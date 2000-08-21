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Неожиданные факты о черных дырах. Фото

Неожиданные факты о черных дырах. ФотоВы могли о них не знать.

10 фактов о чёрных дырах, которые вы могли не знать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На самом деле, первое предположение о существовании чёрных дыр сделал Джон Митчелл.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Большинство полагает, что открытие чёрных дыр – заслуга Альберта Эйнштейна. Однако Эйнштейн закончил свою теорию к 1916 году, а Джон Митчелл обдумывал эту идею ещё в далёком 1783-ем. Она не нашла применения просто потому, что этот английский священник просто не знал, что с ней делать. Митчелл также является основателем современной сейсмологии. Он предположил, что землетрясения распространяются в земле подобно волнам.

Любая материя может стать чёрной дырой.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Теоретически чёрными дырами могут становиться не только звезды. Если бы любой объект уменьшился до бесконечно малой точки, сохранив при этом свою массу, то его плотность достигла бы астрономического уровня и сила его тяжести увеличилась бы до невероятности.

Чёрные дыры не совсем чёрные.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Как уже было сказано ранее, мерные дыры излучают электромагнитные волны, а значит имеют некоторый сдвиг по спектру от абсолютно черного цвета.

Известные нам законы физики перестают действовать в центре чёрной дыры.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Согласно выдвинутым теориям, любое вещество оказавшееся внутри черной дыры сжимается до бесконечной плотности, а пространство и время искажаются настолько, что перестают существовать. Когда это происходит, известные нам законы физики перестают действовать просто потому, что человеческий разум не в состоянии представить предмет, имеющий нулевой объем и бесконечную плотность.

Чёрные дыры могут сливаться друг с другом.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Слияние начинается с медленного вращения объектов вокруг друг друга на расстоянии примерно нескольких тысяч световых лет. Вращаясь, черные дыры сближаются до того момента, пока расстояние между ними не составит несколько световых лет. Так могут рождаться сверхмассивные черные дыры.

Чёрные дыры могут производить огромное количество энергии.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


По мере приближения к «горизонту событий». материя на орбите черной дыры начинает двигаться по спирали и разогревается до крайне высоких температур Такой экстремальный нагрев высвобождает огромное количество энергии. Для сравнения: при ядерном синтезе в энергию превращается 0,7% материи Вблизи черной дыры энергией становятся 10% материи.

Чёрные дыры могут генерировать элементы, необходимые для зарождения жизни.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Исследователи полагают, что по мере своего распада на субатомные частицы черные дыры создают тяжелые элементы, такие как железо и углерод, а также многие другие, необходимые для формирования жизни.

Чёрные дыры, тоже умирают.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Считается, что гравитация черной дыры настолько велика, что ее пределы не способно покинуть ничто, включая свет. Однако, это не совсем так. Во вселенной есть единственная вещь, которая все-таки может покинуть черную дыру - это радиация. По мнению некоторых ученых, по мере того, как черные дыры излучают радиацию, они теряют свою массу. В конечном итоге это приводит к исчезновению чёрной дыры.

Чёрная дыра может растянуть вас до смерти.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Сам факт того, что попав в черную дыру, человек не выживет, кажется очевидным и не ставится под сомнение Гораздо интереснее гипотезы о том, как именно чёрная дыра убьёт человека Попади вы в чёрную дыру, вас скорее всего, растянуло бы до смерти, потому что часть вашего тела, первой достигшая «горизонта событий» оказалась бы под значительно большим влиянием силы тяжести.

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Ближайшая черная дыра находится примерно в 1600 световых лет от нас.

Неожиданные факты о черных дырах. Фото


Наша галактика буквально усеяна чёрными дырами включая сверхмассивную в самом её центре, но для нас они не представляют никакой опасности. Некоторые из-за своего небольшого размера, некоторые из-за непересекающихся траекторий движения. Ближайшая из тех чёрных дыр, что теоретически способны уничтожить нашу скромную планету, находится далеко за пределами нашей Солнечной системы.
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 Теги: факты, черные дыры

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Сегодня, 13:45 » Автор: Анна Мартынова
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