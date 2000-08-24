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Так выглядит дом самых богатых супругов Нью-Йорка. Фото

Так выглядит дом самых богатых супругов Нью-Йорка. ФотоОн стоит 40 миллионов.

Самая богатая супружеская пара Нью-Йорка приобрела роскошный особняк Kips Bay Decorator Show House на Манхэттене, в квартале Верхний Ист-Сайд. Как сообщает New York Post, Дэвид Кох и его жена Джулия заплатили за дом постройки XIX-го века 40,25 миллионов долларов наличными. «Они просто влюбились в этот дом и решили, что должны его заполучить», - сообщил изданию источник. Впрочем, супруги еще и выторговали приличную скидку. Изначально за особняк просили 51 миллион долларов. Продавцом был магнат в сфере недвижимости Джозеф Четрит, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

В особняке имеется лифт, восемь спален и девять ванных комнат.

Дэвид и Джулия Флешер, познакомившиеся на свидании вслепую, поженились в 1996 году. У них трое детей. Их совместное состояние оценивается по разным данным в сумму от 47,5 до 60 миллиардов долларов.

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78-летний миллиардер Дэвид Кох и его брат Чарльз являются совладельцами корпорации Koch Industries. Подразделения корпорации и ее дочерние компании занимаются производством (в том числе и химическим), торговлей, инвестициями, переработкой нефти. Чарльз и Дэвид занимают восьмое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Так выглядит дом самых богатых супругов Нью-Йорка. Фото
Так выглядит дом самых богатых супругов Нью-Йорка. Фото
Так выглядит дом самых богатых супругов Нью-Йорка. Фото
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 Теги: Нью-Йорк, особняк

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Сегодня, 10:47 » Автор: Анна Мартынова
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