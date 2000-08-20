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Раздел: Фоторепортажи  
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Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото

Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. ФотоТуллох всегда любила искусство.

Роман-Джейд Туллох, 19-летняя визажистка, сочетает в себе свою любовь к макияжу и искусству, чтобы создавать ошеломляющие оптические иллюзии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Она надеется вдохновить молодых людей быть творческими и экспериментировать.

Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото
Женщина создает ошеломляющие оптические иллюзии на своем лице. Фото

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 Теги: Женщина, иллюзии, Фото

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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