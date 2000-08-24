Раздел: Фоторепортажи
Роскошные подарки, которые получали звезды за рождение детей. Фото
Их мужья сильно потратились.
Беременность - один из самых волнительных периодов в жизни женщины. Не менее волнительное время - ожидание сюрприза от будущего отца в честь рождения ребенка. Автомобили, бриллиантовые колье и уникальные кольца - собрали самые щедрые подарки, которые преподносили знаменитостям их мужья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мила Кунис: очень дорогое кольцо со смыслом
Мила Кунис и Эштон Катчер начали встречаться в 2012 году, после развода актера с Деми Мур. Спустя три года Мила и Эштон сыграли свадьбу, но на тот момент у них уже был ребенок: в октябре 2014 года у пары родилась дочка Уайетт. Подарок на рождение первенца Кунис создала сама - и он получился с особым смыслом. Актриса обратилась к ювелирному дизайнеру Marina B., которая спроектировала золотое кольцо с изумрудом и гравировкой «Материнство». Это был не индивидуальный заказ, а выпуск лимитированной коллекции. Украшение продавалось за $4800, а все вырученные деньги были пожертвованы в Замбийский роддом.
Мэрайя Кери: именное бриллиантовое колье
В апреле 2011 года певица Мэрайя Кери родила двойняшек Мороккана и Монро. Ее муж, музыкант Ник Кэннон, хотел удивить супругу чем-то особенным. Он знал, что Мэрайя обожает драгоценности, но в то же время у артистки столько оригинальных украшений, что молодому отцу пришлось проявить фантазию. В итоге Кэннон заказал ожерелье с розовыми и белыми бриллиантами с именами их сына и дочери.
Кайли Дженнер: одно слово - Ferrari
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт стали родителями 1 февраля 2018 года. Пара объявила о рождении девочки Сторми трогательным видео «Нашей дочери», посвященном встрече и роману будущих родителей и беременности Кайли. Ролик набрал больше 73 миллионов просмотров!
Молодой отец приложил все усилия, чтобы восхитить Кайли подарком. В итоге молодая мамочка увидела под окнами автомобиль Ferrari LaFerrari за $ 1,4 миллиона.
Николь Кидман: кольцо Cartier, посвященное любви и верности
Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан поженились в 2006 году. До этого актриса 10 лет была замужем за Томом Крузом и не могла забеременеть. Поэтому, узнав о беременности от второго супруга, она отклонила все предложения о съемках и посвятила себя будущему материнству. Для Урбана ребенок также стал первенцем.
Когда на свет появилась малышка Сандей Роуз, музыкант подарил Николь кольцо Cartier Trinity за $73 000 в белом, желтом и розовом золоте, украшенное бриллиантами. Каждое звено кольца имеет особое значение: белое золото символизирует дружбу, желтое - верность, а розовое - любовь.
Бейонсе: кольцо с синим танзанитом
Синий цвет проходит сквозь личную жизнь и карьеру 48-летнего рэпера Jay Z и 36-летней певицы Бейонсе. В 2001 году рэпер выпустил альбом The Blueprint, в 2002-м - The Blueprint 2: The Gift & the Curse, а в 2009-м - The Blueprint 3. Бейонсе и сама признавалась: «Я одержима синим цветом… Во всех его проявлениях!»
Артистка так далеко зашла в любви к синему, что назвала свою дочь Блю Айви (дословно с английского - «голубой плющ»). На тот момент Бейонсе и Джей Зи жили в браке 4 года, и певица перенесла выкидыш. Неудивительно, что рэпер предоставил жене полный карт-бланш в выборе имени для первенца, а сам подготовил подарок, достойный королевы, - бриллиантовое кольцо с огромным синим танзанитом за $35 тысяч.
Дженнифер Лопес: серьги за 2,6 миллиона, которые теперь носит другая
Дженнифер Лопес и певец Марк Энтони поженились в 2006 году и разошлись спустя 5 лет. В браке Лопес родила двойняшек: сына Макса и дочь Эмми. В качестве подарка на рождение малышей Энтони преподнес Дженнифер серьги за $2,6 миллиона. Голливудские ювелиры рассказывали журналистам, что после расставания певица распродала все украшения, подаренные бывшим мужем, и эти серьги тоже.
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Ким Кардашьян: украденное колье
Ким Кардашьян родила от рэпера Канье Уэста дочь Норт и сына Сейнта, а младшая дочка супругов Чикаго появилась на свет в начале 2018 года с помощью суррогатной мамы. В 2015 году, ожидая второго ребенка, Ким опубликовала на своем сайте список желаний. Уэсту долго намекать не пришлось. После рождения Сейнта он преподнес жене самый дорогой подарок из списка - бриллиантовое колье Lorraine Schwartz. Украшение с гравировкой в виде имени Сейнта было украдено в октябре 2016 года в Париже.
Беременность - один из самых волнительных периодов в жизни женщины. Не менее волнительное время - ожидание сюрприза от будущего отца в честь рождения ребенка. Автомобили, бриллиантовые колье и уникальные кольца - собрали самые щедрые подарки, которые преподносили знаменитостям их мужья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мила Кунис: очень дорогое кольцо со смыслом
Мила Кунис и Эштон Катчер начали встречаться в 2012 году, после развода актера с Деми Мур. Спустя три года Мила и Эштон сыграли свадьбу, но на тот момент у них уже был ребенок: в октябре 2014 года у пары родилась дочка Уайетт. Подарок на рождение первенца Кунис создала сама - и он получился с особым смыслом. Актриса обратилась к ювелирному дизайнеру Marina B., которая спроектировала золотое кольцо с изумрудом и гравировкой «Материнство». Это был не индивидуальный заказ, а выпуск лимитированной коллекции. Украшение продавалось за $4800, а все вырученные деньги были пожертвованы в Замбийский роддом.
Мэрайя Кери: именное бриллиантовое колье
В апреле 2011 года певица Мэрайя Кери родила двойняшек Мороккана и Монро. Ее муж, музыкант Ник Кэннон, хотел удивить супругу чем-то особенным. Он знал, что Мэрайя обожает драгоценности, но в то же время у артистки столько оригинальных украшений, что молодому отцу пришлось проявить фантазию. В итоге Кэннон заказал ожерелье с розовыми и белыми бриллиантами с именами их сына и дочери.
Кайли Дженнер: одно слово - Ferrari
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт стали родителями 1 февраля 2018 года. Пара объявила о рождении девочки Сторми трогательным видео «Нашей дочери», посвященном встрече и роману будущих родителей и беременности Кайли. Ролик набрал больше 73 миллионов просмотров!
Молодой отец приложил все усилия, чтобы восхитить Кайли подарком. В итоге молодая мамочка увидела под окнами автомобиль Ferrari LaFerrari за $ 1,4 миллиона.
Николь Кидман: кольцо Cartier, посвященное любви и верности
Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан поженились в 2006 году. До этого актриса 10 лет была замужем за Томом Крузом и не могла забеременеть. Поэтому, узнав о беременности от второго супруга, она отклонила все предложения о съемках и посвятила себя будущему материнству. Для Урбана ребенок также стал первенцем.
Когда на свет появилась малышка Сандей Роуз, музыкант подарил Николь кольцо Cartier Trinity за $73 000 в белом, желтом и розовом золоте, украшенное бриллиантами. Каждое звено кольца имеет особое значение: белое золото символизирует дружбу, желтое - верность, а розовое - любовь.
Бейонсе: кольцо с синим танзанитом
Синий цвет проходит сквозь личную жизнь и карьеру 48-летнего рэпера Jay Z и 36-летней певицы Бейонсе. В 2001 году рэпер выпустил альбом The Blueprint, в 2002-м - The Blueprint 2: The Gift & the Curse, а в 2009-м - The Blueprint 3. Бейонсе и сама признавалась: «Я одержима синим цветом… Во всех его проявлениях!»
Артистка так далеко зашла в любви к синему, что назвала свою дочь Блю Айви (дословно с английского - «голубой плющ»). На тот момент Бейонсе и Джей Зи жили в браке 4 года, и певица перенесла выкидыш. Неудивительно, что рэпер предоставил жене полный карт-бланш в выборе имени для первенца, а сам подготовил подарок, достойный королевы, - бриллиантовое кольцо с огромным синим танзанитом за $35 тысяч.
Дженнифер Лопес: серьги за 2,6 миллиона, которые теперь носит другая
Дженнифер Лопес и певец Марк Энтони поженились в 2006 году и разошлись спустя 5 лет. В браке Лопес родила двойняшек: сына Макса и дочь Эмми. В качестве подарка на рождение малышей Энтони преподнес Дженнифер серьги за $2,6 миллиона. Голливудские ювелиры рассказывали журналистам, что после расставания певица распродала все украшения, подаренные бывшим мужем, и эти серьги тоже.
Читайте также: Красавица из Малайзии показала, как живется детям миллиардеров. Фото
Ким Кардашьян: украденное колье
Ким Кардашьян родила от рэпера Канье Уэста дочь Норт и сына Сейнта, а младшая дочка супругов Чикаго появилась на свет в начале 2018 года с помощью суррогатной мамы. В 2015 году, ожидая второго ребенка, Ким опубликовала на своем сайте список желаний. Уэсту долго намекать не пришлось. После рождения Сейнта он преподнес жене самый дорогой подарок из списка - бриллиантовое колье Lorraine Schwartz. Украшение с гравировкой в виде имени Сейнта было украдено в октябре 2016 года в Париже.
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