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Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото

Британцы создали капсульные дома для бездомных. ФотоИндивидуальное жилье для бездомных.

К сожалению, даже в XXI веке проблема бездомных остается актуальной не только на постсоветском пространстве, но и у весьма развитых странах. Хотя нужно отдать должное благотворительным фондам некоторых стран, которые стараются обеспечить эту прослойку общества достойным жильем. Так, например, Великобритания стала активно воплощать в жизнь весьма интересный проект, призванный обеспечить бездомных людей собственной жилплощадью. И то, что у них получилось, вызывает не только глубокое уважение, но и восхищение идеальным сочетанием комфорта и площади дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Необычный дом для бездомных представляет член правления британского благотворительного фонда The Homeless Foundation.

Этот необычный дом, который называют iKozie, был спроектирован по заказу благотворительной организации «Фонд бездомных» (The Homeless Foundation). Хотя это пока пилотный проект, но первые его экземпляры порадовали не только создателей, но и тех, кому они предназначались.

Такое социальное жилье будет предоставляться абсолютно бесплатно, единственное – требуется подписать договор, в котором изложены обязательства самостоятельно питаться и вовремя оплачивать все коммунальные платежи.

Давайте вместе посмотрим, как выглядит iKozie и что прячется за его стенами.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Главное достоинство iKozie – мобильность.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Для такого дома много места не требуется, главное подвести коммуникации.

Жилище оказалось очень маленьким, площадь его составляет всего 17 квадратных метров, но при этом его главное преимущество – мобильность. Такой домик можно перевезти в собранном виде практически на любое место и установить на небольшом клочке земли даже без фундамента.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Стены модуля сделаны из современных материалов.

Стены этого необычного мини дома сделаны из специального сплава, при этом они звукоизолированы и утеплены так, что внутри можно зимовать, а также спать спокойно, не отвлекаясь на шум, доносящийся снаружи. Фасад этого модуля отделан деревянными панелями, что делает внешний вид вполне презентабельным, и дом гармонично вписывается в общую архитектуру города.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Домик имеет автономные энергоносители.

Крыша перекрыта особыми кровельным материалом, одна часть которого немного выступает, тем самым образуя небольшой козырек над дверью. И самое главное, она оснащена солнечными батареями, которые обеспечивают домик светом и теплом!

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Макет внутреннего интерьера домика (iKozie).

Самое невероятное нас ждет внутри iKozie, архитекторы сделали прямо-таки идеальный проект, учитывая небольшую площадь самого жилищного модуля, они умудрились разместить все необходимое. В этом доме создано все для полноценного и комфортного проживания одного человека.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Уютная гостиная (iKozie).

Зайдя во внутрь, попадаешь в прекрасно оформленную гостиную, в которой можно отдохнуть и посмотреть телевизор.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Кухня оборудована по последнему слову техники.

А кухня вызовет зависть у любой хозяйки, ведь там есть все необходимое для приготовления пищи, начиная от кухонной утвари и заканчивая современной электробытовой техникой, также стиральной машинкой. Рядом организовали зону мини-столовой с маленьким обеденным столиком и парой табуреток.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Спальня оборудована вместительными системами хранения.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Другой пример интерьера спальни.

В спальне вмонтирован вместительный шкаф для личных вещей и постельных принадлежностей, а также установлена кровать небольшого размера, но это не умаляет достоинства всего дома, ведь архитекторы и так сделали все, что смогли на столь малой территории.

Также есть ванная комната, которая объединена с туалетом и оснащена не только душем, но и соответствующей сантехникой.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Современный и стильный интерьер жилья для бездомных (iKozie).

Такой домик вместе со всей обстановкой и бытовой техникой обошелся фонду в 54 тысяч долларов, что по британским меркам является более чем приемлемой ценой. Поэтому в скором будущем планируется масштабное производство такого жилья для бездомных, что поможет многим людям, оказавшимся в столь затруднительном положении, начать новую и достойную жизнь.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Британец Киран Эванс стал первым жильцом необычного дома.

Познакомьтесь с первым человеком, которому посчастливилось стать обладателем такого благоустроенного жилья – 17 летний британец Киран Эванс. Этот молодой человек провел на улице целый год и теперь не верит своему счастью, ведь о таком решении своей проблемы он даже не мечтал! Благодаря этому проекту у него появился шанс кардинально изменить свою жизнь, и он непременно им воспользуется, ведь у него вся жизнь впереди.

Британцы создали капсульные дома для бездомных. Фото


Такое решение столь трудной проблемы вызывает восхищение.

После всего увиденного, хочется пожелать фонду удачи в столь благородном деле, а его подопечным – быстрее обрести крышу над головой и начать новую жизнь!

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В мире все более востребованными становятся проекты создания мобильных домов, это позволяет иметь не только финансово доступное жилье или даже место работы, но и устанавливать его в любом разрешенном месте.
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 Теги: бездомные, британцы

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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