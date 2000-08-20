Раздел: Фоторепортажи
Ко Дню независимости открыли цветочный парк украинских мифов. Фото
Дизайнеры опирались на исследования ученых.
На Певческом поле в Киеве проходит ежегодная выставка цветов, приуроченная ко Дню Независимости. На этот раз она называется «Волшебный украинский миф».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Выбирая тему, дизайнеры опирались на исследования ученых, разведки этнографов и фольклористов, народные сказки, легенды, заклинания, обычаи, обряды, песни.
На Певческом поле можно встретить Огненного Змея, Повитрулю, Русалку, Мавку, Духа Жатвы и райской птицы Гамаюна, посетить Лесное царство, Властелина водных глубин, познакомиться с Духом Весны и Лета.
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Выставка расположена на территории площадью почти 1500 кв. м. В этом году коммунальщики Киева высадили более 200 тыс. цветов, выращенных в собственных парниках, а также злаковые травы и кусты. Кроме того, для оформления использованы также объемные конструкции, мраморная крошка, дерево, солома, элементы из фанеры и металла.
На Певческом поле в Киеве проходит ежегодная выставка цветов, приуроченная ко Дню Независимости. На этот раз она называется «Волшебный украинский миф».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Выбирая тему, дизайнеры опирались на исследования ученых, разведки этнографов и фольклористов, народные сказки, легенды, заклинания, обычаи, обряды, песни.
На Певческом поле можно встретить Огненного Змея, Повитрулю, Русалку, Мавку, Духа Жатвы и райской птицы Гамаюна, посетить Лесное царство, Властелина водных глубин, познакомиться с Духом Весны и Лета.
Читайте также: В Киеве открыли обновленный парк
Выставка расположена на территории площадью почти 1500 кв. м. В этом году коммунальщики Киева высадили более 200 тыс. цветов, выращенных в собственных парниках, а также злаковые травы и кусты. Кроме того, для оформления использованы также объемные конструкции, мраморная крошка, дерево, солома, элементы из фанеры и металла.
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