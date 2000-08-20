Раздел: Фоторепортажи
Голубая лагуна: исландские термальные источники невероятной красоты. Фото
Место, в котором можно забыть обо всем.
Это место выглядит, как настоящий райский оазис для замерзшего туриста. Голубая лагуна (Blue Lagoon) – уникальный геотермальный источник, принадлежащий к числу самих посещаемых достопримечательностей Исландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вокруг естественных бассейнов образован термальный комплекс, который ежегодно посещает около 300 тысяч человек. Находится природный спа-центр на территории города Гриндавик (Grindavík) на полуострове Рейкьянес (Reykjanes), юго-западная Исландия. Теплые воды молочных, нежно-голубых и лазурных оттенков богаты минералами и обладают лечебными свойствами.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ширина исландской достопримечательности составляет 200 метров, длина – около 2 километров, глубина водоема колеблется в пределах 1 до 3 метров. Температура воды в купальном бассейне в среднем составляет +37-40°C, даже в холодные зимы она не опускается ниже данного предела.
Это место выглядит, как настоящий райский оазис для замерзшего туриста. Голубая лагуна (Blue Lagoon) – уникальный геотермальный источник, принадлежащий к числу самих посещаемых достопримечательностей Исландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вокруг естественных бассейнов образован термальный комплекс, который ежегодно посещает около 300 тысяч человек. Находится природный спа-центр на территории города Гриндавик (Grindavík) на полуострове Рейкьянес (Reykjanes), юго-западная Исландия. Теплые воды молочных, нежно-голубых и лазурных оттенков богаты минералами и обладают лечебными свойствами.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ширина исландской достопримечательности составляет 200 метров, длина – около 2 километров, глубина водоема колеблется в пределах 1 до 3 метров. Температура воды в купальном бассейне в среднем составляет +37-40°C, даже в холодные зимы она не опускается ниже данного предела.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
452
0
Также советуем посмотреть
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
Оставьте свой комментарий