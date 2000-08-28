Раздел: Фоторепортажи
Лучшие подводные снимки по версии «Through Your Lens». Фото
Каждый снимок - шедевр.
Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине. Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море. Ведь под водой можно встретить таких существ, о которых и на уроках биологии не рассказывать. Увидеть и ещё раз убедиться в том, насколько прекрасен и разнообразен этот мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Рыба-чистильщик за работой
Снимок фотографа Ференса Лёринца (Ferenc Lorincz) занял почетное 3-е место в номинации «Компактная камера».
2. Парящий кит
Автор снимка – фотограф Родни Бурси (Rodney Bursie), ставший главным победителем всего конкурса.
3. Взгляд гигантской мурены
Лучшим снимком в категории «Компактная камера» признана работа британского фотографа Джейми Холла (Jamie Hall).
4. Ночная прогулка осьминога
Победителем в номинации «Макро» стал снимок фотографа Цая Сонгда (Cai Songda).
5. Дом для кокосового осьминога
1-е место в категории «Концептуальный кадр» занял снимок американского фотографа Конора Калвера (Conor Culver).
6. Находка на дне залива
Лучшим снимком в номинации «Широкий угол» признана работа фотографа Алекса Доусона (Alex Dawson).
7. Собственное восприятие
2-е место в категории «Концептуальный кадр» занял яркий снимок чешского фотографа Люси Дриковой (Lucie Drlikova).
8. Иллюзия полета
2-е место в номинации «Макро» присуждено снимку, сделанному фотографом Кристианом Бахманном (Christian Bachmann).
9. Тренировка фридрайверов
2-е место в категории «Широкий угол» занял снимок фотографа Карен Смит (Karen Smith).
10. Рыба-прилипала с икринками
Почетное 3-е место в номинации «Макро» занял снимок, созданный фотографом Рафаэлем Фернандесом Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero).
11. Дайвинг на Марсе
Завораживающий снимок фотографа Тома Ст.Джорджа (Tom St.George) занял 3-е место в категории «Широкий угол».
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12. Стеклянное убежище для крошки
2-е место в номинации «Компактная камера» занял снимок, созданный фотографом Япом Катумбалом (Yap Katumbal).
Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине. Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море. Ведь под водой можно встретить таких существ, о которых и на уроках биологии не рассказывать. Увидеть и ещё раз убедиться в том, насколько прекрасен и разнообразен этот мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Рыба-чистильщик за работой
Снимок фотографа Ференса Лёринца (Ferenc Lorincz) занял почетное 3-е место в номинации «Компактная камера».
2. Парящий кит
Автор снимка – фотограф Родни Бурси (Rodney Bursie), ставший главным победителем всего конкурса.
3. Взгляд гигантской мурены
Лучшим снимком в категории «Компактная камера» признана работа британского фотографа Джейми Холла (Jamie Hall).
4. Ночная прогулка осьминога
Победителем в номинации «Макро» стал снимок фотографа Цая Сонгда (Cai Songda).
5. Дом для кокосового осьминога
1-е место в категории «Концептуальный кадр» занял снимок американского фотографа Конора Калвера (Conor Culver).
6. Находка на дне залива
Лучшим снимком в номинации «Широкий угол» признана работа фотографа Алекса Доусона (Alex Dawson).
7. Собственное восприятие
2-е место в категории «Концептуальный кадр» занял яркий снимок чешского фотографа Люси Дриковой (Lucie Drlikova).
8. Иллюзия полета
2-е место в номинации «Макро» присуждено снимку, сделанному фотографом Кристианом Бахманном (Christian Bachmann).
9. Тренировка фридрайверов
2-е место в категории «Широкий угол» занял снимок фотографа Карен Смит (Karen Smith).
10. Рыба-прилипала с икринками
Почетное 3-е место в номинации «Макро» занял снимок, созданный фотографом Рафаэлем Фернандесом Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero).
11. Дайвинг на Марсе
Завораживающий снимок фотографа Тома Ст.Джорджа (Tom St.George) занял 3-е место в категории «Широкий угол».
Читайте также: Иностранцы рассказали, что их больше всего удивило в США. Фото
12. Стеклянное убежище для крошки
2-е место в номинации «Компактная камера» занял снимок, созданный фотографом Япом Катумбалом (Yap Katumbal).
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