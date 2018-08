Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Фото

За год - с июня 2017 по июнь 2018 года - десять самых высокооплачиваемых спортсменок заработали $105 млн, учитывая призовые и рекламные доходы. Это на 4% меньше прошлогодней цифры и на 28% - показателя пятилетней давности. Снижение обусловлено уходом из спорта таких маркетинговых звезд, как китайская теннисистка Ли На и автогонщица Даника Патрик. Кроме того, многолетний лидер рейтинга Мария Шарапова из-за допинговой дисквалификации понесла серьезные финансовые потери. В 2017-м она не попала в топ-10, в этом году вернулась на 5-е место, однако ее рекламный доход не дотягивает и до половины того, что она зарабатывала на спонсорах до истории с мельдонием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Лидерство в рейтинге сохранила Серена Уильямс, второй стала Каролин Возняцки: долгожданный первый титул Большого шлема принес солидные призовые и подстегнул ее рекламные доходы. Молодая звезда американского тенниса Слоан Стивенс заняла третье место. В топ-10 попали только две не теннисистки: Пусарла Венката Синдху (№7) из Индии представляет бадминтон, а американка Даника Патрик (№9) - автогонщица. Бухгалтерия самых успешных спортсменок мира в галерее Forbes.Спорт: теннисОбщий доход: $18,1 млнЗарплата/призовые: $18 млнРекламный доход: $62 000Серена взяла 14-месячную паузу в карьере, чтобы родить ребенка, однако это не помешало ей сохранить лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок. У нее шикарное спонсорское портфолио: Nike, Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade и Beats. Только 16 спортсменов в мире заработали на рекламе за год больше, чем младшая Уильямс. Агентство The Marketing Arm считает ее самой коммерчески привлекательной спортсменкой во многом благодаря высокому уровню узнаваемости (91%). В мае 2018-го Серена выпустила собственную коллекцию одежды Serena. После коллабораций с HSN и Nike это ее первый сольный проект в индустрии моды: линейка включает в себя платья, деним и куртки. По состоянию на июнь 2018-го Серена заработала за карьеру $86 млн призовых - в два раза больше, чем ее сестра Винус, идущая второй по этому показателю.Спорт: теннисОбщий доход: $13 млнЗарплата/призовые: $7 млнРекламный доход: $6 млнВ январе 2018-го Возняцки впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, положив на свой счет $3,1 млн призовых за победу на Australian Open. В числе ее маркетинговых партнеров Adidas, Rolex, Babolat, Usana и другие бренды. В 2018 году стартовало сотрудничество Возняцки с компанией Ovvo Optics, в рамках которого была выпущена именная линия солнцезащитных очков. 11 мужских и женских моделей названы в честь семьи и друзей Каролин, а также других известных датчан.Спорт: теннисОбщий доход: $11,2 млнЗарплата/призовые: $5,7 млнРекламный доход: $5,5 млнЛетом 2017 года Слоан впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема - US Open. И сделала это в идеальное для себя время: ее партнерские отношения с брендами либо завершились к тому моменту, либо заканчивались в конце 2017 года. Большая победа позволила привлечь внимание серьезных компаний. Благодаря соглашениям с Nike, Mercedes-Benz, Rolex, Colgate, Chocolate Milk и Biofreez Стивенс заработала за год $5,5 млн вне корта.Спорт: теннисОбщий доход: $11 млнЗарплата/призовые: $5,5 млнРекламный доход: $5,5 млнВ 2017 году Мугуруса выиграла второй турнир Большого шлема в карьере, став чемпионкой Уимблдона. Титул позволил ей получить солидный бонус от Adidas, а также оформить контракт с Rolex. В этом году Evian подключил Мугурусу к глобальной маркетинговой кампании. В числе спонсоров теннисистки также Babolat, Beats by Dre, Rolex, Maui Jim (солнцезащитные очки) и Caser Seguros (страхование).Спорт: теннисОбщий доход, $10,5 млнЗарплата/призовые: $1 млнРекламный доход: $9,5 млнВернувшись в тур после допинговой дисквалификации, в 2017 году Шарапова добавила в свое портфолио (в списке - Nike, Head, Porsche и Evian) многолетнее партнерство с финансовым холдингом UBS. Ее конфетный бренд продолжает завоевывать рынок благодаря дистрибьютерским соглашениям с Hudson Group (около тысячи магазинов в аэропортах и транспортных терминалах США и Канады) и SBE Hotel Group. Сладости Sugarpova доступны в 22 странах, в 2019-м продажи должны достигнуть $20 млн.Спорт: теннисОбщий доход: $10,2 млнЗарплата/призовые: $4,2 млнРекламный доход: $6 млнВ 2018 году компания Alcon выбрала Винус героем рекламной кампании, посвященной выходу нового препарата для увлажнения глаз. В США по уровню узнаваемости (81%) старшая Уильямс уступает среди спортсменок только младшей сестре. 38-летняя спортсменка - популярная гостья ток-шоу, получающая не меньше $100 000 за выход к публике. При этом Винус планирует играть в теннис до Олимпиады-2020.Спорт: бадминтонОбщий доход: $8,5 млнЗарплата/призовые: $0,5 млнРекламный доход: $8 млнИндийская бадминтонистка ворвалась в список маркетинговых лидеров благодаря удачному выступлению на Олимпиаде-2016 - она стала первой спортсменкой из Индии, выигравшей олимпийское серебро. Теперь у девушки надежный список спонсоров, в числе которых Bridgestone, Gatorade, Nokia, Panasonic, Reckitt Benckiser и дюжина других брендов.Спорт: теннисОбщий доход: $7,7 млнЗарплата/призовые: $6,2 млнРекламный доход: $1,5 млнУ лидера мирового рейтинга в конце 2017 года истек контракт с Adidas. В финале Открытого чемпионата Австралии 2018 Халеп играла в платье собственного дизайна, а в следующем месяце Симона подписала многолетний контракт с Nike.Спорт: автогонкиОбщий доход: $7,5 млнЗарплата/призовые: $3 млнРекламный доход: $4,5 млнСамая успешная гонщица планеты прекратила полноценную карьеру в Nascar после сезона-2017 (ее заработок за шесть месяцев участия в гонках включен в оценку доходов), а в мае 2018-го попрощалась с Инди 500. В прошлом году Патрик запустила линию одежды - Warrior by Danica Patrick, и написала книгу о фитнесе Pretty Intense. Благодаря роману с популярным защитником НФЛ Аароном Роджерсом попала в заголовки обложек множества журналов.Спорт: теннисОбщий доход: $7 млнЗарплата/призовые: $3 млнРекламный доход: $4 млнКонтракт с Adidas - самый крупный в портфолио немецкой теннисистки. Среди ее спонсоров также Porsche, Rolex, SAP и Yonex. Гонорар в $3,3 млн за недавнюю победу Кербер на Уимблдоне (июль 2018-го) будет учтен в следующем рейтинге.