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Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото
Работы румынского фотографа.
Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении - в местах, где они живут и работают, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту. По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.
Трущобы и элитные районы, пыльная пустыня Тар и Раджастхан, колониальные аллеи Мумбая и берега священной реки Ганг - везде Михаэла встречала и фотографировала удивительных женщин.
Мумбай
С самого детства эта девушка жила в небольшой палатке в Мумбае. Ее отец умер, когда она была совсем маленькой, а ее отважная мама, которая торгует на рынке, все эти годы делала всё, чтобы девочка училась. По словам фотографа, она редко встречала настолько теплого и доброго человека с подобным позитивным отношением и хорошим образованием, пусть даже домом этой девушке служит тротуар.
Мумбай
Сонам Капур - популярная индийская актриса.
Насик
В Индии более двух тысяч этнических групп. Фотограф встретила эту молодую маратхи в городе Насик.
Гоа
Индийский штат Гоа раньше был португальской колонией, поэтому там так много церквей. С этой девушкой фотограф познакомилась во время христианской свадьбы.
Варанаси
Молодая паломница и индуистка делает подношение в реке Ганг в Варанаси. Город считается духовной столицей Индии.
Пуна
Урваши Патоле призывает женщин разрушать сложившиеся в стране стереотипы. Она создала для этой цели The Bikerni - ассоциацию для женщин-мотоциклистов.
Мумбай
Этой женщине скоро исполнится 100 лет. Только представьте, что вековая история страны прошла прямо перед этими прекрасными глазами.
Джодхпур
Живописные индийские поезда каждый год перевозят около 7 миллиардов пассажиров по всей стране.
Мумбай
Мумбай является самым населенным городом Индии, в нем живут этнические группы со всей страны. Девушка на фотографии - тамилка. Фото сделано на празднике по случаю окончания 40-дневного поста.
Раджастхан
В штате Раджастхан, волшебной части Индии, практически каждая женщина носит яркий национальный костюм и множество драгоценностей.
Пушкар
Девушка из племени калбелия на ярмарке верблюдов в Пушкаре. До недавнего времени калбелии были известны как ловцы змей и торговцы ядами. Их знаменитый танец повторяет движения змеи.
Пушкар
В Индии на улицах часто можно встретить полицейских.
Дели
Девушка на фотографии через несколько месяцев родит своего первого ребенка. После свадьбы большинство индийских женщин переезжают в дом родственников своего мужа.
Мумбай
Дхарави - трущобы города Мумбай, самые большие трущобы в мире - там проживает около миллиона человек. На этих узких улочках фотограф встретила много отзывчивых и душевных людей.
Амритсар
Женщина из сикхов стоит у Золотого храма в городе Амритсар. Последователи сикхизма никогда не стригут волосы, покрывая их тюрбаном. Они всегда носят кирпан - небольшой кинжал, символизирующий долг сикха защитить тех, кто в беде.
Гоа
Дизайнер из Ченнаи, приехала в отпуск в Гоа.
Пушкар
В Индии более 170 миллионов последователей ислама.
Дели
В Индии очень популярны традиционные костюмы, но многие женщины, особенно в крупных городах, носят и современную одежду.
Мумбай
Студенты по особым случаям приходят в колледж в традиционных костюмах.
Мумбай
Парсы ведут свой род от персидских зороастрийцев, которые мигрировали в Индию более 1000 лет назад. Большинство из них, как эта девушка, живут в сплоченных сообществах вокруг красивых зороастрийских храмов. Они сохраняют свои древние верования, но также добиваются успеха и являются частью современного общества.
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Мумбай
Глухонемая девушка с помощью языка жестов показывает слово «дружба». Фотограф сделала этот кадр во время курса, организованного общественной организацией, которая помогает женщинам и детям из трущоб получить образование.
Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении - в местах, где они живут и работают, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту. По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.
Трущобы и элитные районы, пыльная пустыня Тар и Раджастхан, колониальные аллеи Мумбая и берега священной реки Ганг - везде Михаэла встречала и фотографировала удивительных женщин.
Мумбай
С самого детства эта девушка жила в небольшой палатке в Мумбае. Ее отец умер, когда она была совсем маленькой, а ее отважная мама, которая торгует на рынке, все эти годы делала всё, чтобы девочка училась. По словам фотографа, она редко встречала настолько теплого и доброго человека с подобным позитивным отношением и хорошим образованием, пусть даже домом этой девушке служит тротуар.
Мумбай
Сонам Капур - популярная индийская актриса.
Насик
В Индии более двух тысяч этнических групп. Фотограф встретила эту молодую маратхи в городе Насик.
Гоа
Индийский штат Гоа раньше был португальской колонией, поэтому там так много церквей. С этой девушкой фотограф познакомилась во время христианской свадьбы.
Варанаси
Молодая паломница и индуистка делает подношение в реке Ганг в Варанаси. Город считается духовной столицей Индии.
Пуна
Урваши Патоле призывает женщин разрушать сложившиеся в стране стереотипы. Она создала для этой цели The Bikerni - ассоциацию для женщин-мотоциклистов.
Мумбай
Этой женщине скоро исполнится 100 лет. Только представьте, что вековая история страны прошла прямо перед этими прекрасными глазами.
Джодхпур
Живописные индийские поезда каждый год перевозят около 7 миллиардов пассажиров по всей стране.
Мумбай
Мумбай является самым населенным городом Индии, в нем живут этнические группы со всей страны. Девушка на фотографии - тамилка. Фото сделано на празднике по случаю окончания 40-дневного поста.
Раджастхан
В штате Раджастхан, волшебной части Индии, практически каждая женщина носит яркий национальный костюм и множество драгоценностей.
Пушкар
Девушка из племени калбелия на ярмарке верблюдов в Пушкаре. До недавнего времени калбелии были известны как ловцы змей и торговцы ядами. Их знаменитый танец повторяет движения змеи.
Пушкар
В Индии на улицах часто можно встретить полицейских.
Дели
Девушка на фотографии через несколько месяцев родит своего первого ребенка. После свадьбы большинство индийских женщин переезжают в дом родственников своего мужа.
Мумбай
Дхарави - трущобы города Мумбай, самые большие трущобы в мире - там проживает около миллиона человек. На этих узких улочках фотограф встретила много отзывчивых и душевных людей.
Амритсар
Женщина из сикхов стоит у Золотого храма в городе Амритсар. Последователи сикхизма никогда не стригут волосы, покрывая их тюрбаном. Они всегда носят кирпан - небольшой кинжал, символизирующий долг сикха защитить тех, кто в беде.
Гоа
Дизайнер из Ченнаи, приехала в отпуск в Гоа.
Пушкар
В Индии более 170 миллионов последователей ислама.
Дели
В Индии очень популярны традиционные костюмы, но многие женщины, особенно в крупных городах, носят и современную одежду.
Мумбай
Студенты по особым случаям приходят в колледж в традиционных костюмах.
Мумбай
Парсы ведут свой род от персидских зороастрийцев, которые мигрировали в Индию более 1000 лет назад. Большинство из них, как эта девушка, живут в сплоченных сообществах вокруг красивых зороастрийских храмов. Они сохраняют свои древние верования, но также добиваются успеха и являются частью современного общества.
Читайте также: Тридцать самых посещаемых мест со всей планеты. Фото
Мумбай
Глухонемая девушка с помощью языка жестов показывает слово «дружба». Фотограф сделала этот кадр во время курса, организованного общественной организацией, которая помогает женщинам и детям из трущоб получить образование.
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