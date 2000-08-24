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Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото

Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. ФотоОн проходит уже много лет в Лондоне.

Красочные снимки из ежегодного карнавала в Англии. В Лондоне прошел Notting Hill carnival 2018 (Ноттинг-Хиллский карнавал). Ежегодный карнавал проходит с 1966 г. на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл в течении двух дней. Ведущую роль в карнавале играют представители британской афрокарибской общины, в особенности, выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 1950-х годах. Ежегодно мероприятие привлекает около миллиона человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
Ежегодный Ноттинг-Хиллский карнавал в ярких снимках. Фото
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 Теги: карнавал, Великобритания

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Сегодня, 12:28 » Автор: Анна Мартынова
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