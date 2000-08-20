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Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото

Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. ФотоМесто, в котором можно забыть обо всем.

Это место выглядит, как настоящий райский оазис для замерзшего туриста. Голубая лагуна (Blue Lagoon) – уникальный геотермальный источник, принадлежащий к числу самих посещаемых достопримечательностей Исландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вокруг естественных бассейнов образован термальный комплекс, который ежегодно посещает около 300 тысяч человек. Находится природный спа-центр на территории города Гриндавик (Grindavík) на полуострове Рейкьянес (Reykjanes), юго-западная Исландия. Теплые воды молочных, нежно-голубых и лазурных оттенков богаты минералами и обладают лечебными свойствами.

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Ширина исландской достопримечательности составляет 200 метров, длина – около 2 километров, глубина водоема колеблется в пределах 1 до 3 метров. Температура воды в купальном бассейне в среднем составляет +37-40°C, даже в холодные зимы она не опускается ниже данного предела.

Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
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 Теги: Исландия, термальные источники

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Сегодня, 14:13 » Автор: Анна Мартынова
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