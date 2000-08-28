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Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото Каждый снимок - шедевр.

Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине. Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море. Ведь под водой можно встретить таких существ, о которых и на уроках биологии не рассказывать. Увидеть и ещё раз убедиться в том, насколько прекрасен и разнообразен этот мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Рыба-чистильщик за работой

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Снимок фотографа Ференса Лёринца (Ferenc Lorincz) занял почетное 3-е место в номинации «Компактная камера».

2. Парящий кит

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Автор снимка – фотограф Родни Бурси (Rodney Bursie), ставший главным победителем всего конкурса.

3. Взгляд гигантской мурены

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Лучшим снимком в категории «Компактная камера» признана работа британского фотографа Джейми Холла (Jamie Hall).

4. Ночная прогулка осьминога

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Победителем в номинации «Макро» стал снимок фотографа Цая Сонгда (Cai Songda).

5. Дом для кокосового осьминога

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


1-е место в категории «Концептуальный кадр» занял снимок американского фотографа Конора Калвера (Conor Culver).

6. Находка на дне залива

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Лучшим снимком в номинации «Широкий угол» признана работа фотографа Алекса Доусона (Alex Dawson).

7. Собственное восприятие

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


2-е место в категории «Концептуальный кадр» занял яркий снимок чешского фотографа Люси Дриковой (Lucie Drlikova).

8. Иллюзия полета

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


2-е место в номинации «Макро» присуждено снимку, сделанному фотографом Кристианом Бахманном (Christian Bachmann).

9. Тренировка фридрайверов

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


2-е место в категории «Широкий угол» занял снимок фотографа Карен Смит (Karen Smith).

10. Рыба-прилипала с икринками

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Почетное 3-е место в номинации «Макро» занял снимок, созданный фотографом Рафаэлем Фернандесом Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero).

11. Дайвинг на Марсе

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


Завораживающий снимок фотографа Тома Ст.Джорджа (Tom St.George) занял 3-е место в категории «Широкий угол».

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12. Стеклянное убежище для крошки

Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото


2-е место в номинации «Компактная камера» занял снимок, созданный фотографом Япом Катумбалом (Yap Katumbal).
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 Теги: подводные, фото

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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