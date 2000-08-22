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Семь яхт, доступных лишь самым богатым. Фото
Роскошные и странные яхты в мире.
Все люди, так или иначе, стремятся к богатой и состоятельной жизни. Некоторым уже удалось достичь определенных высот, даже обзавестись достаточным объемом средств для приобретения вещей невероятного уровня роскоши, например, особняков и яхт. Среди богачей яхты – это не просто вложение капитала, но еще и определенный «спорт». Каждый год они «упражняются» в приобретении все более интересных и дорогих образцов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Kokomo Ailand
При первом взгляде на эту яхту будет сложно поверить в то, что это корабль. Куда больше Kokomo Ailand похожа на буровую вышку. И это действительно так, вот только в отличие от вышки, эта конструкция все-таки может двигаться. На ней есть все необходимое для отдыха «по богатому», в том числе вертолетные площадки и пентхаус хозяина, который возвышается на уровне 80 метров над океаном.
2. Dragonship 80
С технической точки зрения данное судно является тримараном. Несмотря на наличие боковых плавников у борта неплохая обтекаемость. Яхта имеет три паруса, а также огромное количество солнечных панелей, который постоянно пополняют аккумуляторы корабля. Выглядит судно как фантастический корабль.
3. The Streets of Monaco
Не яхта, а целая плавучая улица! Конструкция корабля копирует несколько известных отелей Монако. Здесь также есть часть трассы «Формулы-1» и огромная вертолетная площадка, на которую может приземлиться даже самый тяжелый борт. В нижней части корабля имеется док для судов меньшего размера и субмарин.
4. Hareide 108
Очень необычная яхта, дизайнер которой хотел видеть на судне как можно больше открытого пространства. При этом здесь все также есть все, что может пожелать душа требовательного туриста. Не совсем понятно, каково будет находиться на Hareide 108 в условиях шторма, однако возможно это и не нужно такой дорогой яхте.
5. Tropical Island Paradise
Еще одна супер-яхта размером с небольшой остров, которая, собственно, под него и оформлена. На корме судна находится импровизированный вулкан. Со стороны яхта выглядит немного странно (вот уж точно – у богатых свои причуды!). С другой стороны, на борту корабля столько интересных и роскошных вещей, что начинаешь понимать, где в этом мире рай на воде.
6. Komorebi
Необычная яхта, конструкция которой позаимствовала много элементов у ледокола. Ломать лед в северных широтах Komorebi, конечно же не может, однако зато у корабля есть крыло, к которому могут швартоваться суда меньшего размера, а также небольшие частные субмарины.
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7. Motor Yacht A
Со стороны данное судно похоже не то на линкор ВМС США, ни то на военную подводную лодку. О том, что внутри корабля, известно совсем немного. Зато известно, что этот корабль принадлежит олигархам братьям Мельниченко, более того, является их любимой яхтой.
Все люди, так или иначе, стремятся к богатой и состоятельной жизни. Некоторым уже удалось достичь определенных высот, даже обзавестись достаточным объемом средств для приобретения вещей невероятного уровня роскоши, например, особняков и яхт. Среди богачей яхты – это не просто вложение капитала, но еще и определенный «спорт». Каждый год они «упражняются» в приобретении все более интересных и дорогих образцов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Kokomo Ailand
При первом взгляде на эту яхту будет сложно поверить в то, что это корабль. Куда больше Kokomo Ailand похожа на буровую вышку. И это действительно так, вот только в отличие от вышки, эта конструкция все-таки может двигаться. На ней есть все необходимое для отдыха «по богатому», в том числе вертолетные площадки и пентхаус хозяина, который возвышается на уровне 80 метров над океаном.
2. Dragonship 80
С технической точки зрения данное судно является тримараном. Несмотря на наличие боковых плавников у борта неплохая обтекаемость. Яхта имеет три паруса, а также огромное количество солнечных панелей, который постоянно пополняют аккумуляторы корабля. Выглядит судно как фантастический корабль.
3. The Streets of Monaco
Не яхта, а целая плавучая улица! Конструкция корабля копирует несколько известных отелей Монако. Здесь также есть часть трассы «Формулы-1» и огромная вертолетная площадка, на которую может приземлиться даже самый тяжелый борт. В нижней части корабля имеется док для судов меньшего размера и субмарин.
4. Hareide 108
Очень необычная яхта, дизайнер которой хотел видеть на судне как можно больше открытого пространства. При этом здесь все также есть все, что может пожелать душа требовательного туриста. Не совсем понятно, каково будет находиться на Hareide 108 в условиях шторма, однако возможно это и не нужно такой дорогой яхте.
5. Tropical Island Paradise
Еще одна супер-яхта размером с небольшой остров, которая, собственно, под него и оформлена. На корме судна находится импровизированный вулкан. Со стороны яхта выглядит немного странно (вот уж точно – у богатых свои причуды!). С другой стороны, на борту корабля столько интересных и роскошных вещей, что начинаешь понимать, где в этом мире рай на воде.
6. Komorebi
Необычная яхта, конструкция которой позаимствовала много элементов у ледокола. Ломать лед в северных широтах Komorebi, конечно же не может, однако зато у корабля есть крыло, к которому могут швартоваться суда меньшего размера, а также небольшие частные субмарины.
Читайте также: Эта белорусская семья 25 лет жила в лесной хижине. Фото
7. Motor Yacht A
Со стороны данное судно похоже не то на линкор ВМС США, ни то на военную подводную лодку. О том, что внутри корабля, известно совсем немного. Зато известно, что этот корабль принадлежит олигархам братьям Мельниченко, более того, является их любимой яхтой.
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