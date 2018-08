Живописные места, ставшие съемочной площадкой для культовых фильмов. Фото

Множество мест из фильмов созданы на компьютере, но не эти, ведь здания из данных фильмов существуют в реальной жизни. Киноискусство – великая сила, ведь хороший фильм может не только развлечь, но и открыть нечто совершенно новое для нас, изменить мировоззрение, заставить плакать или смеяться, или даже помочь совершить путешествие в другой мир, пускай и на считанные мгновения и лишь в нашем воображении. Как жаль, что когда свет ламп потухает и титры заканчиваются, нам приходится возвращаться назад в реальность, в которой с понедельника пора на работу. В наши дни благодаря современным технологиям профессионалы способны создать не только самые фантастические декорации, но и даже действующих персонажей, причем так реалистично, что ранее невообразимые сцены сегодня выглядят абсолютно правдоподобными. В этом полно своих плюсов, ведь не все задумки легко осуществить без помощи компьютерной графики, но кинематограф старых добрых времен, когда фильмы снимали прямо на городских улицах, полон своего особенного очарования. К счастью, некоторые эпизоды в самых знаменитых фильмах снимались в реальных местах, а не «рисовались» в студиях. А вы бы хотели пройтись по следам Индианы Джонса или заглянуть в настоящий Парк юрского периода? В этом списке вас ждут 25 легендарных мест, которые наверняка знакомы вам по сценам из любимых фильмов. Возможно, посещение одного из них помогло бы вам осуществить мечту и почувствовать себя настоящим героем любимого кино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Одним из культовых триллеров в истории кинематографии заслуженно считается произведение режиссера Стэнли Кубрика (Stanley Kubrick), фильм ужасов «Сияние». Этот ужастик был выпущен в 1980 году, и он сразу же стал хитом во всех кинотеатрах. Если вы когда-либо бывали в отелях с длинными коридорами и устаревшим декором, вы наверняка сравнивали его с гостиницей из этого жуткого фильма. Кстати, гостиница эта существует в реальности, и она до сих пор работает, а ночь в ней обойдется вам примерно в 150 долларов. Сцены внутри жуткого особняка снимались в другом месте, но внешний вид этого здания позаимствовали именно у отеля Timberline Lodge, и найти его можно в местечке Маунт-Худ (Mount Hood) на севере штата Орегон, США. Этот район также славится своими пейзажами и горнолыжными курортами, так что отправиться в путь можно сразу по 3 причинам: спорт, виды и дань кино.Фанаты Гарри Поттера наверняка узнают грандиозный виадук и знаменитый Хогвартский экспресс, который появляется практически в каждом фильме про приключения юных волшебников. Самое удивительное и восхитительное в этом поезде то, что он существует на самом деле, и на нем даже можно прокатиться. Впрочем, сначала вам придется добраться до Северо-Шотландского нагорья, где курсирует этот состав. Старый паровоз отравляется в путь дважды в день и ходит между городами Форт-Уильям и Маллай (Fort Williams, Mallaig). 4-часовая поездка будет стоить вам 80 долларов, но забронировать билет будет очень непросто, ведь очередь на посадочные места занимается за месяцы вперед.Кинорежиссер Уэс Андерсон (Wes Anderson) славится своей любовью к самым живописным местам съемок, и его знаменитый фильм «Отель «Гранд Будапешт» не был исключением. Съемки этого фильма проходили в условиях большой секретности, но нам все же стало известно, что главный вход в отель был снят совсем не в отеле, а в одном из крупных универмагов немецкого городка Гёрлиц (G?rlitzer). Это старинное здание находится примерно в 1,5 часа езды от популярного среди туристов Дрездена и неподалеку от Праги. Кстати, вход бесплатный, ведь это же магазин, а не музей или отель.Найти достаточно грандиозное и футуристичное место для съемок сцен про Дистрикт-1 (один из 12 округов постапокалиптического мира) и почти не использовать при этом компьютерную графику – задача не из простых. В одной из сцен экранизации второго романа «И вспыхнет пламя» главная героиня трилогии, Китнисс Эвердин (Katniss Everdeen), и Пит Мелларк (Peeta Mellark, одноклассник Китнисс) перед знаменитой Квартальной бойней попадают в огромный лифт. Казалось бы, этот лифт уж точно был ненастоящим, однако, это все же был реальный лифт отеля Marriott Marquis в Атланте, штат Джорджия. Вы можете прокатиться на нем бесплатно как гость заведения или забронировать себе номер за 200 долларов в сутки, чтобы пользоваться лифтом на правах клиента этого престижного отеля.За 2 года до того как Альфред Хичкок (Alfred Hitchcock) представил на суд общественности один из своих самых знаменитых фильмов «Психо» (Psycho), он неплохо поработал над другой лентой. Для съемок «Головокружения» Хичкок выбрал американский город Сан-Франциско. Этот мистический и романтический триллер был почти полностью снят на улицах славного города Золотых Ворот, и большая часть из локаций, появившихся на экране, до сих пор доступна для посещений. Ресторан, где Скотти впервые увидел Мадлен (Scottie, Madeleine), уже давно закрыт, зато музей до сих пор стоит на своем месте и ежедневно принимает посетителей. Музей Почетного Легиона (The Palace of the Legion of Honor) находится в северо-западной части Сан-Франциско, и здесь выставлена довольно внушительная коллекция произведений искусств, включая работы Рембрандта, Моне и Родена. Вход для взрослых стоит 15 долларов, а для студентов – всего 6.Если вы все еще не посмотрели «Крестного отца», бросайте все дела и быстро исправляйте эту грубую оплошность, ведь в культовой гангстерской драме именитого режиссера Фрэнсиса Форда Коппола (Francis Ford Coppola) сыграли такие легендарные актеры, как Марлон Брандо, Аль Пачино, Дайан Китон (Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton) и многие другие. В начале повествования зрителя ждет свадебная сцена, во время которой публику знакомят с ключевыми фигурами преступного мира, и снята она была на острове Статен-Айленд (Staten Island). Знаменитый особняк из фильма до сих пор стоит на своем месте по адресу Лонгфеллоу-авеню 110 (Longfellow Avenue) в конце улицы престижного района Эмерсон-хилл (Emerson Hill). Поглазеть на дом можно бесплатно, но он находится в частной собственности, так что внутрь вам вряд ли удастся попасть.В это сложно поверить, но некоторые сцены легендарного фильма про противостояние джедаев и вселенского зла снимались в реальных местах. В премьере 2002 года перед зрителем предстала столица Набу – Тид (Naboo, Theed), и местами в ней легко узнать Площадь Испании из реального города Севилья (Plaza de Espana, Seville). Впрочем, с помощью компьютерной графики эту площадь очень сильно изменили, так что общие черты вы найдете не так сразу. Именно на этой площади была снята сцена, во время которой дроид R2-D2, Энакин Скайуокер и юная Падме (Anakin Skywalker, Padme) идут по веранде с резными колоннами. В очаровательной Севилье было снято еще немало сцен из других знаменитых фильмов. Например, здесь побывали Том Круз и Камерон Диас во время своей работы над боевиком «Рыцарь дня» (Knight and Day, 2010). Не считая дороги до самого испанского городка, посещение этой площади будет для вас абсолютно бесплатным.Возможно, этот фильм вызвал такой серьезный отклик не только потому, что он обращается к одному из самых естественных страхов быть съеденным акулой, но и потому, что для своего времени он был снят максимально реалистично. Те, кто бывал в районе Восточного побережья США, наверняка отметят, что скромные курорты здесь очень сильно напоминают городки вымышленного острова Эмити (Amity Island). На самом деле почти весь фильм был снят на небольшом североатлантическом острове Мартас-Винъярд (Martha’s Vineyard), штат Массачусетс (Massachusetts). Добраться до острова с материковой части США можно на пароме за 22 доллара (туда и обратно), а гулять здесь можно хоть весь день и, конечно же, бесплатно.Съемки этой киноленты проводились в самых разных местах по всей Англии и даже в некоторых очень престижных замках, в которых некогда жили британские короли и королевы. В фильме строгая леди Кэтрин де Бёр (Lady Catherine de Bourgh), которую сыграла Джуди Денч (Judi Dench), живет в роскошном особняке, существующем на самом деле. Грандиозная резиденция Берли-хаус (Burghley House) сохранилась до наших дней со времен правления Елизаветы Первой и находится неподалеку от английского города Питерборо (Peterborough). Имение было построено еще в 1558 году, и в нем предусмотрено свыше 80 комнат, огромное количество залов и коридоров, а вокруг дома разбит исторический сад. Особняк и сады открыты для посещений, и билет сюда стоит примерно 20 долларов. При покупке этого билета вы можете возвращаться в Берли-хаус в течение 365 дней со дня приобретения пропуска, так что 20 долларов – не такая уж и большая плата за прогулки по столь удивительному месту.Практически все серии «Парка юрского периода» были сняты либо на Гавайях, либо в павильонах киностудии Universal Studios в Лос-Анджелесе. Со времен премьеры первого фильма про приключения посетителей парка с динозаврами компьютерная графика ушла далеко вперед, но густые леса гавайского острова Кауаи (Kauai) до сих пор остаются просто восхитительными зарослями, которые не превзойти никаким спецэффектам. Гигантские ворота со знаменитой вывеской «Jurassic Park» были построены на самом деле, и найти их можно было на базе в районе древнего вулкана Ваиалеале (Wai’ale’ale). Впрочем, после окончания съемок эту вывеску демонтировали, но пара высоченных металлических шестов до сих пор возвышается над дорогой. Национальный тропический ботанический сад острова Кауаи был тем самым местом, где в фильме палеонтолог Алан Грант (Alan Grant) впервые находит гнездо древних тварей и осознает, что выведенные в лаборатории динозавры способны размножаться. Остров Кауаи – невероятно красивое место, куда стоит заглянуть, даже если вы не фанат историй про киносъемки. Бюджеты на такую поездку очень разные и сильно зависят от того, откуда вы вылетаете в путь.Финал одного из фильмов про путешественника и искателя сокровищ Индиану Джонса (Харрисон Форд, Harrison Ford) был снят в одном просто невероятно красивом месте далеко за пределами США – на Ближнем Востоке. По сюжету Индиана и его отец, которого сыграл Шон Коннери (Sean Connery), оказываются посреди затерянного города, высеченного прямо в скалах, где и скрывается Священный Грааль. Этот сказочный город – на самом деле не искусные декорации, а вполне реальное место, одно из Семи чудес света и весьма популярное туристическое направление. Город Петра (Petra) находится на территории современной Иордании в 3 часах езды от Аммана (Amman, столица). Поверьте, Петра потрясет вас до глубины души!Одной из самых знаменитых ролей Джулии Робертс (Julia Roberts), с которой практически и началась ее звездная карьера, стала работа в комедийной мелодраме про простую девушку, встретившую на улице миллионера, показавшего ей мир роскоши. История современной Золушки, конечно же, приключилась в Голливуде, а отель, в котором персонаж Джулии Робертс преображается в настоящую леди, называется Regent Beverly Wilshire. Это вполне реальная гостиница, которую можно найти по адресу Уилширский бульвар 9500 (9500 Wilshire Boulevard). Сцены в гостиничном номере были сняты на киностудии Disney в калифорнийском городе Бербанк (Burbank), но само здание отеля, попавшее в объектив видеокамер, все еще к вашим услугам за 895 долларов в сутки. Впрочем, некоторые самые дорогие номера стоят здесь и по 3000 долларов за ночь.Эта оскароносная драма была полностью снята во Флориде, а если точнее, то в одном из весьма неблагополучных районов Майами – Либерти-сити (Liberty city). Некогда он был любимым домом для семей среднего класса, но в последние годы стал знаменит высоким уровнем преступности и своей ветхостью. Печально известный район находится всего в нескольких километрах к северу от процветающего центра Майами, а появившийся в фильме комплекс социального жилья Либерти-сквер (Liberty Square) – одно из самых старых зданий в этом месте. Сцены у океана были сняты на побережье парка Вирджиния-Ки-Бич (Virginia Key Beach).Популярный роман о вампирах, написанный Стефани Майер (Stephenie Meyer), стал известен на весь мир после того, как по нему была снята целая кинотрилогия. События, описанные в книге, происходят в американском городке Форкс (Forks), штат Вашингтон, и в США, действительно, существует такой город, но съемки фильмов происходили в основном в других местах – в Орегоне и Калифорнии. Например, величественный и туманный лес, в котором Белла и Эдвард не раз появляются на протяжении всего фильма, иногда летая над верхушками его деревьев, находится в 26 километрах от города Салем (Salem) в парке штата Силвер-Фоллс (Silver Falls). В этом парке полно пешеходных маршрутов невероятной красоты, а на одном из них вам повстречаются целых 10 водопадов, высота половины из которых превышает 30 метров. Здесь же можно отдохнуть в уютных деревянных домиках всего за 43 доллара в сутки.Если вы поклонник книг про Гарри Поттера и как раз собираетесь в Англию, не упустите возможность посетить Глостерский собор (Gloucester Cathedral). Это величественное здание 11 века находится всего в 45 минутах езды к югу от Бристоля (Bristol), и оно появляется практически во всех фильмах про Гарри Поттера. Именно в нем снимались сцены про школу волшебства Хогвартс, поэтому вы легко узнаете восхитительные витражи и веерные своды этой древней церкви. Помните одну из последних сцен фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой Гарри и Рон рассматривают сообщение, оставленное на стене? При желании вы можете побывать в этом же месте самостоятельно, и это не будет вам стоить ровным счетом ни копейки, ведь вход в собор бесплатный.Когда Фореста Гампа избрали спикером на митинге, устроенном против военных действий во Вьетнаме, он не сомневался ни минуты и дал свое согласие выступить на весь мир. Именно во время этой речи, которую никто не услышал из-за отключенного микрофона, в толпе хиппи у мемориала Линкольна (Lincoln Memorial) внезапно появляется его возлюбленная Дженни (Jenny). Девушка прыгает прямо в воду Отражающего бассейна мемориала, чтобы обратить на себя внимание Фореста. Сцена была снята по-настоящему, а не где-то в павильоне с искусственными декорациями. Мемориал Линкольна – очень красивое место, и вход сюда абсолютно бесплатный.Отель Ravla Khempur находится в 10 часах езды к югу от Нью-Дели и в 13 часах к северу от Мумбая (New Delhi, Mumbai), и именно он и был снят в трагикомедии про группу пожилых авантюристов из Великобритании, решивших переселиться в индийский элитный дом для престарелых. Реальный отель находится достаточно далеко от самых популярных курортов, но вы не пожалеете, если все-таки решитесь на это путешествие. Здесь вас ждут просто восхитительная архитектура, удивительная природа, возможность прокатиться на верблюдах, вкусная кухня и всевозможные экскурсии. Отель был построен в 1628 году, и цена за ночь в этом историческом здании составляет около 85 долларов.Мир хоббитов, волшебников и карликов по задумке автора находился где-то в Средиземье, но в реальной жизни большинство сцен из трилогии «Властелин колец» было снято в Новой Зеландии, откуда родом и сам режиссер фильма Питер Джексон (Peter Jackson). Разнообразный рельеф этой страны позволил провести съемки в более чем 150 разных локациях, которые стали местом действия не только для «Властелина колец», но и для трилогии «Хоббит». К счастью для самых преданных поклонников этих фильмов, все эти места можно увидеть собственными глазами во время обычной экскурсии с гидом. Цена вопроса очень сильно зависит от каждого конкретного тура.В этом романтическом мюзикле снялись такие знаменитые актеры, как Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер (Julie Andrews, Christopher Plummer), поэтому фильм очень быстро был причислен к классике кинематографа. Большая часть его сцен была снята в Зальцбурге (Salzburg), где даже жила настоящая семья фон Трапп (Von Trapp). По сей день в этом городе все еще сохранились места, которые можно встретить и в легендарном мюзикле. Одна из самых знаменитых сцен посвящена прогулке гувернантки Марии и детей семейства фон Трапп по садам дворца Мирабель (Mirabell Gardens), где все вместе они поют песню «Do-Re-Mi». Вход на территорию сада бесплатный, и здесь все еще можно встретить зеленую арку, под которой герои мюзикла пробегают в фильме.Даже спустя почти 25 лет эта кинолента все равно остается на Западе одним из любимых праздничных фильмов. По сюжету семья Паркеров (Parker) живет в Индиане (Indiana), но их знаменитый желтый дом на самом деле находится в Кливленде, штат Огайо (Cleveland, Ohio), по адресу 11-ая улица 3159 W. Изначально дом использовали только для съемок сцен снаружи - под открытым небом. Однако когда в 2004 году его купил Брайан Джонс (Brian Jones), он переделал интерьер внутри дома так, чтобы тот выглядел совсем как в фильме, а с 2006 года этот коттедж стал Музеем Рождественской истории и был открыт для платных посещений. Дом ждет своих гостей 7 дней в неделю, кроме больших праздников. Вход для взрослых стоит 11 долларов, а для детей от 3 до 12 лет – 8 долларов.Замок Хэтли (Hatley) – это реальное место съемок знаменитой тайной школы для юных мутантов, которой руководил Профессор Икс. Усадьба была признана национальным историческим памятником и находится в Колвуде, Британская Колумбия (Colwood, British Columbia). Замок был построен с видом на горы и океан, и добраться сюда можно на пароме из Ванкувера всего за 17,20 доллара, если вам больше 12 лет. За последние 80 лет в этом месте было проведено немало других съемок для самых разных фильмов и сериалов, включая боевик «Дэдпул», ужастик «Кукла», сериал «Наследники» и «Тайны Смолвиля» (Deadpool, The Boy, Descendants, Smallville). Вход на территорию замка обойдется вам в 18,50 доллара, а если вы захотите устроить здесь свою свадьбу, это будет стоить вам гораздо больше.Блокбастер «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984) в свое время был настоящим хитом. В фильме снялись такие знаменитые актеры, как Билл Мюррей, Гарольд Рамис и Дэн Эйкройд (Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd), и вместе они сыграли бывших профессоров, изучающих сверхъестественные явления и охотящихся за призраками прямо посреди Нью-Йорка. По сценарию их штаб-квартира находилась в старой пожарной части, которая не только вполне реальна, но и до сих пор служит городу. Найти ее можно в Манхэттене по адресу 14-ая Норт-Мур-стрит (North Moore Street), и сегодня она гордо носит имя «Hook and Ladder 8 Fire Station».Во время съемок вот уже 23 фильма про тайного агента британской разведки Дэниел Крэйг (Daniel Craig) сыгравший в этот раз агента 007 уже в третий раз, побывал в самых разных частях света. Съемочная группа даже летала в Турцию и поработала кое-где в Лондоне. В одной из сцен Бонд возвращается в дом своего детства в Шотландию, и этот особняк на самом деле был построен специально для фильма, после чего его и демонтировали. Впрочем, вы все еще можете прогуляться по живописной долине Гленко (Glen Coe), которая также попала в «Скайфолл». При желании исследовать эту местность можно на арендованной машине (20-35 долларов в день), а перелет до Эдинбурга посчитайте сами.Большинство сцен из этого боевика были сняты в камбоджийском городе Сиемреап (Siem Reap). Жители города так гордятся тем, что здесь побывала съемочная команда «Лары Крофт», что в местном ресторане The Red Piano, который Анджелина Джоли посещала во время съемок чаще всего, даже появились свои тематические коктейли. Здесь же и находится легендарный город Ангкор, попавший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории этой исторической области можно встретить свыше 70 древних храмов, а храм, который появляется в фильме, называется Та Прум (Ta Prohm). Попав сюда, вы не сможете ограничиться лишь короткой прогулкой, так что разумнее всего сразу же взять пропуск на 3 дня за 62 доллара или на 7 дней за 72 доллара.Определенно, это одно из самых жутких мест в нашем списке, и находится оно по адресу Оушен-авеню 112 (112 Ocean avenue) в колониальном городке Амитивилль штата Нью-Йорк. С 1979 года по мотивам страшных событий 1974 года было снято целых 10 фильмов, повествующих о страшном особняке со злобными призраками. Неудивительно, что съемки велись только на улице – снаружи жуткого дома. Хотя не так давно, в 2016 году, кто-то все же отважился купить его за довольно смешенную цену – 850 долларов.