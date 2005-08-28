Раздел: Фоторепортажи
Удивительные снимки китайских городов-призраков. Фото
Эти населенные пункты давно заброшены.
Задумывались, что случается с городскими мегапроектами, когда у застройщиков есть амбиции и средства, но нет покупателей и арендаторов? Мы вам сейчас покажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Китайцы, кажется, как никто знают толк в градостроительных мегапроектах, которые шикарно выглядят на бумаге и поражают воображение архитектурной критики, но… так и не оживают.
Вы скажете, намечтать, нарисовать и сделать убедительную презентацию проекта нового города сегодня сможет любой хипстер средней полосы и ехать в Китай необязательно? Но те проекты, о которых идет речь, выгодно отличаются от своих «бумажных» братьев различной степени проработанности - эти города действительно построены. Вот только с жителями как-то не сложилось…
Героями фотопроекта жителя Чикаго Кая Сэммера стали три города-призрака - «китайский Манхэттен» Yujiapu Financial District, «китайская Венеция» Meixi Lake и «Самый лучший город для туризма» Ордос.
Ордос действительно популярен у туристов - но именно в качестве города-призрака. Миллионник заселен едва ли на три-пять процентов, и то усилиями государства, которое не без труда передислоцировало в пустующий мегаполис сельских жителей.
В Ордосе есть музеи, театры, стадион, гоночная трасса, даже свой аналог Диснейленда. Все, кроме горожан. Здесь бы и на Серова, скорее всего, очередь не собрали.
«Китайский Манхэттен» тоже поражает воображение: реплика нью-йоркского острова задумывалась как крупнейший финансовый центр в мире. А ведь строился город на месте простой рыбацкой деревни.
Размах проекту был дан нешуточный - в нем есть и свой Рокфеллеровский центр, и даже башни-близнецы. Общая площадь офисных центров Yujiapu Financial District, согласно проектной документации, - девять миллионов квадратных метров.
Увы, уровень вакантных площадей здесь - сто процентов. Строительство, окончание которого было намечено на 2019 год, пока приостановлено. Похожая судьба постигла и Meixi Lake, город на озере, чертежи которого обошли в свое время многие архитектурные издания.
Построенные по впечатляющим проектам, концептуальные, но - пустые. Вокруг таких городов в последние годы возникают свои легенды и даже конспирологические теории.
Согласно одной из них, города пустуют не потому, что масштабные планы по их развитию оторваны от реальности, и не потому, что девелоперам не хватило средств, чтобы довести начатое до конца. Сторонники этой теории считают, что города-призраки строятся на случай новой мировой войны - если настоящие города будут разрушены, китайцы смогут не отстраивать их заново, а просто переехать в уже готовые «дублеры».
Оставим версию без комментариев и продолжим наслаждаться картинкой. Все-таки не зря три китайских города-призрака стали участниками фотопроекта Unborn Cities.
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Кай Сэммер, автор проекта, очень точно поймал ощущение от городов, которые прошли весь путь от мысли через бумагу до реальных зданий и сооружений. Но так и не родились. Это и печально, и невероятно красиво. По-своему.
Задумывались, что случается с городскими мегапроектами, когда у застройщиков есть амбиции и средства, но нет покупателей и арендаторов? Мы вам сейчас покажем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Китайцы, кажется, как никто знают толк в градостроительных мегапроектах, которые шикарно выглядят на бумаге и поражают воображение архитектурной критики, но… так и не оживают.
Вы скажете, намечтать, нарисовать и сделать убедительную презентацию проекта нового города сегодня сможет любой хипстер средней полосы и ехать в Китай необязательно? Но те проекты, о которых идет речь, выгодно отличаются от своих «бумажных» братьев различной степени проработанности - эти города действительно построены. Вот только с жителями как-то не сложилось…
Героями фотопроекта жителя Чикаго Кая Сэммера стали три города-призрака - «китайский Манхэттен» Yujiapu Financial District, «китайская Венеция» Meixi Lake и «Самый лучший город для туризма» Ордос.
Ордос действительно популярен у туристов - но именно в качестве города-призрака. Миллионник заселен едва ли на три-пять процентов, и то усилиями государства, которое не без труда передислоцировало в пустующий мегаполис сельских жителей.
В Ордосе есть музеи, театры, стадион, гоночная трасса, даже свой аналог Диснейленда. Все, кроме горожан. Здесь бы и на Серова, скорее всего, очередь не собрали.
«Китайский Манхэттен» тоже поражает воображение: реплика нью-йоркского острова задумывалась как крупнейший финансовый центр в мире. А ведь строился город на месте простой рыбацкой деревни.
Размах проекту был дан нешуточный - в нем есть и свой Рокфеллеровский центр, и даже башни-близнецы. Общая площадь офисных центров Yujiapu Financial District, согласно проектной документации, - девять миллионов квадратных метров.
Увы, уровень вакантных площадей здесь - сто процентов. Строительство, окончание которого было намечено на 2019 год, пока приостановлено. Похожая судьба постигла и Meixi Lake, город на озере, чертежи которого обошли в свое время многие архитектурные издания.
Построенные по впечатляющим проектам, концептуальные, но - пустые. Вокруг таких городов в последние годы возникают свои легенды и даже конспирологические теории.
Согласно одной из них, города пустуют не потому, что масштабные планы по их развитию оторваны от реальности, и не потому, что девелоперам не хватило средств, чтобы довести начатое до конца. Сторонники этой теории считают, что города-призраки строятся на случай новой мировой войны - если настоящие города будут разрушены, китайцы смогут не отстраивать их заново, а просто переехать в уже готовые «дублеры».
Оставим версию без комментариев и продолжим наслаждаться картинкой. Все-таки не зря три китайских города-призрака стали участниками фотопроекта Unborn Cities.
Читайте также: Фотограф раскрыл секрет "левитации" уличных йогов. Фото
Кай Сэммер, автор проекта, очень точно поймал ощущение от городов, которые прошли весь путь от мысли через бумагу до реальных зданий и сооружений. Но так и не родились. Это и печально, и невероятно красиво. По-своему.
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