Раздел: Фоторепортажи
Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото
Чего только не придумают.
Каждый хозяин любит своего четвероногого друга по-своему. По этим приспособлениям можно догадаться, какая роль отводится собакам в семьях их изобретателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Собачья беговая дорожка
Тапочки для натирания пола
Домик-трейлер
Переноска
Собачьи “особняки”
Собачий рюкзак
Зонтик для прогулок с собакой
Собачья ванна
Фонтанчики-поилки
Супер-ошейник
Устройство для мытья лап
Ошейник со встроенным свистком
Переводчик с собачьего (кошачьего) языка на человеческий
Приспособление для самых стыдливых собак
Тренажёр для собак
Дождевик для собак
Переноска для рыбок
Аквариум в туалете
Читайте также: Как выглядят изнутри мировые достопримечательности. Фото
Ножка стола – жевательная косточка для собаки
Каждый хозяин любит своего четвероногого друга по-своему. По этим приспособлениям можно догадаться, какая роль отводится собакам в семьях их изобретателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Собачья беговая дорожка
Тапочки для натирания пола
Домик-трейлер
Переноска
Собачьи “особняки”
Собачий рюкзак
Зонтик для прогулок с собакой
Собачья ванна
Фонтанчики-поилки
Супер-ошейник
Устройство для мытья лап
Ошейник со встроенным свистком
Переводчик с собачьего (кошачьего) языка на человеческий
Приспособление для самых стыдливых собак
Тренажёр для собак
Дождевик для собак
Переноска для рыбок
Аквариум в туалете
Читайте также: Как выглядят изнутри мировые достопримечательности. Фото
Ножка стола – жевательная косточка для собаки
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