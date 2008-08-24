Раздел: Фоторепортажи
Современные автомобили, которыми пользуются полицейские в Японии. Фото
Крутые и быстрые автомобили.
Каждое государство стремится вооружить своих полицейских по последнему слову техники. Касается это не только индивидуального снаряжения и разнообразного оборудования, которое используют стражи порядка, но и конечно же автомобилей, на которых они ездят на задания и в патрули. Особенно ценят своих «сотрудников» власти страны Восходящего солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Toyota Crown
Символом полиции США считается легендарный «неубиваемый», супернадежный и неприхотливый автомобиль (который каждый знает по голливудскому кино) Ford Crown Victoria. У японской полиции есть своя местная легенда - Toyota Crown. Выпускается модель больше 50 лет, и все это время стоит на вооружении Национальной полиции Японии. Также как и американский собрат, этот среднеразмерный седан не прихотлив, надежен и способен полностью удовлетворить запросы полицейских в вопросах мощности, скорости и отзывчивости машины.
2. Nissan Fairlady Z
Автомобиль, который был создан специально для патрулирования скоростных шоссе страны. На отечественных просторах эти машины известны за индексами Nissan 240Z, 350Z, 370Z. Последняя из перечисленных моделей стоит на вооружении японской полиции с 2016 года. Автоматическая коробка передач, задний привод, 180 км/ч при педали, вдавленной в пол – от такой не уйдет даже самый резвый преступник. Кстати, первая модель начала нести вахту еще в 1971 году.
3. Nissan Skyline GT-R
Еще один «специальный» полицейский автомобиль, который используется по большей части для контроля шоссе. Машина весьма редкая в рядах полиции, но заслужившая доверие. Больше всего ценят автомобиль за его полноуправляемое шасси ATTESA. В 2016 году один из таких автомобилей был продан властями Японии на местном аукционе в частную коллекцию.
4. Nissan GT-R
Машина, которая является самым молодым представителем полицейского автопарка страны Восходящего солнца. Пока используется в очень небольшом количестве и только префектурой Токио. Все потому, что автомобиль был подарен полицейским. Несмотря на почтительный возраст, машину выкрасили в почетный бело-черный цвет и даже организовали специальную церемонию по поводу ее вступления на службу.
5. Honda NSX
Еще один роскошный автомобиль, который использовался полицейским департаментом префектуры Тонги. Всего на службе было три таких автомобиля. Известно, что в настройке и создании моделей для полиции лично принимал участие сам Айртон Сенна.
6. Mazda RX-7
Два автомобиля RX-7 были подарены полиции и поставлены на службу в префектуре Ниигата. Машины не используют в «боевой обстановке», большую часть времени они проводят в запасниках полиции. Пока их выгоняют только на специальные и торжественные мероприятия.
7. Mitsubishi GTO
Невероятно мощные автомобили GTO стали попадать на службу полиции Японии еще в 90-е годы прошлого века. Причина тому действительно очень проста - у машин «зверский» нрав, который обеспечивается 3-литровыми V6 двигателями мощностью 280 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 6 секунд. Совсем неплохой результат для такого «старичка». Надо ли говорить, что современные модели делают это еще лучше и быстрее?
8. Subaru Impreza WRX STI
А вот необычный спортивный седан, который умудрился поступить на службу не только в полицию Японии. Машину активно покупали департаменты правопорядка Нидерландов, ЮАР, Австрии, Франции, США, Эстонии, Великобритании и многих других стран. Список далеко не полный. По какой-то злой иронии в самой Японии машины STI долго не использовали. Сейчас в отличии от нескольких перечисленных стран японцы больше не используют Subaru Impreza.
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9. Ford Mustang Mach 1
Примерно полвека тому назад, когда японский автопром еще не мог похвастаться отменными автомобилями, полиция вооружалась машина из других стран, в том числе из США. Среди них можно найти очень интересные образцы. Например, вот такой масл-кар 1973 года, как Ford Mustang Mach 1.
Каждое государство стремится вооружить своих полицейских по последнему слову техники. Касается это не только индивидуального снаряжения и разнообразного оборудования, которое используют стражи порядка, но и конечно же автомобилей, на которых они ездят на задания и в патрули. Особенно ценят своих «сотрудников» власти страны Восходящего солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Toyota Crown
Символом полиции США считается легендарный «неубиваемый», супернадежный и неприхотливый автомобиль (который каждый знает по голливудскому кино) Ford Crown Victoria. У японской полиции есть своя местная легенда - Toyota Crown. Выпускается модель больше 50 лет, и все это время стоит на вооружении Национальной полиции Японии. Также как и американский собрат, этот среднеразмерный седан не прихотлив, надежен и способен полностью удовлетворить запросы полицейских в вопросах мощности, скорости и отзывчивости машины.
2. Nissan Fairlady Z
Автомобиль, который был создан специально для патрулирования скоростных шоссе страны. На отечественных просторах эти машины известны за индексами Nissan 240Z, 350Z, 370Z. Последняя из перечисленных моделей стоит на вооружении японской полиции с 2016 года. Автоматическая коробка передач, задний привод, 180 км/ч при педали, вдавленной в пол – от такой не уйдет даже самый резвый преступник. Кстати, первая модель начала нести вахту еще в 1971 году.
3. Nissan Skyline GT-R
Еще один «специальный» полицейский автомобиль, который используется по большей части для контроля шоссе. Машина весьма редкая в рядах полиции, но заслужившая доверие. Больше всего ценят автомобиль за его полноуправляемое шасси ATTESA. В 2016 году один из таких автомобилей был продан властями Японии на местном аукционе в частную коллекцию.
4. Nissan GT-R
Машина, которая является самым молодым представителем полицейского автопарка страны Восходящего солнца. Пока используется в очень небольшом количестве и только префектурой Токио. Все потому, что автомобиль был подарен полицейским. Несмотря на почтительный возраст, машину выкрасили в почетный бело-черный цвет и даже организовали специальную церемонию по поводу ее вступления на службу.
5. Honda NSX
Еще один роскошный автомобиль, который использовался полицейским департаментом префектуры Тонги. Всего на службе было три таких автомобиля. Известно, что в настройке и создании моделей для полиции лично принимал участие сам Айртон Сенна.
6. Mazda RX-7
Два автомобиля RX-7 были подарены полиции и поставлены на службу в префектуре Ниигата. Машины не используют в «боевой обстановке», большую часть времени они проводят в запасниках полиции. Пока их выгоняют только на специальные и торжественные мероприятия.
7. Mitsubishi GTO
Невероятно мощные автомобили GTO стали попадать на службу полиции Японии еще в 90-е годы прошлого века. Причина тому действительно очень проста - у машин «зверский» нрав, который обеспечивается 3-литровыми V6 двигателями мощностью 280 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 6 секунд. Совсем неплохой результат для такого «старичка». Надо ли говорить, что современные модели делают это еще лучше и быстрее?
8. Subaru Impreza WRX STI
А вот необычный спортивный седан, который умудрился поступить на службу не только в полицию Японии. Машину активно покупали департаменты правопорядка Нидерландов, ЮАР, Австрии, Франции, США, Эстонии, Великобритании и многих других стран. Список далеко не полный. По какой-то злой иронии в самой Японии машины STI долго не использовали. Сейчас в отличии от нескольких перечисленных стран японцы больше не используют Subaru Impreza.
Читайте также: Иностранцы рассказали, что их больше всего удивило в США. Фото
9. Ford Mustang Mach 1
Примерно полвека тому назад, когда японский автопром еще не мог похвастаться отменными автомобилями, полиция вооружалась машина из других стран, в том числе из США. Среди них можно найти очень интересные образцы. Например, вот такой масл-кар 1973 года, как Ford Mustang Mach 1.
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