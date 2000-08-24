» » На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото Странные инсталляции появились в пустыне.

6 августа в штате Невада стартовал один из самых интересных фестивалей мира Burning Man, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Каждый год в пустыню Блэк-Рок съезжаются знаменитости, бизнесмены и обычные люди, чтобы полюбоваться на современные инсталляции.

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Напротив этой инсталляции установлены два дивана - посетители могут сидеть и делать заметки в блокнотах

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Разбросанные велосипеды, дорожные знаки и куски металла воссоздают человеческий мир, уничтоженный роботами.

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Этот арт-объект символизирует минеральные элементы, покрывавшие Блэк-Рок тысячи лет назад, когда пустыня была частью озера Лаонтан. На заднем плане - белый медведь, сделанный из автозапчастей. Популяция этих животных находится под угрозой из-за выбросов парниковых газов.

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Скульптура с африканской тематикой

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Дом-матрешка в виде сломанной клетки для птиц

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Автобусная остановка и перекресток, воссозданные в пустыне

На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото


Импровизированная церковь, посвященная основателю Burning Man Ларри Харви, который умер в апреле 2018 года

Читайте также: Советские вещи и традиции, всегда удивлявшие иностранцев. Фото

Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пустыня, инсталляции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     319
     0

Похожие новости по теме

Инопланетные пейзажи пустыни Блэк-Рок. Фото Инопланетные пейзажи пустыни Блэк-Рок. Фото

Здесь чувствуешь себя как на Марсе.

Фантастический арт посреди пустыни Burning Man 2017. Фото Фантастический арт посреди пустыни Burning Man 2017. Фото

Участники фестиваля Burning Man 2017

Удивительные инсталляции из обычной проволоки. Фото Удивительные инсталляции из обычной проволоки. Фото

Необычные работы Робина Уайта.

Художник создает удивительные инсталляции из стекла. Фото Художник создает удивительные инсталляции из стекла. Фото

Они действительно уникальны.

Стены Кембриджа обрели фантастические световые инсталляции. Фото Стены Кембриджа обрели фантастические световые инсталляции. Фото

Мигель Шевалье создает потрясающие световые проекции.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх