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Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото Снимки сделали в Замбии.

Миграция - удивительное и зрелищное явление природы - массовое перемещение животных по нашей Земле. Вообще всего сказано и показано о перелетах птиц, ведь их летательные способности позволяют значительно легче совершать дальние путешествия. Но и среди млекопитающих есть хорошо летающие животные - летучие мыши, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Британский фотограф Уилл Баррард Лукас во время путешествия по Замбии снял редкое природное явление - миграцию более 8 млн летучих мышей.

Летучие мыши - крупная группа летающих животных, чей образ жизни сильно отличается от птичьего, поскольку они относятся к млекопитающим.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Все летучие мыши, распространенные в умеренных широтах, питаются насекомыми, но зимой этот вид корма почти полностью исчезает.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Летучие мыши обычно впадают в спячку в каких-нибудь прохладных, но теплых убежищах, например в пещерах, или мигрируют на юг, где и зимой есть насекомые.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Впервые предположение о том, что летучие мыши мигрируют на юг, возникло, когда обнаружилось, что некоторые виды их в Европе и Америке весьма редко встречаются на зимовках в пещерах, впадая в длительную сезонную спячку, хотя летом их превеликое множество.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


По сравнению с мелкими птицами и некоторыми мелкими млекопитающими летучие мыши живут долго, и каждая из них за свою жизнь совершает несколько перелетов.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Британский фотограф Уилл Баррард Лукас снял необычную картину в небе над Национальным парком Касанка в Замбии, где кружили более 8 миллионов летучих мышей.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


В природе существует 700 видов летучих мышей, распределяемых по 16 семействам.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Крупные виды летучих мышей могут питаться не только насекомыми, но и птицами, ящерицами, лягушками.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Между прочим, летучие мыши - чрезвычайно полезные животные: насекомоядная летучая мышь за час охоты может съесть до 200 комаров.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Летучие мыши обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отраженное от предметов. До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Исследования показали, что летучие мыши способны обнаружить препятствие из проволок на расстоянии от 17 метров. Дальность обнаружения зависит от диаметра проволоки.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Во время полета летучие мыши поют песни, используя сложные сочетания слогов, на высоких частотах (что обусловлено их способностью к эхолокации). Они создают ультразвуковые волны от 40 до 100 кГц.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


По мнению биолога Майкла Смотермана, ни одно другое млекопитающее, кроме человека, не обладает способностью общаться с помощью столь сложных голосовых последовательностей.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


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Крупные летучие мыши, которые питаются рыбой, патрулируют водную поверхность по ночам, излучая весьма сильные эхолокационные сигналы. Но эти сигналы не проникают в толщу воды. Мышь не может обнаружить рыбу, находящуюся под водой, но сразу же найдет, если рыба высунет из воды хотя бы небольшую часть тела.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото


Миграция 8 млн летучих мышей в Замбии.

Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото
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 Теги: летучие мыши, миграция

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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