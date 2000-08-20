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Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото

Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. ФотоРаботы победителя престижных конкурсов.

Ануар Пэтджэйн (Anuar Patjane) - мексиканский фотограф, антрополог и дайвер. Ануар - обладатель премии World Press Photo в номинации «Природа» и победитель конкурса National Geographic Traveler. Серия снимков Ануара «Подводное царство» раскрывает для зрителя красоту океана и его обитателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

«Все фотографии уникальны, неповторимы и беспредельны; таковыми должны быть и их интерпретации. Я всегда ищу образы, наделённые глубокими смыслами и эмоциями, и делаю всё возможное, чтобы создавать визуальные истории, сюжеты, наделённые силой эмпатии… истории, которые фокусируют внимание на местах и моментах, обычно остающихся незамеченными. Я не могу снимать постановочные, выстроенные фотографии. Мне нужно, чтобы реальность текла. Это моя стихия, и это то, что мне нравится фотографировать», - рассказывает о своём творчестве фотограф.

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Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
Мексиканский фотограф создает восхитительные снимки подводного мира. Фото
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 Теги: фотограф, подводный

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Сегодня, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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