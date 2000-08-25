Раздел: Фоторепортажи
Главные обувные тренды этой осени. Фото
Что будут носить модницы осенью.
Мы приготовили для вас статью о том, как будет выглядеть трендовая обувь в наступающем осеннем сезоне, поэтому присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать стильные новинки этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org
Сапоги и ботильоны на устойчивом каблуке
Каблуки формата "столбик" очень устойчивы и комфортны при носке. И кому, как не дизайнерам это понимать. Поэтому-то в этом году модные дома и задали тон на обувь, которая представленная как на небольшом каблуке, так и на высоком, но главная их цель - подарить женским ножкам устойчивость.
Обувь на шпильке
Для вечерних выходов в свет этой осенью идеально подойдут туфли, ботильоны и сапоги на шпильке, которые, кстати, не покидают топовые места в трендовой обуви на лето. Именно с ней ваши образы получатся более утончёнными и женственными.
Туфли лодочки 2018
Для ранней осени идеальным вариантом станет прикупить туфли лодочки на каблуке, которые идеально впишутся в деловой или вечерний образ. Кстати, в наступающем сезоне особенно пристально внимание советуем обратить на туфли белого цвета, ведь именно подобную цветовую гамму дизайнеры считают самой выгодной для осени 2018.
Обувь на круглом каблуке
Еще один интересный тренд наступающего сезона - это обувь на устойчивом круглом каблуке. Подобные модели подарят вам не только комфорт, но и непревзойденный интересный лук.
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Модная обувь в спортивном стиле
Дизайнеры задали моду на удобство, поэтому не отказывайте себе в наступающем сезоне от покупки кедов, кроссовок и ботинок под милитари с грубой подошвой и шнуровкой.
Мы приготовили для вас статью о том, как будет выглядеть трендовая обувь в наступающем осеннем сезоне, поэтому присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать стильные новинки этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org
Сапоги и ботильоны на устойчивом каблуке
Каблуки формата "столбик" очень устойчивы и комфортны при носке. И кому, как не дизайнерам это понимать. Поэтому-то в этом году модные дома и задали тон на обувь, которая представленная как на небольшом каблуке, так и на высоком, но главная их цель - подарить женским ножкам устойчивость.
Обувь на шпильке
Для вечерних выходов в свет этой осенью идеально подойдут туфли, ботильоны и сапоги на шпильке, которые, кстати, не покидают топовые места в трендовой обуви на лето. Именно с ней ваши образы получатся более утончёнными и женственными.
Туфли лодочки 2018
Для ранней осени идеальным вариантом станет прикупить туфли лодочки на каблуке, которые идеально впишутся в деловой или вечерний образ. Кстати, в наступающем сезоне особенно пристально внимание советуем обратить на туфли белого цвета, ведь именно подобную цветовую гамму дизайнеры считают самой выгодной для осени 2018.
Обувь на круглом каблуке
Еще один интересный тренд наступающего сезона - это обувь на устойчивом круглом каблуке. Подобные модели подарят вам не только комфорт, но и непревзойденный интересный лук.
Читайте также: Природа в объективе фотографа, побывавшего в 70 странах. Фото
Модная обувь в спортивном стиле
Дизайнеры задали моду на удобство, поэтому не отказывайте себе в наступающем сезоне от покупки кедов, кроссовок и ботинок под милитари с грубой подошвой и шнуровкой.
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