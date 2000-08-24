Раздел: Фоторепортажи
На известном фестивале показали необычные скульптуры. Фото
Странные инсталляции появились в пустыне.
6 августа в штате Невада стартовал один из самых интересных фестивалей мира Burning Man, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Каждый год в пустыню Блэк-Рок съезжаются знаменитости, бизнесмены и обычные люди, чтобы полюбоваться на современные инсталляции.
Напротив этой инсталляции установлены два дивана - посетители могут сидеть и делать заметки в блокнотах
Разбросанные велосипеды, дорожные знаки и куски металла воссоздают человеческий мир, уничтоженный роботами.
Этот арт-объект символизирует минеральные элементы, покрывавшие Блэк-Рок тысячи лет назад, когда пустыня была частью озера Лаонтан. На заднем плане - белый медведь, сделанный из автозапчастей. Популяция этих животных находится под угрозой из-за выбросов парниковых газов.
Скульптура с африканской тематикой
Дом-матрешка в виде сломанной клетки для птиц
Автобусная остановка и перекресток, воссозданные в пустыне
Импровизированная церковь, посвященная основателю Burning Man Ларри Харви, который умер в апреле 2018 года
Читайте также: Советские вещи и традиции, всегда удивлявшие иностранцев. Фото
Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.
6 августа в штате Невада стартовал один из самых интересных фестивалей мира Burning Man, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Каждый год в пустыню Блэк-Рок съезжаются знаменитости, бизнесмены и обычные люди, чтобы полюбоваться на современные инсталляции.
Напротив этой инсталляции установлены два дивана - посетители могут сидеть и делать заметки в блокнотах
Разбросанные велосипеды, дорожные знаки и куски металла воссоздают человеческий мир, уничтоженный роботами.
Этот арт-объект символизирует минеральные элементы, покрывавшие Блэк-Рок тысячи лет назад, когда пустыня была частью озера Лаонтан. На заднем плане - белый медведь, сделанный из автозапчастей. Популяция этих животных находится под угрозой из-за выбросов парниковых газов.
Скульптура с африканской тематикой
Дом-матрешка в виде сломанной клетки для птиц
Автобусная остановка и перекресток, воссозданные в пустыне
Импровизированная церковь, посвященная основателю Burning Man Ларри Харви, который умер в апреле 2018 года
Читайте также: Советские вещи и традиции, всегда удивлявшие иностранцев. Фото
Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.
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