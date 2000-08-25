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Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. ФотоВ каждой семье свои правила.

«Иранские отцы и дочери» - фотопроект Нафисе Мотлак, которая вошла в дома иранских семей и запечатлела самых разных молодых женщин и их отцов. Ее собственные отношения с отцом изменились, когда он впал в кому, пока она жила в Малайзии. Нафисе говорит, что после того, как отец выздоровел, они сблизились, и тогда ей пришло в голову сделать эту фотосерию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Мотлак решила сделать проект простым: она знакомилась с героями через родных и знакомых и фотографировала их в домашних условиях, сопровождая каждый кадр словами дочерей об их отцах.

Герои проекта из разных слоев и принадлежат во многом к разным культурам. Некоторые семьи религиозны, другие придерживаются светских убеждений. Мотлак говорит, что проект помог ей самой избавиться от множества страхов и предубеждений. «Проект показывает, насколько мы все разные», - говорит фотограф.

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Захры безработный. «Я не знаю, что о нем сказать».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Шимы и Лины - менеджер гражданских проектов. «Наш отец учился в Европе, поэтому он предоставляет нам такую свободу».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Махсы - ветеран. «Отец - мой герой, но я бы хотела, чтобы он снова стал тем беспечным счастливым человеком, которым он был до этого».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Фатме - фермер. «Он очень много работает».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Фатме - библиотекарь в мечети. «Люди думают, что, раз мой отец религиозен, он не дает мне свободы. Это не так. Он разрешил мне посетить национальную книжную ярмарку, когда мне было 15 лет».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Шади - бизнесмен. «В душе он упрямый мальчик. С ним не так-то просто».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Катаюн - военный на пенсии. «Мои друзья считают, что он слишком много обо мне беспокоится, но на самом деле он меня очень поддерживает».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Нюши - инженер. «Он работает пять дней в неделю. Обычно мы проводим время вместе по выходным».

Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Фатме - чиновник. «Он - хороший отец. Не знаю, что добавить».

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Фотограф развенчал мифы об отношениях в иранских семьях. Фото


Отец Арезу продает ковры. «Он очень забавный. Он смешит людей своими шутками».
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 Теги: мифы, Иран

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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