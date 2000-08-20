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Меган Маркл и принц Гарри завели собаку. Фото
Пара выбрала лабрадора.
Источники в СМИ сообщают, что в качестве питомца пара выбрала лабрадора. Источники, близкие к окружению королевской семьи рассказали, что о собаке уже давно мечтала герцогиня Сассекская. И пока СМИ обсуждают слухи о беременности Меган Маркл, супруги решили сначала пополнить свою семью собакой по имени Гай, которую женщина привезла из Торонто. Лабрадор будет жить с парой в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как известно, любовь к собакам у Меган Маркл появилась еще задолго до знакомства с принцем Гарри. Еще во время съемок в сериале "Форс-мажоры" звезда жила в своем доме в Торонто с собаками, фотографиями с которыми она часто делилась на странице в Instagram. Но после переезда в Лондон она вынуждена была оставить собак у своих друзей в Канаде.
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Правда это или нет – узнаем, возможно, позже. А пока пресс-секретарь Кенсингтонского дворца отказывается от комментариев по поводу новой собаки.
Источники в СМИ сообщают, что в качестве питомца пара выбрала лабрадора. Источники, близкие к окружению королевской семьи рассказали, что о собаке уже давно мечтала герцогиня Сассекская. И пока СМИ обсуждают слухи о беременности Меган Маркл, супруги решили сначала пополнить свою семью собакой по имени Гай, которую женщина привезла из Торонто. Лабрадор будет жить с парой в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как известно, любовь к собакам у Меган Маркл появилась еще задолго до знакомства с принцем Гарри. Еще во время съемок в сериале "Форс-мажоры" звезда жила в своем доме в Торонто с собаками, фотографиями с которыми она часто делилась на странице в Instagram. Но после переезда в Лондон она вынуждена была оставить собак у своих друзей в Канаде.
Читайте также: Художники создали необычный отель изо льда. Фото
Правда это или нет – узнаем, возможно, позже. А пока пресс-секретарь Кенсингтонского дворца отказывается от комментариев по поводу новой собаки.
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