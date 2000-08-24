» » Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото

Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото Фотографии сделаны на озере с удивительно прозрачной водой.

Нереально красивые фото, сделаны на дне озера. Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм «Тарзан» с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов.

Благодаря водонепроницаемой коробке фотограф мог погружаться с камерой в воду и свободно двигаться между актерами. Увидев это сооружение, съемочная группа во главе с Вайсмюллером долго смеялась. Но первые же двенадцать снимков получились настолько четкими, что киностудия MGM купила их для рекламы «Тарзана».

Читайте также: Так выглядят крупнейшие крокодилы в мире. Фото

Вскоре Брюс Мозерт стал главным фотографом курорта Силвер-Спрингс и снимал потом 45 лет.

Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Подводные снимки тридцатых годов прошлого века. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: подводные фото, озеро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     1423
     0

Похожие новости по теме

Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото Гламурные ретроснимки, сделанные на дне озера. Фото

Фотографии сделали еще до Второй Мировой.

Фотограф показал секреты создания красивых снимков. Фото Фотограф показал секреты создания красивых снимков. Фото

Интересные фотографии можно сделать в обычных местах.

Ради этих снимков фотограф подошел к кратеру бушующего вулкана. Фото Ради этих снимков фотограф подошел к кратеру бушующего вулкана. Фото

Работы Оливье Грюнвальда.

Уникальные снимки, сделанные на дне озера. Фото Уникальные снимки, сделанные на дне озера. Фото

Старинные фото, сделанные на дне озера

Фотограф рисковал жизнью ради этих снимков с акулами. Фото Фотограф рисковал жизнью ради этих снимков с акулами. Фото

Уникальные снимки Майкла Мюллера.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх