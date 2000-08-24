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Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото

Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото Масса каждого хищника доходит до двух тонн.

Банка Чинчорро является одним из последних нетронутых и уникальных мест для дайвинга в западном полушарии и в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Риф сохранился благодаря тому, что находится далеко от главных туристических мест, и для того, чтобы туда попасть, требуется оформить специальное разрешение правительства Мексики.

Отправляемся сюда, чтобы устроить заплыв с современным динозавром – крокодилом.

Гребнистый крокодил - наиболее крупный представитель своего отряда, а также самым большой наземный или прибрежный хищник. Самцы этого вида могут достигать длины семи метров при массе примерно до двух тонн. Гребнистые крокодилы - единственные современными крокодилы, регулярно вырастающие более 5,2 метров в длину.

Он распространён гораздо шире, чем любой другой современный вид крокодилов: его ареал начинается от восточного побережья Индии, проходя на юг через территории большинства государств Юго-Восточной Азии, вплоть до Северной Австралии.

Занимает верхнее положение в пищевой цепи на территории всего своего обширного ареала обитания. Известны случаи нападений гребнистых крокодилов на других высших хищников - акул и больших кошек.

Гребнистый крокодил может жить в солёной воде (saltwater crocodile), но, как правило, обитает в мангровых болотах, дельтах, лагунах и в нижнем течении рек. Гребнистый крокодил обычно имеет 64-68 конических зубов - 36-38 на верхней челюсти и 28-30 на нижней.

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Гребнистый крокодил имеет пропорционально самый длинный хвост среди всех крокодилов, составляющий приблизительно 55% от общей длины животного. Это очень мощные животные: мускулатура занимает более 50% от общей массы тела даже у молодых особей.

Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото
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 Теги: крокодилы, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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