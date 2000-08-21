Раздел: Фоторепортажи
Художник показал, как выглядели бы сильно поправившиеся звезды. Фото
Такого еще никто не делал.
Вот такими были бы знаменитые девушки, если бы они хорошенько поправились. Испанский художник Давид Лопера (David Lopera’s Artwork), похоже, нашел свою творческую нишу и работает в весьма необычном направлении. Он обрабатывает фотографии звезд, добавляя им, по меньшей мере, килограмм пятьдесят. Что из этого получается, смотрите сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самые известные в мире модели-мужчины. Фото
Вот такими были бы знаменитые девушки, если бы они хорошенько поправились. Испанский художник Давид Лопера (David Lopera’s Artwork), похоже, нашел свою творческую нишу и работает в весьма необычном направлении. Он обрабатывает фотографии звезд, добавляя им, по меньшей мере, килограмм пятьдесят. Что из этого получается, смотрите сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самые известные в мире модели-мужчины. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Также советуем посмотреть
- Главный вызов для Украины
- Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
- Донецькі «ідеологи» вже в Москві
- Питоны развлекли австралийцев дракой в бассейне
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- В России медведь с канистрой на голове устроил переполох
- Получите плевок в лицо
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
Оставьте свой комментарий