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Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото

Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. ФотоРаботы Рю Минемицу.

Разнообразие жизненных форм на нашей планете не перестает удивлять. Даже самые крошечные существа вызывают восторг и любопытство. Призер конкурса «Nikkei National Geographic Photo Prize» посвятил свою карьеру фотографированию невероятных соседей по планете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Японский фотограф Рю Минемицу фокусирует свой объектив на едва заметных обитателях океана. Его снимки иллюстрируют разнообразную красоту и яркие цвета скрытой от нас подводной жизни. Серия фотографий «Драгоценности в ночном море» – это невероятные кадры крошечных существ из моря Озезаки. На протяжении 20 лет Рю ныряет в воды около побережья Японии, чтобы запечатлеть красоту планктона. Словить подводный мир на камеру – задача не из простых, фотографу требуется много терпения. Во время заката Рю и его команда устанавливают источники света в нужных местах. Проходит несколько часов, прежде чем свет привлечет морских обитателей и их можно будет сфотографировать.

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Рю Минемицу говорит: «Меня впечатляют открытия, с которыми я сталкиваюсь каждый раз, когда я ныряю. Я удивляюсь тому, как эти крошечные существа способны адаптироваться к тяжелым условиям. Они выглядят очень хрупкими, но способны развивать удивительные средства защиты от хищников, становясь прозрачными и разрабатывая защитные доспехи».

Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
Фотограф показал необычных обитателей ночного моря. Фото
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 Теги: фотограф, море

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