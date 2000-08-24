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Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото

Красота природы в впечатляющих аэроснимках. ФотоРаботы немецкого фотографа.

Занимательные аэроснимки от настоящего охотника за приключениями. Робин Виттвер (Robin Wittwer) - талантливый 25-летний фотограф, ретушер и искатель приключений из Кельна, Германия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Он снимает захватывающие приключения, пейзажи, природу и аэроснимки.

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Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
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 Теги: природа, аэрофотографии

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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