героев мультфильма "Гадкий я" - миньонов. На нем работают покрасочные аппараты для судов.
"Наш мир слишком серый. Поэтому начал его раскрашивать. Идея пришла несколько лет назад, когда дочь увлеклась мультфильмом. Как оказалось, миньоны помогли привлечь к заводу широкое внимание", - отмечает директор предприятия.
Читайте также: В киевском парке появились свои миньоны
К слову, автором данной работы является художник Алексей Шкурат. Благодаря его рисункам ИСРЗ покажут в документальном фильме о странах Черноморского бассейна, который готовят европейские телеканалы. На территории завода на днях прошли съемки. Сейчас художник Алексей Шкурат трудится над новым шедевром для завода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Также советуем посмотреть
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
Оставьте свой комментарий