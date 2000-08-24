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Необычное оружие, которое использовала японская армия. Фото

Необычное оружие, которое использовала японская армия. ФотоЯпонская армия представляла большую опасность.

В разгар войны американские ученые пытались раскрыть секреты атомной энергии. Нацисты разрабатывали баллистические ракеты. Японцы также имели свое собственное, секретное оружие, чтобы бомбить американские города и вынудить США капитулировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Необычное оружие, которое использовала японская армия. Фото


Программа I-400 стартовала вскоре после нападения на Перл-Харбор. Япония разработала уникальную концепцию подводного авианосца, способного наносить удары по побережью США.

Необычное оружие, которое использовала японская армия. Фото


Удивительно, но такие подводные лодки и в самом деле были созданы. Топредное вооружение субмарин типа I-400 состояло из 8 аппаратов и 20 торпед. На кормовой части, за рубкой, размещалось и артиллерийское вооружение.

Необычное оружие, которое использовала японская армия. Фото


Но это было не главным. Авиационная группа субмарины состояла из трех гидросамолетов-бомбардировщиков. Они запускались специальной катапультой и могли наносить существенные удары по заданным целям.

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Секрет японской программы I-400 оставался нераскрытым долгое время. Все 9 вышедших в море субмарин захватили американские военные. После тщательного изучения программы, подводные лодки были зачем-то затоплены.

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 Теги: оружие, Япония

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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