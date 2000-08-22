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Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото Словно с другой планеты.

Специализированное учреждение ООН по образованию, науке и искусству следит за сохранением памятников культурного наследия по всему миру. В категорию входят как самые выдающиеся архитектурные строение, созданные человеком, так и природные заповедники - во втором случае, специалистам ЮНЕСКО приходится прикладывать много сил, чтобы уберечь уникальные явления природы от разграбления и уничтожения нашей свободолюбивой расой. Специально для вас мы собрали 10 самых красивых памятников природы, которые входят в число особого охраняемых, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Сент-Килда
Шотландия

Этот уникальный, изолированный архипелаг был населен небольшой группой гэльского населения - всех эвакуировали в течение Второй мировой войны. Теперь здесь расположена милитаризованная база и несколько команд ученых: Сент-Килда является домом для редчайших видов птиц и животных.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Горы Улинъюань
Китай

Эта горная система находится на севере провинции Хунань. Своим обликом горы обязаны выветриванию песчаников. Именно здесь Кэмерон снимал свой «Аватар» - один из пиков был, впоследствие, переименован властями провинции в «Ура, Аватар!».

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Ваттовое море
Акватория Северного моря

Ваттом зовется мелководный морской участок, которых здесь находятся десятки. Естественные процессы функционируют здесь без малейшего вмешательства человека, почти вся территория этого необычного моря охвачена тремя национальными парками.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Дорога Гигантов
Северная Ирландия

Уникальная местность представляет собой более 40 000 базальтовых колонн. Они соединились между собой в результате извержения вулкана, а древние племена уже придумали легенду о том, что по этим столбам пойдут на Рагнарек тролли.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Национальный парк Рапануи
Чили

Весь мир знает это место благодаря уникальным статуям моаи: остров Пасхи считается чуть ли не самым загадочным местом нашей планеты.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Галапагосские острова
Эквадор

Именно здесь Чарлз Дарвин впервые задумался о теории эволюции: обилие флоры и фауны до сих пор делает Галапагосы местом паломничества каждого уважающего себя естествознателя.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Архипелаг Сокотра
Йемен

Четыре острова и пара скал: один из самых изолированных в мире архипелагов, расположенный неподалеку от пиратского Сомали может похвастать обилием эндемичных видов фауны и флорой, которой нет больше нигде в мире.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Национальный парк Йосемити
США

Три тысячи квадратных километров уникальных горных ландшафтов, гранитные скалы, водопады и секвойи: Йосемити по праву считается одним из лучших Национальных парков страны.

Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Национальный парк Тонгариро
Новая Зеландия

Местные горы обожествляются живущими здесь народностями Маори: они связывают людей и всю природу острова.

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Десять самых красивых памятников природы, охраняемых ЮНЕСКО. Фото


Бухта Халонг
Вьетнам

В этой бухте расположено более 3000 островов, что вполовину больше, чем живущих здесь людей. Туристы со всего мира ежегодно прибывают, чтобы приобщится величественной природе этого места.
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 Теги: ЮНЕСКО, природа

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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