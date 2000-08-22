» » Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. ФотоОчевидцы поделились своими наблюдениями.

Китай - страна-загадка. Другая культура, другой менталитет очень отличают жителей Поднебесной от европейцев. То, что для нас кажется странным, у китайцев - дело будничное. В сегодняшнем материале 15 фактов о китайцах, которые станут откровением для иностранцев.

1. Горячая вода

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Лучшим и универсальным лекарством от всех хворей, по мнению китайцев, является горячая вода. Ее употребляют в больших количествах при головной боли, простуде, боли в животе и просто для хорошего самочувствия. Стоит отметить, что и раздобыть кипяток в Китае не составит труда. Цистерны с горячей водой стоят в аэропортах, больницах, магазинах и парках. Ну а поскольку население страны активно пьет воду, то и найти общественный туалет не составит труда.

2. Постельные принадлежности в поездах на промежуточных станциях не меняют

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Не удивляйтесь, если сядете на одной из промежуточных станций в китайский поезд и увидите постель расстеленной. Дело в том, что постельное белье не меняют во время маршрута. Максимум, что могут сделать проводники - поправить скомканную простынь. Однако, даже это делается крайне редко.

3. Сервировка стола

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Во многих заведениях Китая вместо сервированного по правилам стола вам могут принести комплект посуды, упакованный в полиэтиленовый пакет. Это выглядит очень гигиенично и вместе с тем странно, ведь китайцев сложно назвать щепетильными и аккуратными. Еще более странным выглядит то, что получив такой пакет, коренные жители промывают посуду водой, которую также приносят официанты.

4. Белая кожа

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


В то время, как жители Европы активно загорают, стараясь приблизить цвет своей кожи к золотистому, в Китае наоборот прячутся от солнца и пытаются максимально отбелить кожу. Летом, когда температура в стране держится на уровне 37 градусов, женщины ходят с зонтами, надевают очки и маски. Также огромной популярностью пользуется косметика с отбеливающим эффектом. Наверное, вы уже поняли, что соляриев в Поднебесной нет, а коренные жители искренне удивляются, что в мире есть люди, готовые платить деньги за загар.

5. Китайская кухня

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Забавно, но в Китае нет такого понятия, как «китайская кухня». Дело в том, что национальная кухня настолько разнообразна, что кардинально отличается в каждом регионе. В каждом городе еду готовят по-своему, используют уникальные наборы специй и продукты. Например, в городе Ухань фирменным блюдом считается лапша с арахисовым соусом и острыми утиными шейками, кухня провинции Сечуань отличается остротой, а на севере страны готовят пельмени. Сами же китайцы практически не готовят дома, любят поесть в разных заведениях и совсем неприхотливы к еде. Возможно поэтому в стране так популярен кулинарный туризм.

6. Родственные связи

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


В Китае понятия «земляк», «друг твоего друга» и «родственник» значат очень многое. Такой статус позволяет рассчитывать на особое отношение. Родственные связи или дружеские отношения тут помогают получать лучшие товары, столики в ресторанах и качественное обслуживание. Китайцы всегда помогут человеку, которого они считают «своим», но позднее и сами потребуют ответного отношения. Вообще, общество этой страны построено на оказании взаимных услуг.

7. Трудности перевода

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Общение с китайцами - занятие довольно интересное, ведь в этой стране практически невозможно добиться однозначности. В ответ на вопрос или просьбу, вы вряд ли услышите однозначное «да» или «нет». А фраза «может быть» имеет массу значений, начиная от «точно нет, но не хочу тебя обижать» до «я сделаю все, что от меня зависит, но лишь небеса знают, получится ли!» Из-за такой противоречивости у туристов и эмигрантов, проживающих в Китае, часто возникают трудности и различные накладки.

8. Отдых

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Китайцы, наверное, единственная нация, способная спать где угодно и когда угодно. И дело тут вовсе не в лени, а наоборот в самоотверженности и трудолюбии. Большинство коренных жителей Поднебесной работают как проклятые и испытывают постоянную нехватку сна и отдыха. Чтобы хоть как-то отдохнуть, во многих городах и провинциях Китая практикуют послеобеденный сон. Обеденный перерыв у китайцев включает в себя время, чтобы поесть и полтора-два часа поспать. В обеденные часы на улицах городов можно увидеть людей, которые спят на лавках, на траве, на парапетах и ступеньках.

9. Стремление к созданию семьи

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Отношения молодых девушек и парней в Китае ориентированы на создание семьи. Семья является важной составляющей и целью в жизни любого Китайца. Особенно серьезно к этому вопросу подходят девушки, ведь если они не выйдут замуж до 27 лет, то будут автоматически зачислены в разряд старых дев, а их шансы на брак с коренным жителем сведутся практически к нулю. Что касается молодых людей, то они очень любят детей, заботливы по отношению к своим девушкам и всегда готовы помочь с уборкой и готовкой.

10. Проявление чувств

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


В Китае не принято проявлять свои чувства на публике. Целоваться, обниматься и даже касаться друг друга в людных местах считается неприличным, а целующиеся парочки в больших городах - это, скорее влияние европейской культуры, которую перенимает молодежь. Также пары в Поднебесной редко говорят «люблю» своим супругам и детям. Что касается дружеских отношений, то тут прикосновения вообще исключены. Друзья и приятели в Китае не держаться за руки и не обнимаются при встрече. Люди в этой стране вообще не терпят прикосновений, за исключением ситуаций в переполненном городском транспорте.

11. Разговорник

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Если вы пытаетесь общаться в Китае, используя разговорник, будьте готовы к тому, что вас никто не поймет. Дело в том, что китайский язык тоновый и именно от интонации зависит значение того или иного слова. Вы можете правильно произносить звуки и слова, но без нужной интонации вас никто не поймет. Поэтому, можете смело выбросить словари и разговорники и пытаться объясниться с местным населением жестами. Эта затея действительно может увенчаться успехом, ведь в Китае очень любят туристов и всегда готовы прийти на помощь. Также стоит знать, что молодежь в больших городах неплохо владеет английским.

12. Развлечения

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Жизнь подавляющего большинства китайцев скучна и однообразна. После работы они спешат отдыхать домой. На юге страны почти не пьют алкоголь, уделяя большое внимание здоровому образу жизни. По выходным люди стараются выбраться на природу, сходить в горы, на пляж или заняться серфингом. Интересно, что выходных тут крайне мало, а отпуск длится всего 14 дней.

13. Мусор на улицах

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото

Мусор - огромная проблема Китая. И это неудивительно, ведь в этой стране выбросить мусор на ходу - привычное дело. Вообще все разговоры про чистоплотность китайцев - миф. Кстати, к мусору жители городов тоже относятся спокойно, могут без всякой брезгливости сидеть и обедать возле бака, в котором копошатся крысы.

14. Мода

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Те, кто жил в Китае, говорят, что они могут надеть на себя что угодно и спокойно ходить по улицам, не привлекая лишнего внимания. Китаянки часто носят очень короткие юбки и это считается нормой, а вот открытое декольте - табу. Что еще может впечатлить приезжих, так это мужчины с оголенными животами. Летом для мужчин считается нормой ходить в подвернутой футболке.

Читайте также: Эта белорусская семья 25 лет жила в лесной хижине. Фото

15. Перенаселение

Особенности жизни китайцев, которые удивляют туристов. Фото


Жители Китая искренне уверены, что все проблемы их страны из-за перенаселения. Много мусора в городах потому, что очень много людей. Пробки на дорогах и беспорядочное движение потому, что много людей, а соответственно и машин. Плохая экология тоже исключительно потому, что слишком много людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: китайцы, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
     155
     0

Похожие новости по теме

Мифы о китайцах, в которые многие до сих пор верят. Фото Мифы о китайцах, в которые многие до сих пор верят. Фото

Пора перестать в них верить.

Интересные факты о повседневной жизни китайцев. Фото Интересные факты о повседневной жизни китайцев. Фото

Как живется в Китае.

Коммуналка «отдыхает»: капсульные квартиры китайцев. Фото Коммуналка «отдыхает»: капсульные квартиры китайцев. Фото

Жизнь на пяти квадратных метрах.

Увидеть такое можно только в Китае. Фото Увидеть такое можно только в Китае. Фото

Умом китайцев не понять.

«Странности» китайцев, которым трудно дать объяснение. Фото «Странности» китайцев, которым трудно дать объяснение. Фото

Умом китайцев не понять.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх