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Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Работы немецкого фотографа.
Занимательные аэроснимки от настоящего охотника за приключениями. Робин Виттвер (Robin Wittwer) - талантливый 25-летний фотограф, ретушер и искатель приключений из Кельна, Германия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он снимает захватывающие приключения, пейзажи, природу и аэроснимки.
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Занимательные аэроснимки от настоящего охотника за приключениями. Робин Виттвер (Robin Wittwer) - талантливый 25-летний фотограф, ретушер и искатель приключений из Кельна, Германия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он снимает захватывающие приключения, пейзажи, природу и аэроснимки.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
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