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Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото

Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. ФотоУсилия принесли отличные результаты.

Наблюдая за жизнью многих людей создается ощущение, что они росли где-то на улице. Они постоянно живут в бардаке, завалены горами мусора, и постоянно с ужасным запахом. Но радует только то, что таких персон не особо много, и этой студентке из Китая, заселившейся в эту комнату общаги, попался именно такой случай. От предыдущего проживающего комната была просто в ужасе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
Девушка превратила грязную «общаги» в уютное жилище. Фото
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 Теги: ремонт, общежитие

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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