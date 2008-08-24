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Раздел: Фоторепортажи  
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Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. ФотоЧего только не придумают.

Каждый хозяин любит своего четвероногого друга по-своему. По этим приспособлениям можно догадаться, какая роль отводится собакам в семьях их изобретателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Собачья беговая дорожка

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Тапочки для натирания пола

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Домик-трейлер

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Переноска

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Собачьи “особняки”

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Собачий рюкзак

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Зонтик для прогулок с собакой

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Собачья ванна

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Фонтанчики-поилки

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото
Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Супер-ошейник

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Устройство для мытья лап

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Ошейник со встроенным свистком

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Переводчик с собачьего (кошачьего) языка на человеческий

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Приспособление для самых стыдливых собак

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Тренажёр для собак

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Дождевик для собак

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Переноска для рыбок

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


Аквариум в туалете

Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото


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Изобретения, которые наверняка оценили бы собаки. Фото
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 Теги: изобретения, собаки

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Сегодня, 15:18 » Автор: Анна Мартынова
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