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Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото

Африканские львы в объективе талантливого фотографа. ФотоФотографии Алексея Осокина.

Львы являются одними из самых красивых, сильных и могущественных животных на планете, но при этом они способны быть нежными и заботливыми. Ради «общения» со львами я несколько раз приезжал в Африку. До первого визита на черный континент я прочитал массу литературы, просмотрел десятки фильмов об этих удивительных животных, но, оказавшись рядом с ними, я понял, что практически ничего не знаю о львах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Однажды мне повезло провести несколько часов в окружении большого прайда, звери были спокойны, мое присутствие их никак не потревожило, и это позволило мне погрузиться в львиное царство.

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Я наконец-то смог получить бесценный опыт фотосъемки львов в дикой природе, и пусть эти снимки никогда не попадут на страницы журнала National Geographic, я все равно рад, что сделан первый и, как мне кажется, самый важный шаг. Сегодня я решил поделиться с вами своими любимыми кадрами…

Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
Африканские львы в объективе талантливого фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, львы

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Сегодня, 09:33 » Автор: Анна Мартынова
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