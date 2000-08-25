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Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. ФотоСтарость им не грозит.

Время неумолимо. Но есть редкая категория людей, к которым оно на удивление благосклонно, и среди них немало знаменитостей. Вы можете сказать, что все дело в пластической хирургии и дорогом уходе, но мы считаем, что прежде всего молод тот, у кого много энергии. Посмотрите на Дженнифер Лопес, Гвен Стефани или Софию Вергару - кажется, они стали только привлекательнее с годами. А некоторые звезды сегодня и вовсе выглядят моложе, чем 20 лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы сравнили старые и новые фото некоторых знаменитостей и был приятно удивлен тем, как мало на этих людей повлияло время.

Дженнифер Лопес

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Дженнифер, словно хорошее вино, становится все лучше со временем. Неудивительно, что она предпочитает встречаться с мужчинами моложе себя: не каждый ровесник может похвастаться такой же энергичностью, как у Джей Ло.

Джаред Лето

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Пожалуй, единственное изменение во внешности музыканта за прошедшие годы - это увеличение количества растительности на лице. И заметьте, у Джареда нет ни единой морщины.

Джеки Гарри

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Актриса Джеки Гарри недавно порадовала поклонников своим прекрасным фото в твиттере. Те, кто помнит ее по роли в сериале «Сестра, сестра», не могли не отметить, что в 62 года Джеки выглядит почти так же, как выглядела в 36.

Марио Лопес

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


44-летний телеведущий и актер выглядит так, будто не имеет возраста. Пожалуй, он несильно изменился со времен своего участия в подростковом сериале «Спасенные звонком». Нам остается лишь удивляться.

Ашер

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Музыкант почти не изменился с начала 2000-х, хотя и несколько повзрослел, что только пошло ему на пользу.

София Вергара

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Глядя на Софию, почти невозможно поверить, что у нее есть взрослый сын, которому 27 лет. Ведь актриса и сама выглядит примерно на этот же возраст.

Ниа Вардалос

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


В 2016 году на экраны вышло продолжение фильма «Моя большая греческая свадьба», и мы не могли не заметить, как молодо в нем выглядела Ниа, да и остальные герои тоже - словно и не было этих 14 лет, которые прошли с выхода первой части.

Странный Эл Янкович

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Фанаты спрашивают пародиста: почему он совсем не меняется? Некоторых это даже немного пугает, ведь Эл совсем не выглядит на свои 58 лет. Но мы думаем, что все дело в юморе, который, как известно, благотворно сказывается на здоровье и продлевает жизнь.

Мисси Эллиот

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Как шутят поклонники певицы, «Мисси стареет наоборот». И, в самом деле, сегодня Мисси Эллиот выглядит моложе, чем 20 лет назад.

Гвен Стефани

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Певица Гвен Стефани не только не поддалась влиянию времени, но и стала, как нам кажется, еще привлекательнее.

Патрик Стюарт

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Сэр Патрик Стюарт известен большинству зрителей как капитан Пикар из сериала «Звездный путь: следующее поколение». А еще актер славится тем, что почти совсем не изменился со времени своего участия в этом проекте.

Анна Фэрис

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Ролью, принесшей популярность Анне Фэрис, стала Синди Кэмпбелл в фильме «Очень страшное кино» в 2000 году. И похоже, что прошедшие 18 лет почти никак не отразились на внешности актрисы.

Уильям Шетнер

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Капитан Кирк мало изменился за прошедшую четверть века и просто отлично выглядит для своих 87 лет.

Кристи Тарлингтон

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Многие женщины «чуть-чуть за» пытаются скрыть возраст при помощи макияжа, но кажется, что Кристи он не нужен. Супермодель словно светится изнутри без явных косметических ухищрений.

Джессика Альба

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Актриса и успешная бизнесвумен ничуть не изменилась за прошедшие 15 лет. В детстве и юности здоровье Джессики оставляло желать лучшего, но, к счастью, ей удалось преодолеть все неприятности и сегодня она выглядит счастливой и здоровой.

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Мейми Ван Дорен

Звезды, которые за последние десятилетия почти не постарели. Фото


Актриса Мейми Ван Дорен - современница Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд. В 1950-х у этих трех голливудских красавиц даже было прозвище - The Three M’s («Три М»: Мэрилин, Мейми и Мэнсфилд). Судьбы Мэрилин и Джейн сложились трагически, и актрисы рано ушли от нас, но Мейми прекрасно себя чувствует и выглядит как минимум на 25 лет моложе своего истинного возраста.
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 Теги: звезды, старость

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Сегодня, 16:54 » Автор: Анна Мартынова
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