Раздел: Фоторепортажи
Советские вещи и традиции, всегда удивлявшие иностранцев. Фото
За рубежом о таком не слышали.
Сегодня мы остановились на подборке понятий родом из советских времен, о которых никогда не слышали за рубежом, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Посидеть на дорожку
Все жители постсоветского пространства знают, если члены семьи, которые до этого в суете собирали вещи, перед выходом из дома, присядут и помолчат, то поездка будет удачной и все пройдет хорошо. И примета частенько работает, ведь в эту самую минуту тишины кто-то вспоминает про паспорт, лежащий в другой сумочке, включенный утюг и подтекающий бачок. Как бы там ни было, но мистическое «посидеть» практикуют только в наших широтах.
2. Лузгать семечки
Несмотря на то, что цветок подсолнуха был завезен к нам около двухсот лет назад, поедание семян стало неотъемлемой частью нашей жизни. Лузганье семечек сопровождает наших граждан на рыбалке, на лавочке под подъездом, за просмотром любимого сериала и просто когда надо чем-то занять руки. Причем поедание семян так прочно проникло в нашу культуру, что даже историки иногда забывают, что семечки были у нас не всегда.
3. Старый Новый год
В начале двадцатого века мы перешли от юлианского календаря к григорианскому. Примерно в тоже время произошла атеистическая революция, которая совсем не вязалась с празднованием Рождества Христова. Поэтому 7 января благополучно отправили на задворки, возведя в ранг второстепенных праздников, а главным сделали болтающийся по соседству Новый год.
Кстати, атеистические убеждения граждан Советского Союза не помешали использованию традиционных рождественских атрибутов в виде горящих огней, звезд и венков. В результате мы стали обладателями целого букета зимних праздников, которые начинаются с 31 декабря и заканчиваются 14 января, когда мы по привычке празднуем Старый Новый год. Нигде в мире так не гуляют, как у нас.
4. Активированный уголь
Активированный уголь - прекрасный абсорбент, способный справиться со многими желудочно-кишечными проблемами, и с этим не поспоришь. Это средство есть и за рубежом, однако там фармацевты научились успешно маскировать главную составляющую этого лекарства, превращая черные таблетки в белые пилюли и цветные капсулы. И только у нас продолжают жевать чернющие таблетки, которые окрашивают зубы, губы, язык и даже руки.
5. Гречневая каша
Название этой каши наталкивает на мысль, что место ее происхождение Греция. Но это логичное предположение в корне не верное. Древние свидетельства выращивания гречки были найдены на Алтае, и именно он считается родиной нашей каши. Именно с Алтая семена гречихи распространились по просторам Азии. Однако, прижились лишь в Японии и Китае и то не в виде каши, а в качестве муки. Больше нигде гречку не употребляют, а во многих странах даже не знают, что это такое.
Так, в магазинах органических продуктов Европы и США продают гречку... зеленую и непрожаренную... А вот в странах бывшего СССР гречка прижилась и полюбилась. Было даже время, когда гречневая каша считалась одним из самых доступных продуктов. Что касается вкуса, то диетологи уверены, что привыкать к гречневой каше нужно с детства. Те, кто пробуют это блюдо впервые, отмечают горечь и химический привкус.
6. Постучать по дереву
Необходимость стучать по дереву уходит корнями в древность. Язычники верили, что людей окружало огромное количество духов, и далеко не все из них были добрыми. Подавляющее большинство духов были злыми и только и делали, что выжидали момент, когда кто-то поделится своими планами, мечтами и надеждами, чтобы тут же налететь и все разрушить. Но стук по дереву мог напугать и остановить злопыхателей. Времена менялись и примета со временем потеряла актуальность везде, но только не у нас. Мы продолжаем стучать, мало ли что!
7. Березовый сок
Удивительно, что березы растут во многих уголках мира, но добывать из них сок додумались только в наших широтах. Неизвестно, в чем секрет удивительного вкуса наших берез, но их сок обожают дети и взрослые. Несмотря на то, что все ценители отметили, что с годами вкус напитка изменился в худшую сторону, мы по-прежнему подсовываем иностранцам стаканчик березового сока и с интересом ждем его реакции.
8. Зеленка
За рубежом про наших «зеленых» детей ходят легенды. И это неудивительно, ведь эксперты выявили, что в составе этого чудо-средства сплошные вредные тератогены с канцерогенами. Однако, мы в эти глупости не верим, продолжая скупать зеленку и мазать ею, что угодно, вплоть до сосков кормящей матери.
9. Пионербол
Вы не знаете что такое пионербол? Значит ваше детство прошло далеко от стран бывшего СССР. Если коротко и доступными словами, пионербол - это упрощенный волейбол. А если уж совсем по-честному, то это игра, правил которой никто не знает, но играть могут все. Нужно просто перекидывать через сетку мяч, стараясь швырнуть его так, чтобы члены другой команды не смогли его поймать. Обычно на уроках физкультуры мальчиков отправляли играть в футбол, а девочек приглашали к игре в пионербол.
10. Женский и мужской дни
Каждый год 23 февраля женщины поздравляют всех мужчин с Днем защитника отечества, чтобы они потом в свою очередь не забыли о дамах 8 марта. Про подноготную этих праздников мы уже давно и благополучно забыли и поздравляем с 23 февраля тех, кто, как огня боится службы в армии, а с 8 марта - женщин, которые не проработали в своей жизни ни дня. Зато никому не обидно.
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11. Телеигры
Примечательно, что интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?» и юмористическое состязание «КВН» являются уникальными продуктами советского телевидения. Все остальные передачи мы благополучно «содрали» с западных шоу. А вот эти две радуют зрителей уже много лет и аналогов им нет нигде в мире.
Сегодня мы остановились на подборке понятий родом из советских времен, о которых никогда не слышали за рубежом, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Посидеть на дорожку
Все жители постсоветского пространства знают, если члены семьи, которые до этого в суете собирали вещи, перед выходом из дома, присядут и помолчат, то поездка будет удачной и все пройдет хорошо. И примета частенько работает, ведь в эту самую минуту тишины кто-то вспоминает про паспорт, лежащий в другой сумочке, включенный утюг и подтекающий бачок. Как бы там ни было, но мистическое «посидеть» практикуют только в наших широтах.
2. Лузгать семечки
Несмотря на то, что цветок подсолнуха был завезен к нам около двухсот лет назад, поедание семян стало неотъемлемой частью нашей жизни. Лузганье семечек сопровождает наших граждан на рыбалке, на лавочке под подъездом, за просмотром любимого сериала и просто когда надо чем-то занять руки. Причем поедание семян так прочно проникло в нашу культуру, что даже историки иногда забывают, что семечки были у нас не всегда.
3. Старый Новый год
В начале двадцатого века мы перешли от юлианского календаря к григорианскому. Примерно в тоже время произошла атеистическая революция, которая совсем не вязалась с празднованием Рождества Христова. Поэтому 7 января благополучно отправили на задворки, возведя в ранг второстепенных праздников, а главным сделали болтающийся по соседству Новый год.
Кстати, атеистические убеждения граждан Советского Союза не помешали использованию традиционных рождественских атрибутов в виде горящих огней, звезд и венков. В результате мы стали обладателями целого букета зимних праздников, которые начинаются с 31 декабря и заканчиваются 14 января, когда мы по привычке празднуем Старый Новый год. Нигде в мире так не гуляют, как у нас.
4. Активированный уголь
Активированный уголь - прекрасный абсорбент, способный справиться со многими желудочно-кишечными проблемами, и с этим не поспоришь. Это средство есть и за рубежом, однако там фармацевты научились успешно маскировать главную составляющую этого лекарства, превращая черные таблетки в белые пилюли и цветные капсулы. И только у нас продолжают жевать чернющие таблетки, которые окрашивают зубы, губы, язык и даже руки.
5. Гречневая каша
Название этой каши наталкивает на мысль, что место ее происхождение Греция. Но это логичное предположение в корне не верное. Древние свидетельства выращивания гречки были найдены на Алтае, и именно он считается родиной нашей каши. Именно с Алтая семена гречихи распространились по просторам Азии. Однако, прижились лишь в Японии и Китае и то не в виде каши, а в качестве муки. Больше нигде гречку не употребляют, а во многих странах даже не знают, что это такое.
Так, в магазинах органических продуктов Европы и США продают гречку... зеленую и непрожаренную... А вот в странах бывшего СССР гречка прижилась и полюбилась. Было даже время, когда гречневая каша считалась одним из самых доступных продуктов. Что касается вкуса, то диетологи уверены, что привыкать к гречневой каше нужно с детства. Те, кто пробуют это блюдо впервые, отмечают горечь и химический привкус.
6. Постучать по дереву
Необходимость стучать по дереву уходит корнями в древность. Язычники верили, что людей окружало огромное количество духов, и далеко не все из них были добрыми. Подавляющее большинство духов были злыми и только и делали, что выжидали момент, когда кто-то поделится своими планами, мечтами и надеждами, чтобы тут же налететь и все разрушить. Но стук по дереву мог напугать и остановить злопыхателей. Времена менялись и примета со временем потеряла актуальность везде, но только не у нас. Мы продолжаем стучать, мало ли что!
7. Березовый сок
Удивительно, что березы растут во многих уголках мира, но добывать из них сок додумались только в наших широтах. Неизвестно, в чем секрет удивительного вкуса наших берез, но их сок обожают дети и взрослые. Несмотря на то, что все ценители отметили, что с годами вкус напитка изменился в худшую сторону, мы по-прежнему подсовываем иностранцам стаканчик березового сока и с интересом ждем его реакции.
8. Зеленка
За рубежом про наших «зеленых» детей ходят легенды. И это неудивительно, ведь эксперты выявили, что в составе этого чудо-средства сплошные вредные тератогены с канцерогенами. Однако, мы в эти глупости не верим, продолжая скупать зеленку и мазать ею, что угодно, вплоть до сосков кормящей матери.
9. Пионербол
Вы не знаете что такое пионербол? Значит ваше детство прошло далеко от стран бывшего СССР. Если коротко и доступными словами, пионербол - это упрощенный волейбол. А если уж совсем по-честному, то это игра, правил которой никто не знает, но играть могут все. Нужно просто перекидывать через сетку мяч, стараясь швырнуть его так, чтобы члены другой команды не смогли его поймать. Обычно на уроках физкультуры мальчиков отправляли играть в футбол, а девочек приглашали к игре в пионербол.
10. Женский и мужской дни
Каждый год 23 февраля женщины поздравляют всех мужчин с Днем защитника отечества, чтобы они потом в свою очередь не забыли о дамах 8 марта. Про подноготную этих праздников мы уже давно и благополучно забыли и поздравляем с 23 февраля тех, кто, как огня боится службы в армии, а с 8 марта - женщин, которые не проработали в своей жизни ни дня. Зато никому не обидно.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
11. Телеигры
Примечательно, что интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?» и юмористическое состязание «КВН» являются уникальными продуктами советского телевидения. Все остальные передачи мы благополучно «содрали» с западных шоу. А вот эти две радуют зрителей уже много лет и аналогов им нет нигде в мире.
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