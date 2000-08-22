Раздел: Фоторепортажи
Как строят каркасные дома в США. Фото
Такие дома строят во многих штатах.
В начале 2000-х годов вдова местного фермера продала ферму местному строителю, который бульдозерами снес персиковые и яблоневые сады, провел дорогу и коммуникации, разбил территорию на участки и успел построить несколько домов. Затем начался кризис 2008 года, цены на недвижимость обвалились и почти 10 лет никто ничего не строил. Строитель обанкротился т.к. большинство участков остались непроданными. Банк отобрал этот проект и продал на аукционе другому строителю. В последнее время цены на дома в нашей округе почти вернулись на уровень 2006-2007 годов и снова начались стройки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Мичигане, как и многих других северных штатах, строят исключительно дома каркасного (stick built) типа и чаще всего с полно-глубинным (full size basement) жилым подвалом.
В нашей округе недавно началась очередная стройка. Вот так выглядит типичная стройка. Куплен участок земли с заранее подведенными коммуникациями за примерно $50,000. Стройматериалы и бульдозер сидят одиноко без всякой охраны или забора.
Вот так выглядят фермы для настила первого этажа. Кроме стен подвала все будет деревянное.
Этот фундамент залили примерно 2 недели назад и теперь начинается процесс установки базовых балок. Гидроизоляция в виде тонкого поролона.
Комната в подвале может считаться жилой только при условии наличия окна полного размера через которое можно выбраться в случае пожара. Окна такого типа называются egress window.
Под бетонным полом подвала уже заранее проложены трубы канализации и водопровода.
Дальняя комната будет спальней (имеется полноразмерное окно), рядом ванная. Обычно при постройке нового дома подвал оставляют недостроенным, но в данном случае заказчик, похоже, хочет полный комплект. Также в подвале будет установлена в utility room центральная система воздушного обогрева и охлаждения.
Средняя стоимость постройки дома такого типа $130-150 за квадратный фут. В данном районе имеется правило не строить дома меньше 2,000 кв. футов. Дома по соседству сейчас выставлены на продажу за $395,000 и $499,00.
Примерно через две недели после заливки стен подвала появился прицеп подрядчика по возведению каркаса (framing). Очень часто строитель, которого вы нанимаете, мало что сам строит. Он просто раздает работу квалифицированным подрядчикам ( фреймерам, электрикам, сантехникам и т.д.) и обычно добавляет 10-30% сверху их цены своей прибыли. Сами вы не имеете права строить дом без специальной лицензии строителя.
На стройке периодически или скорее – поэтапно будет приезжать местный строительный инспектор, который будет проверять соответствие конструкции местным строительным кодам. Например, после установки электропроводки или сантехники ждут инспектора перед тeм как продолжить с установкой сухой штукатурки (drywall) на стены и потолки.
Естественно, услуги инспекторов не бесплатны и перед началом проекта местному райсовету надо отстегнуть за строительное разрешение (building permit). Сумма составляет порядка 1.5% от стоимости проекта. Т.е. за этот дом цена разрешения и инспекций составила порядка $3,000.
И хотя процесс возведения каркасника только начался, уже были доставлены фермы под крышу (trusses), собранные на местной лесопилораме. По-прежнему никто не парится ограждать стройку забором и нанимать сторожа со злой собакой. Еще один интересный момент – в данной округе по местным правилам запрещены долгострои. Дом должен быть закончен в течение одного года.
Не прошло и пары недель как каркасный дом уже принял свои очертания. Гараж на три машины в новом стиле, буквой «Г», уже видно где будут спальни, ванные и туалеты.
Установлены фермы крыши и началась обшивка панелями ДСП наружных стен и крышных скатов. Даже после 20 лет жизни в Америке порой трудно смотреть на такое сооружение из спичек и поверить, что получится крепкий дом. Однако, я сам живу в подобном каркаснике, правда мой обложен кирпичом.
Но если так подумать, каркасник - он как веник. Отдельную соломинку легко сломать, но если скрутить все вместе - то будет гнуться, но не ломаться. Хотя в нашей округе ураганы редкое явление, но ветра бывают серьезные иногда и крыши у домов не сносит.
Обратите внимание, что панели ДСП разлинеены кака наши тетради в клеточку по математике. Это специально по стандартному размеру расположения вертикальных балок чтобы лупить гвозди в доску и не попадать куда надо не глядя и не примериваясь.
Похоже, что на данной стройке сам строитель пока не появлялся, только подрядчики по копанию котлована и заливке стен подвала, а также фреймер – товарищ который собрал это чуда вражеских строительных технологий. Следущая стадия скорее всего установка асфальтовой черепицы на крыше, затем подвезут и установят окна и двери. Неясна ситуация с наружной облицовкой стен – или пластиковый сайдинг или кирпич.
В данный момент я слежу за двумя проектами в нашей округе. Второй пока имеет только стены фундамента, а этот уверенно двигается вперед.
Вставлены окна и двери. Стены и крыша покрыты специальной пленкой. Крыша скорее всего получит асфальтовую черепицу (asphalt shingles) , а со стенами пока непонятно. Могут обложить кирпичом, декоративным камнем, пластиковым сайдингом или в комбинации.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Труба скорее всего для газового камина на первом этаже (больше для красоты, нежели отопления) и тоже будет обложена чем-то. Внутри этой деревянной коробки стальная труба. В качестве отопления скорее всего будет использоваться пропан, для этого установят большой бак емкостью порядка 100 литров рядом с домом. Цена пропана сейчас порядка $2 за галлон.
В начале 2000-х годов вдова местного фермера продала ферму местному строителю, который бульдозерами снес персиковые и яблоневые сады, провел дорогу и коммуникации, разбил территорию на участки и успел построить несколько домов. Затем начался кризис 2008 года, цены на недвижимость обвалились и почти 10 лет никто ничего не строил. Строитель обанкротился т.к. большинство участков остались непроданными. Банк отобрал этот проект и продал на аукционе другому строителю. В последнее время цены на дома в нашей округе почти вернулись на уровень 2006-2007 годов и снова начались стройки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Мичигане, как и многих других северных штатах, строят исключительно дома каркасного (stick built) типа и чаще всего с полно-глубинным (full size basement) жилым подвалом.
В нашей округе недавно началась очередная стройка. Вот так выглядит типичная стройка. Куплен участок земли с заранее подведенными коммуникациями за примерно $50,000. Стройматериалы и бульдозер сидят одиноко без всякой охраны или забора.
Вот так выглядят фермы для настила первого этажа. Кроме стен подвала все будет деревянное.
Этот фундамент залили примерно 2 недели назад и теперь начинается процесс установки базовых балок. Гидроизоляция в виде тонкого поролона.
Комната в подвале может считаться жилой только при условии наличия окна полного размера через которое можно выбраться в случае пожара. Окна такого типа называются egress window.
Под бетонным полом подвала уже заранее проложены трубы канализации и водопровода.
Дальняя комната будет спальней (имеется полноразмерное окно), рядом ванная. Обычно при постройке нового дома подвал оставляют недостроенным, но в данном случае заказчик, похоже, хочет полный комплект. Также в подвале будет установлена в utility room центральная система воздушного обогрева и охлаждения.
Средняя стоимость постройки дома такого типа $130-150 за квадратный фут. В данном районе имеется правило не строить дома меньше 2,000 кв. футов. Дома по соседству сейчас выставлены на продажу за $395,000 и $499,00.
Примерно через две недели после заливки стен подвала появился прицеп подрядчика по возведению каркаса (framing). Очень часто строитель, которого вы нанимаете, мало что сам строит. Он просто раздает работу квалифицированным подрядчикам ( фреймерам, электрикам, сантехникам и т.д.) и обычно добавляет 10-30% сверху их цены своей прибыли. Сами вы не имеете права строить дом без специальной лицензии строителя.
На стройке периодически или скорее – поэтапно будет приезжать местный строительный инспектор, который будет проверять соответствие конструкции местным строительным кодам. Например, после установки электропроводки или сантехники ждут инспектора перед тeм как продолжить с установкой сухой штукатурки (drywall) на стены и потолки.
Естественно, услуги инспекторов не бесплатны и перед началом проекта местному райсовету надо отстегнуть за строительное разрешение (building permit). Сумма составляет порядка 1.5% от стоимости проекта. Т.е. за этот дом цена разрешения и инспекций составила порядка $3,000.
И хотя процесс возведения каркасника только начался, уже были доставлены фермы под крышу (trusses), собранные на местной лесопилораме. По-прежнему никто не парится ограждать стройку забором и нанимать сторожа со злой собакой. Еще один интересный момент – в данной округе по местным правилам запрещены долгострои. Дом должен быть закончен в течение одного года.
Не прошло и пары недель как каркасный дом уже принял свои очертания. Гараж на три машины в новом стиле, буквой «Г», уже видно где будут спальни, ванные и туалеты.
Установлены фермы крыши и началась обшивка панелями ДСП наружных стен и крышных скатов. Даже после 20 лет жизни в Америке порой трудно смотреть на такое сооружение из спичек и поверить, что получится крепкий дом. Однако, я сам живу в подобном каркаснике, правда мой обложен кирпичом.
Но если так подумать, каркасник - он как веник. Отдельную соломинку легко сломать, но если скрутить все вместе - то будет гнуться, но не ломаться. Хотя в нашей округе ураганы редкое явление, но ветра бывают серьезные иногда и крыши у домов не сносит.
Обратите внимание, что панели ДСП разлинеены кака наши тетради в клеточку по математике. Это специально по стандартному размеру расположения вертикальных балок чтобы лупить гвозди в доску и не попадать куда надо не глядя и не примериваясь.
Похоже, что на данной стройке сам строитель пока не появлялся, только подрядчики по копанию котлована и заливке стен подвала, а также фреймер – товарищ который собрал это чуда вражеских строительных технологий. Следущая стадия скорее всего установка асфальтовой черепицы на крыше, затем подвезут и установят окна и двери. Неясна ситуация с наружной облицовкой стен – или пластиковый сайдинг или кирпич.
В данный момент я слежу за двумя проектами в нашей округе. Второй пока имеет только стены фундамента, а этот уверенно двигается вперед.
Вставлены окна и двери. Стены и крыша покрыты специальной пленкой. Крыша скорее всего получит асфальтовую черепицу (asphalt shingles) , а со стенами пока непонятно. Могут обложить кирпичом, декоративным камнем, пластиковым сайдингом или в комбинации.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Труба скорее всего для газового камина на первом этаже (больше для красоты, нежели отопления) и тоже будет обложена чем-то. Внутри этой деревянной коробки стальная труба. В качестве отопления скорее всего будет использоваться пропан, для этого установят большой бак емкостью порядка 100 литров рядом с домом. Цена пропана сейчас порядка $2 за галлон.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
841
0
Также советуем посмотреть
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
- СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
- Санкції можуть серйозно ускладнити реалізацію ПП-2
- Проворная утка стала звездой YouTube, перехитрив тигра
Оставьте свой комментарий