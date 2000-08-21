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Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото

Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. ФотоТакого еще никто не делал.

Вот такими были бы знаменитые девушки, если бы они хорошенько поправились. Испанский художник Давид Лопера (David Lopera’s Artwork), похоже, нашел свою творческую нишу и работает в весьма необычном направлении. Он обрабатывает фотографии звезд, добавляя им, по меньшей мере, килограмм пятьдесят. Что из этого получается, смотрите сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
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 Теги: звезды, художник

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Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
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