» » Главные обувные тренды этой осени. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Главные обувные тренды этой осени. Фото

Главные обувные тренды этой осени. ФотоЧто будут носить модницы осенью.

Мы приготовили для вас статью о том, как будет выглядеть трендовая обувь в наступающем осеннем сезоне, поэтому присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать стильные новинки этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org

Сапоги и ботильоны на устойчивом каблуке

Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото


Каблуки формата "столбик" очень устойчивы и комфортны при носке. И кому, как не дизайнерам это понимать. Поэтому-то в этом году модные дома и задали тон на обувь, которая представленная как на небольшом каблуке, так и на высоком, но главная их цель - подарить женским ножкам устойчивость.

Обувь на шпильке

Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото


Для вечерних выходов в свет этой осенью идеально подойдут туфли, ботильоны и сапоги на шпильке, которые, кстати, не покидают топовые места в трендовой обуви на лето. Именно с ней ваши образы получатся более утончёнными и женственными.

Туфли лодочки 2018

Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото


Для ранней осени идеальным вариантом станет прикупить туфли лодочки на каблуке, которые идеально впишутся в деловой или вечерний образ. Кстати, в наступающем сезоне особенно пристально внимание советуем обратить на туфли белого цвета, ведь именно подобную цветовую гамму дизайнеры считают самой выгодной для осени 2018.

Обувь на круглом каблуке

Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото


Еще один интересный тренд наступающего сезона - это обувь на устойчивом круглом каблуке. Подобные модели подарят вам не только комфорт, но и непревзойденный интересный лук.

Читайте также: Природа в объективе фотографа, побывавшего в 70 странах. Фото

Модная обувь в спортивном стиле

Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото
Главные обувные тренды этой осени. Фото


Дизайнеры задали моду на удобство, поэтому не отказывайте себе в наступающем сезоне от покупки кедов, кроссовок и ботинок под милитари с грубой подошвой и шнуровкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тренды, мода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     1212
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали самую модную обувь этой осени. Фото В Сети показали самую модную обувь этой осени. Фото

Выбираем красивую обувь на осень.

Самая модная обувь этой осени. Фото Самая модная обувь этой осени. Фото

Главные тенденции этой осени.

Самая стильная обувь этого лета. Фото Самая стильная обувь этого лета. Фото

Как выглядеть стильно этим летом.

Стилисты показали, какая обувь будет в моде в этом сезоне. Фото Стилисты показали, какая обувь будет в моде в этом сезоне. Фото

Будьте в курсе всех тенденций.

Такую обувь могли создать только женоненавистники. Фото Такую обувь могли создать только женоненавистники. Фото

Эта обувь вполне может заменить орудие пытки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх