Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Китай - страна-загадка. Другая культура, другой менталитет очень отличают жителей Поднебесной от европейцев. То, что для нас кажется странным, у китайцев - дело будничное. В сегодняшнем материале 15 фактов о китайцах, которые станут откровением для иностранцев.Лучшим и универсальным лекарством от всех хворей, по мнению китайцев, является горячая вода. Ее употребляют в больших количествах при головной боли, простуде, боли в животе и просто для хорошего самочувствия. Стоит отметить, что и раздобыть кипяток в Китае не составит труда. Цистерны с горячей водой стоят в аэропортах, больницах, магазинах и парках. Ну а поскольку население страны активно пьет воду, то и найти общественный туалет не составит труда.Не удивляйтесь, если сядете на одной из промежуточных станций в китайский поезд и увидите постель расстеленной. Дело в том, что постельное белье не меняют во время маршрута. Максимум, что могут сделать проводники - поправить скомканную простынь. Однако, даже это делается крайне редко.Во многих заведениях Китая вместо сервированного по правилам стола вам могут принести комплект посуды, упакованный в полиэтиленовый пакет. Это выглядит очень гигиенично и вместе с тем странно, ведь китайцев сложно назвать щепетильными и аккуратными. Еще более странным выглядит то, что получив такой пакет, коренные жители промывают посуду водой, которую также приносят официанты.В то время, как жители Европы активно загорают, стараясь приблизить цвет своей кожи к золотистому, в Китае наоборот прячутся от солнца и пытаются максимально отбелить кожу. Летом, когда температура в стране держится на уровне 37 градусов, женщины ходят с зонтами, надевают очки и маски. Также огромной популярностью пользуется косметика с отбеливающим эффектом. Наверное, вы уже поняли, что соляриев в Поднебесной нет, а коренные жители искренне удивляются, что в мире есть люди, готовые платить деньги за загар.Забавно, но в Китае нет такого понятия, как «китайская кухня». Дело в том, что национальная кухня настолько разнообразна, что кардинально отличается в каждом регионе. В каждом городе еду готовят по-своему, используют уникальные наборы специй и продукты. Например, в городе Ухань фирменным блюдом считается лапша с арахисовым соусом и острыми утиными шейками, кухня провинции Сечуань отличается остротой, а на севере страны готовят пельмени. Сами же китайцы практически не готовят дома, любят поесть в разных заведениях и совсем неприхотливы к еде. Возможно поэтому в стране так популярен кулинарный туризм.В Китае понятия «земляк», «друг твоего друга» и «родственник» значат очень многое. Такой статус позволяет рассчитывать на особое отношение. Родственные связи или дружеские отношения тут помогают получать лучшие товары, столики в ресторанах и качественное обслуживание. Китайцы всегда помогут человеку, которого они считают «своим», но позднее и сами потребуют ответного отношения. Вообще, общество этой страны построено на оказании взаимных услуг.Общение с китайцами - занятие довольно интересное, ведь в этой стране практически невозможно добиться однозначности. В ответ на вопрос или просьбу, вы вряд ли услышите однозначное «да» или «нет». А фраза «может быть» имеет массу значений, начиная от «точно нет, но не хочу тебя обижать» до «я сделаю все, что от меня зависит, но лишь небеса знают, получится ли!» Из-за такой противоречивости у туристов и эмигрантов, проживающих в Китае, часто возникают трудности и различные накладки.Китайцы, наверное, единственная нация, способная спать где угодно и когда угодно. И дело тут вовсе не в лени, а наоборот в самоотверженности и трудолюбии. Большинство коренных жителей Поднебесной работают как проклятые и испытывают постоянную нехватку сна и отдыха. Чтобы хоть как-то отдохнуть, во многих городах и провинциях Китая практикуют послеобеденный сон. Обеденный перерыв у китайцев включает в себя время, чтобы поесть и полтора-два часа поспать. В обеденные часы на улицах городов можно увидеть людей, которые спят на лавках, на траве, на парапетах и ступеньках.Отношения молодых девушек и парней в Китае ориентированы на создание семьи. Семья является важной составляющей и целью в жизни любого Китайца. Особенно серьезно к этому вопросу подходят девушки, ведь если они не выйдут замуж до 27 лет, то будут автоматически зачислены в разряд старых дев, а их шансы на брак с коренным жителем сведутся практически к нулю. Что касается молодых людей, то они очень любят детей, заботливы по отношению к своим девушкам и всегда готовы помочь с уборкой и готовкой.В Китае не принято проявлять свои чувства на публике. Целоваться, обниматься и даже касаться друг друга в людных местах считается неприличным, а целующиеся парочки в больших городах - это, скорее влияние европейской культуры, которую перенимает молодежь. Также пары в Поднебесной редко говорят «люблю» своим супругам и детям. Что касается дружеских отношений, то тут прикосновения вообще исключены. Друзья и приятели в Китае не держаться за руки и не обнимаются при встрече. Люди в этой стране вообще не терпят прикосновений, за исключением ситуаций в переполненном городском транспорте.Если вы пытаетесь общаться в Китае, используя разговорник, будьте готовы к тому, что вас никто не поймет. Дело в том, что китайский язык тоновый и именно от интонации зависит значение того или иного слова. Вы можете правильно произносить звуки и слова, но без нужной интонации вас никто не поймет. Поэтому, можете смело выбросить словари и разговорники и пытаться объясниться с местным населением жестами. Эта затея действительно может увенчаться успехом, ведь в Китае очень любят туристов и всегда готовы прийти на помощь. Также стоит знать, что молодежь в больших городах неплохо владеет английским.Жизнь подавляющего большинства китайцев скучна и однообразна. После работы они спешат отдыхать домой. На юге страны почти не пьют алкоголь, уделяя большое внимание здоровому образу жизни. По выходным люди стараются выбраться на природу, сходить в горы, на пляж или заняться серфингом. Интересно, что выходных тут крайне мало, а отпуск длится всего 14 дней.Мусор - огромная проблема Китая. И это неудивительно, ведь в этой стране выбросить мусор на ходу - привычное дело. Вообще все разговоры про чистоплотность китайцев - миф. Кстати, к мусору жители городов тоже относятся спокойно, могут без всякой брезгливости сидеть и обедать возле бака, в котором копошатся крысы.Те, кто жил в Китае, говорят, что они могут надеть на себя что угодно и спокойно ходить по улицам, не привлекая лишнего внимания. Китаянки часто носят очень короткие юбки и это считается нормой, а вот открытое декольте - табу. Что еще может впечатлить приезжих, так это мужчины с оголенными животами. Летом для мужчин считается нормой ходить в подвернутой футболке.Жители Китая искренне уверены, что все проблемы их страны из-за перенаселения. Много мусора в городах потому, что очень много людей. Пробки на дорогах и беспорядочное движение потому, что много людей, а соответственно и машин. Плохая экология тоже исключительно потому, что слишком много людей.