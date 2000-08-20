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Раздел: Фоторепортажи  
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Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото

Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. ФотоИллюстрации могут напугать.

Мигель Васкес - талантливый 3D-иллюстратор, который любит максимально приблизить свое искусство как можно ближе к реальности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Некоторое время он работал с нашими любимыми мультфильмами, пытаясь переосмыслить мультипликационных персонажей как реальных людей.

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Он берет хорошо известного персонажа и превращает его в какую-то тревожную и странную версию человека, и было бы ужасно встретить любого из них на улице в темном переулке.

Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
Иллюстратор показал реалистичных мультяшных персонажей. Фото
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 Теги: Иллюстратор, Фото, персонажи

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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