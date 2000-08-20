Раздел: Фоторепортажи
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Фотографии Алексея Осокина.
Львы являются одними из самых красивых, сильных и могущественных животных на планете, но при этом они способны быть нежными и заботливыми. Ради «общения» со львами я несколько раз приезжал в Африку. До первого визита на черный континент я прочитал массу литературы, просмотрел десятки фильмов об этих удивительных животных, но, оказавшись рядом с ними, я понял, что практически ничего не знаю о львах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Однажды мне повезло провести несколько часов в окружении большого прайда, звери были спокойны, мое присутствие их никак не потревожило, и это позволило мне погрузиться в львиное царство.
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Я наконец-то смог получить бесценный опыт фотосъемки львов в дикой природе, и пусть эти снимки никогда не попадут на страницы журнала National Geographic, я все равно рад, что сделан первый и, как мне кажется, самый важный шаг. Сегодня я решил поделиться с вами своими любимыми кадрами…
Львы являются одними из самых красивых, сильных и могущественных животных на планете, но при этом они способны быть нежными и заботливыми. Ради «общения» со львами я несколько раз приезжал в Африку. До первого визита на черный континент я прочитал массу литературы, просмотрел десятки фильмов об этих удивительных животных, но, оказавшись рядом с ними, я понял, что практически ничего не знаю о львах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Однажды мне повезло провести несколько часов в окружении большого прайда, звери были спокойны, мое присутствие их никак не потревожило, и это позволило мне погрузиться в львиное царство.
Читайте также: Удивительные трехмерные картины японского художника. Фото
Я наконец-то смог получить бесценный опыт фотосъемки львов в дикой природе, и пусть эти снимки никогда не попадут на страницы журнала National Geographic, я все равно рад, что сделан первый и, как мне кажется, самый важный шаг. Сегодня я решил поделиться с вами своими любимыми кадрами…
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