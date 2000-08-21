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Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото Удивительное явление оказалось обычным трюком.

Работают они втроем в команде (либо впятером, если сразу участвуют двое), так как сложно одному долгое время просидеть в неудобной позиции не двигаясь. Да и охранять нужно, а то мало ли кто захочет толкнуть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


Судя по реакции некоторых людей, они и вправду верят в сверхъестественные способности этих трюкачей. К примеру, мужик на заднем плане пытался сам понять и объяснить своей жене, что это не магия.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


На фото вся команда: первый йог, который только что сменил своего напарника, смотрящий охранник и сандалии второго йога.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


Вот так происходит смена напарника, чтобы никто не понял суть магии. Длится она примерно 10-15 минут, так как сначала одному нужно вылезти из этой конструкции, а потом другой должен сменить его.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


Вот так выглядит йог до перевоплощения.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


А ведь некоторые думают, что он сидит прям на палке, прям этим местом.

Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото


Секрет левитации очень прост. Это цельная конструкция, с опорной площадкой под ковриком, которая должна удерживать человека, потом идет ножка-посох, проходящая через рукав, соединяясь со второй подставкой-сиденьицем, на которой сидит фейковый йог.

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Просторная одежда все это скрывает. Хочу предположить, что сидеть не двигаясь на такой конструкции продолжительное время весьма нелегко. На фото я нарисовал наглядную иллюстрацию.
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 Теги: йоги, левитация

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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