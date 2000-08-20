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Самые красивые в мире кратерные озера. Фото

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото Их стоит увидеть собственными глазами.

Кратерное озеро - это водоем, образующиеся при наполнении водой вулканического кратера (углубление на вершине вулкана), кальдеры (впадина, образовавшаяся из-за провала вершины вулкана), маара (кратер взрыва) или ударного кратера, появившегося в результате падения космического тела на поверхность Земли, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Кратерное озеро имеет, как правило, форму круга высокие стенки и обычно заполняется дождевой водой. В объективе самые интересные кратерные озера.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Эльгыгытгын, Чукотка
Кратерное озеро на Чукотке. Диаметр озера - около 12 километров, а максимальная глубина - 174 метра. Кратерное озеро образовалось около 3.6 миллионов лет назад. По основной гипотезе, это или ударный, или вулканический кратер:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Катмай, Аляска
Это действующий стратовулкан на юге полуострова Аляска. Вулкан достигает 10 км в диаметре и имеет кальдеру, заполненную большим озером, размерами 4.5×3 км, которая образовалась при извержении вулкана в 1912 году. Максимальная высота Катмая, на котором находится кратерное озеро, - 2047 метров над уровнем моря:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кило?тоа, Эквадор
Кальдера радиусом 2 км была образована в результате извержения вулкана около 800 лет назад. Кратерное озеро имеет глубину 250 метров и окрашено в зеленоватый цвет из-за растворения минералов. На дне озера находятся трещины, по которым поднимаются струйки газов.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро в рифтовой долине, Африка
Рифт - это крупная линейная впадина в земной коре. Рифтовая долина находится между высочайшими горными системами Африки - Вирунга, Митумба и Рувензори. В рифтовой долине находятся озера, в том числе озеро Танганьика, которое является самым длинным в мире пресноводным озером и одним из самых глубоких (1470 метров).

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Озеро Крейтер, штат Орегон
Озеро Крейтер славится своим глубоким синим цветом и чистотой водой. Оно частично заполняет кальдеру глубиной 1 220 метров, которая появилась около 7 700 лет назад после разрушения вулкана Маунт-Мазама.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Размеры кратерного озера: 8 на 9.5 км. Средняя глубина составляет 350 метров, а максимальная - 595 метров. Фотография из космоса:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Это глубочайшее озеро в США, второе по глубине в Северной Америке.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Пинатубо, Филлипины
Действующий вулкан Пинатубо расположен на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы Манилы.

В огромном кратере диаметром 2.5 км, образованном извержением 1991 года, образовалось кратерное озеро с дождевым питанием.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


«Озеро пяти цветов», Япония
Гора Зао расположена на границе префектур Ямагата и Мияги. В 1720-х годах в кратере вулкана после извержения образовалось озеро Окама. Его еще называют «озером пяти цветов», потому, что оно меняет цвет в зависимости от погоды.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Диаметр кратерного озера составляет 360 метров, а глубина - 60 м.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро на вулкане Таал, Филиппины
Действующий вулкан Таал расположен на территории Филиппин в 50 км от Манилы.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро заполняет кальдеру диаметром 25-30 километров, которая образовалась после сильнейшего извержения 100-500 тысяч лет назад.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Дериба, Судан
Кратер спящего вулкан Дериба, расположенного на высоте 3042 метров, образовался в результате извержения 3 500 лет назад. Его размеры - 5-8 км в диаметре.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Вид из космоса на кратерное озеро:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро на горе Руапеху, Новая Зеландия
Действующий стратовулкан Руапеху в Новой Зеландии является самой высокой точкой Северного острова (2 797 метров).

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


На вершине вулкана (ма. фотографию выше) находится кратерное озеро:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Як Лум, Камбоджа
Это красивое озеро находится в 4000-летнем кратере вулкана. Оно почти идеально круглое - 720 метров в диаметре и имеет глубину около 50 метров. Вокруг кратерного озера расположен пышный тропический лес с множеством экзотических птиц.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Курильское озеро, Россия
В южной части полуострова Камчатка расположена крупная кальдера, в которой расположилось кратерное озеро. Площадь Курильского озера - около 77 кв. км., средняя глубина 195 метров, максимальная глубина 316 метров. (Фото Романа Мурушкина):

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Курильское озеро. Вид из космоса:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Келимуту, Индонезия
Вулкан Келимуту высотой 1 639 метров находится на индонезийском острове Флорес. Здесь находятся 3 кратерных озера, каждое из которых окрашено в свой цвет.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


В озерах Келимуту растворены различные минералы, и из-за этого в течение нескольких лет они меняют свою окраску от чёрной до бирюзовой, красно-коричневой или зелёной.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро Кериз, Исландия
Расположенное на юге Исландии. Кальдера, в котором находится кратерное озеро, состоит из красного или чёрного вулканического камня. Глубина кальдеры - 55 метров, ширина - 170 метров, возраст - 3 000 лет. Само кратерное озеро мелкое - всего 7-14 метров в глубину.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Кратерное озеро на Ликанкабуре, Чили
Ликанкабур - стратовулкан высотой 5 920 метров над уровнем моря. В кратере находится озеро, покрытое льдом большую часть года. Это одно из высокогорных озер в мире.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Геотермальное кратерное озеро Вити, Исландия
Аскья - действующий стратовулкан высотой 1510 метров над уровнем моря.

Во время извержения вулкана 1875 года, в кальдере площадью около 45 кв.км. образовались два крупных озера. Одно из них - кратерное геотермальное озеро Вити диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-голубая. На фотографии можно различить купающихся людей:

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото


Небесное озеро, Северная Корея, Китай
Кратерное озеро Чхонджи или Тяньчи расположено на границе КНДР и Китая. Еще его называют Небесным озером.

Кратер образовался в результате сильного извержения в 970 году. Берега кратерного озера очень крутые. Вытекающая из озера река образует в стенке кратера глубокое ущелье с обрывистыми уступами, где образуются водопады. Самый большой из них находится у внешнего края кратера и имеет высоту около 50 метров.

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Небесное озеро занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кратерное озеро в мире - высота поверхности воды составляет 2 189 м.

Самые красивые в мире кратерные озера. Фото
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 Теги: озеро, пейзажи

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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