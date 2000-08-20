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Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото

Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото Некоторые матери удивляют молодым внешним видом.

Дети - продолжение своих родителей, поэтому редко кого удивляет их сходство характеров или внешности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но бывают случаи, когда два родных друг другу человека похожи настолько, что вызывают восхищение окружающих.

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Представляем подборку фотографий, на которых дочери похожи на мам, как две капли воды.

Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
Этих мам трудно отличить от собственных дочерей. Фото
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 Теги: мамы, дочери, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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