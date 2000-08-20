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Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото

Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. ФотоФотографии сделали еще до Второй Мировой.

Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм «Тарзан» с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли. Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Благодаря водонепроницаемой коробке фотограф мог погружаться с камерой в воду и свободно двигаться между актерами. Увидев это сооружение, съемочная группа во главе с Вайсмюллером долго смеялась. Но первые же двенадцать снимков получились настолько четкими, что киностудия MGM купила их для рекламы «Тарзана».

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Вскоре Брюс Мозерт стал главным фотографом курорта Силвер-Спрингс и снимал потом 45 лет.

Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото

Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото
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 Теги: озеро, ретро

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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