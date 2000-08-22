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Как строят каркасные дома в США. Фото

Как строят каркасные дома в США. ФотоТакие дома строят во многих штатах.

В начале 2000-х годов вдова местного фермера продала ферму местному строителю, который бульдозерами снес персиковые и яблоневые сады, провел дорогу и коммуникации, разбил территорию на участки и успел построить несколько домов. Затем начался кризис 2008 года, цены на недвижимость обвалились и почти 10 лет никто ничего не строил. Строитель обанкротился т.к. большинство участков остались непроданными. Банк отобрал этот проект и продал на аукционе другому строителю. В последнее время цены на дома в нашей округе почти вернулись на уровень 2006-2007 годов и снова начались стройки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В Мичигане, как и многих других северных штатах, строят исключительно дома каркасного (stick built) типа и чаще всего с полно-глубинным (full size basement) жилым подвалом.

Как строят каркасные дома в США. Фото


В нашей округе недавно началась очередная стройка. Вот так выглядит типичная стройка. Куплен участок земли с заранее подведенными коммуникациями за примерно $50,000. Стройматериалы и бульдозер сидят одиноко без всякой охраны или забора.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Вот так выглядят фермы для настила первого этажа. Кроме стен подвала все будет деревянное.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Этот фундамент залили примерно 2 недели назад и теперь начинается процесс установки базовых балок. Гидроизоляция в виде тонкого поролона.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Комната в подвале может считаться жилой только при условии наличия окна полного размера через которое можно выбраться в случае пожара. Окна такого типа называются egress window.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Под бетонным полом подвала уже заранее проложены трубы канализации и водопровода.

Дальняя комната будет спальней (имеется полноразмерное окно), рядом ванная. Обычно при постройке нового дома подвал оставляют недостроенным, но в данном случае заказчик, похоже, хочет полный комплект. Также в подвале будет установлена в utility room центральная система воздушного обогрева и охлаждения.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Средняя стоимость постройки дома такого типа $130-150 за квадратный фут. В данном районе имеется правило не строить дома меньше 2,000 кв. футов. Дома по соседству сейчас выставлены на продажу за $395,000 и $499,00.

Примерно через две недели после заливки стен подвала появился прицеп подрядчика по возведению каркаса (framing). Очень часто строитель, которого вы нанимаете, мало что сам строит. Он просто раздает работу квалифицированным подрядчикам ( фреймерам, электрикам, сантехникам и т.д.) и обычно добавляет 10-30% сверху их цены своей прибыли. Сами вы не имеете права строить дом без специальной лицензии строителя.

Как строят каркасные дома в США. Фото


На стройке периодически или скорее – поэтапно будет приезжать местный строительный инспектор, который будет проверять соответствие конструкции местным строительным кодам. Например, после установки электропроводки или сантехники ждут инспектора перед тeм как продолжить с установкой сухой штукатурки (drywall) на стены и потолки.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Естественно, услуги инспекторов не бесплатны и перед началом проекта местному райсовету надо отстегнуть за строительное разрешение (building permit). Сумма составляет порядка 1.5% от стоимости проекта. Т.е. за этот дом цена разрешения и инспекций составила порядка $3,000.

Как строят каркасные дома в США. Фото


И хотя процесс возведения каркасника только начался, уже были доставлены фермы под крышу (trusses), собранные на местной лесопилораме. По-прежнему никто не парится ограждать стройку забором и нанимать сторожа со злой собакой. Еще один интересный момент – в данной округе по местным правилам запрещены долгострои. Дом должен быть закончен в течение одного года.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Не прошло и пары недель как каркасный дом уже принял свои очертания. Гараж на три машины в новом стиле, буквой «Г», уже видно где будут спальни, ванные и туалеты.

Установлены фермы крыши и началась обшивка панелями ДСП наружных стен и крышных скатов. Даже после 20 лет жизни в Америке порой трудно смотреть на такое сооружение из спичек и поверить, что получится крепкий дом. Однако, я сам живу в подобном каркаснике, правда мой обложен кирпичом.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Но если так подумать, каркасник - он как веник. Отдельную соломинку легко сломать, но если скрутить все вместе - то будет гнуться, но не ломаться. Хотя в нашей округе ураганы редкое явление, но ветра бывают серьезные иногда и крыши у домов не сносит.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Обратите внимание, что панели ДСП разлинеены кака наши тетради в клеточку по математике. Это специально по стандартному размеру расположения вертикальных балок чтобы лупить гвозди в доску и не попадать куда надо не глядя и не примериваясь.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Похоже, что на данной стройке сам строитель пока не появлялся, только подрядчики по копанию котлована и заливке стен подвала, а также фреймер – товарищ который собрал это чуда вражеских строительных технологий. Следущая стадия скорее всего установка асфальтовой черепицы на крыше, затем подвезут и установят окна и двери. Неясна ситуация с наружной облицовкой стен – или пластиковый сайдинг или кирпич.

Как строят каркасные дома в США. Фото


В данный момент я слежу за двумя проектами в нашей округе. Второй пока имеет только стены фундамента, а этот уверенно двигается вперед.

Как строят каркасные дома в США. Фото


Вставлены окна и двери. Стены и крыша покрыты специальной пленкой. Крыша скорее всего получит асфальтовую черепицу (asphalt shingles) , а со стенами пока непонятно. Могут обложить кирпичом, декоративным камнем, пластиковым сайдингом или в комбинации.

Как строят каркасные дома в США. Фото


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Труба скорее всего для газового камина на первом этаже (больше для красоты, нежели отопления) и тоже будет обложена чем-то. Внутри этой деревянной коробки стальная труба. В качестве отопления скорее всего будет использоваться пропан, для этого установят большой бак емкостью порядка 100 литров рядом с домом. Цена пропана сейчас порядка $2 за галлон.

Как строят каркасные дома в США. Фото
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 Теги: США, дома

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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