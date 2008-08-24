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Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. ФотоРаботы румынского фотографа.

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении - в местах, где они живут и работают, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту. По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.

Трущобы и элитные районы, пыльная пустыня Тар и Раджастхан, колониальные аллеи Мумбая и берега священной реки Ганг - везде Михаэла встречала и фотографировала удивительных женщин.

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


С самого детства эта девушка жила в небольшой палатке в Мумбае. Ее отец умер, когда она была совсем маленькой, а ее отважная мама, которая торгует на рынке, все эти годы делала всё, чтобы девочка училась. По словам фотографа, она редко встречала настолько теплого и доброго человека с подобным позитивным отношением и хорошим образованием, пусть даже домом этой девушке служит тротуар.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Сонам Капур - популярная индийская актриса.

Насик

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


В Индии более двух тысяч этнических групп. Фотограф встретила эту молодую маратхи в городе Насик.

Гоа

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Индийский штат Гоа раньше был португальской колонией, поэтому там так много церквей. С этой девушкой фотограф познакомилась во время христианской свадьбы.

Варанаси

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Молодая паломница и индуистка делает подношение в реке Ганг в Варанаси. Город считается духовной столицей Индии.

Пуна

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Урваши Патоле призывает женщин разрушать сложившиеся в стране стереотипы. Она создала для этой цели The Bikerni - ассоциацию для женщин-мотоциклистов.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Этой женщине скоро исполнится 100 лет. Только представьте, что вековая история страны прошла прямо перед этими прекрасными глазами.

Джодхпур

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Живописные индийские поезда каждый год перевозят около 7 миллиардов пассажиров по всей стране.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Мумбай является самым населенным городом Индии, в нем живут этнические группы со всей страны. Девушка на фотографии - тамилка. Фото сделано на празднике по случаю окончания 40-дневного поста.

Раджастхан

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


В штате Раджастхан, волшебной части Индии, практически каждая женщина носит яркий национальный костюм и множество драгоценностей.

Пушкар

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Девушка из племени калбелия на ярмарке верблюдов в Пушкаре. До недавнего времени калбелии были известны как ловцы змей и торговцы ядами. Их знаменитый танец повторяет движения змеи.

Пушкар

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


В Индии на улицах часто можно встретить полицейских.

Дели

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Девушка на фотографии через несколько месяцев родит своего первого ребенка. После свадьбы большинство индийских женщин переезжают в дом родственников своего мужа.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Дхарави - трущобы города Мумбай, самые большие трущобы в мире - там проживает около миллиона человек. На этих узких улочках фотограф встретила много отзывчивых и душевных людей.

Амритсар

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Женщина из сикхов стоит у Золотого храма в городе Амритсар. Последователи сикхизма никогда не стригут волосы, покрывая их тюрбаном. Они всегда носят кирпан - небольшой кинжал, символизирующий долг сикха защитить тех, кто в беде.

Гоа

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Дизайнер из Ченнаи, приехала в отпуск в Гоа.

Пушкар

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


В Индии более 170 миллионов последователей ислама.

Дели

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


В Индии очень популярны традиционные костюмы, но многие женщины, особенно в крупных городах, носят и современную одежду.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Студенты по особым случаям приходят в колледж в традиционных костюмах.

Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Парсы ведут свой род от персидских зороастрийцев, которые мигрировали в Индию более 1000 лет назад. Большинство из них, как эта девушка, живут в сплоченных сообществах вокруг красивых зороастрийских храмов. Они сохраняют свои древние верования, но также добиваются успеха и являются частью современного общества.

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Мумбай

Фотограф исколесил Индию в поисках красивых девушек. Фото


Глухонемая девушка с помощью языка жестов показывает слово «дружба». Фотограф сделала этот кадр во время курса, организованного общественной организацией, которая помогает женщинам и детям из трущоб получить образование.
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 Теги: фотограф, Индия

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Сегодня, 16:46 » Автор: Анна Мартынова
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