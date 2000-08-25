Раздел: Фоторепортажи
Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото
В каждой семье свои правила.
«Иранские отцы и дочери» - фотопроект Нафисе Мотлак, которая вошла в дома иранских семей и запечатлела самых разных молодых женщин и их отцов. Ее собственные отношения с отцом изменились, когда он впал в кому, пока она жила в Малайзии. Нафисе говорит, что после того, как отец выздоровел, они сблизились, и тогда ей пришло в голову сделать эту фотосерию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мотлак решила сделать проект простым: она знакомилась с героями через родных и знакомых и фотографировала их в домашних условиях, сопровождая каждый кадр словами дочерей об их отцах.
Герои проекта из разных слоев и принадлежат во многом к разным культурам. Некоторые семьи религиозны, другие придерживаются светских убеждений. Мотлак говорит, что проект помог ей самой избавиться от множества страхов и предубеждений. «Проект показывает, насколько мы все разные», - говорит фотограф.
Отец Захры безработный. «Я не знаю, что о нем сказать».
Отец Шимы и Лины - менеджер гражданских проектов. «Наш отец учился в Европе, поэтому он предоставляет нам такую свободу».
Отец Махсы - ветеран. «Отец - мой герой, но я бы хотела, чтобы он снова стал тем беспечным счастливым человеком, которым он был до этого».
Отец Фатме - фермер. «Он очень много работает».
Отец Фатме - библиотекарь в мечети. «Люди думают, что, раз мой отец религиозен, он не дает мне свободы. Это не так. Он разрешил мне посетить национальную книжную ярмарку, когда мне было 15 лет».
Отец Шади - бизнесмен. «В душе он упрямый мальчик. С ним не так-то просто».
Отец Катаюн - военный на пенсии. «Мои друзья считают, что он слишком много обо мне беспокоится, но на самом деле он меня очень поддерживает».
Отец Нюши - инженер. «Он работает пять дней в неделю. Обычно мы проводим время вместе по выходным».
Отец Фатме - чиновник. «Он - хороший отец. Не знаю, что добавить».
Читайте также: Природа в объективе фотографа, побывавшего в 70 странах. Фото
Отец Арезу продает ковры. «Он очень забавный. Он смешит людей своими шутками».
«Иранские отцы и дочери» - фотопроект Нафисе Мотлак, которая вошла в дома иранских семей и запечатлела самых разных молодых женщин и их отцов. Ее собственные отношения с отцом изменились, когда он впал в кому, пока она жила в Малайзии. Нафисе говорит, что после того, как отец выздоровел, они сблизились, и тогда ей пришло в голову сделать эту фотосерию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мотлак решила сделать проект простым: она знакомилась с героями через родных и знакомых и фотографировала их в домашних условиях, сопровождая каждый кадр словами дочерей об их отцах.
Герои проекта из разных слоев и принадлежат во многом к разным культурам. Некоторые семьи религиозны, другие придерживаются светских убеждений. Мотлак говорит, что проект помог ей самой избавиться от множества страхов и предубеждений. «Проект показывает, насколько мы все разные», - говорит фотограф.
Отец Захры безработный. «Я не знаю, что о нем сказать».
Отец Шимы и Лины - менеджер гражданских проектов. «Наш отец учился в Европе, поэтому он предоставляет нам такую свободу».
Отец Махсы - ветеран. «Отец - мой герой, но я бы хотела, чтобы он снова стал тем беспечным счастливым человеком, которым он был до этого».
Отец Фатме - фермер. «Он очень много работает».
Отец Фатме - библиотекарь в мечети. «Люди думают, что, раз мой отец религиозен, он не дает мне свободы. Это не так. Он разрешил мне посетить национальную книжную ярмарку, когда мне было 15 лет».
Отец Шади - бизнесмен. «В душе он упрямый мальчик. С ним не так-то просто».
Отец Катаюн - военный на пенсии. «Мои друзья считают, что он слишком много обо мне беспокоится, но на самом деле он меня очень поддерживает».
Отец Нюши - инженер. «Он работает пять дней в неделю. Обычно мы проводим время вместе по выходным».
Отец Фатме - чиновник. «Он - хороший отец. Не знаю, что добавить».
Читайте также: Природа в объективе фотографа, побывавшего в 70 странах. Фото
Отец Арезу продает ковры. «Он очень забавный. Он смешит людей своими шутками».
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