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Миграция летучих мышей во впечатляющих снимках. Фото
Снимки сделали в Замбии.
Миграция - удивительное и зрелищное явление природы - массовое перемещение животных по нашей Земле. Вообще всего сказано и показано о перелетах птиц, ведь их летательные способности позволяют значительно легче совершать дальние путешествия. Но и среди млекопитающих есть хорошо летающие животные - летучие мыши, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Британский фотограф Уилл Баррард Лукас во время путешествия по Замбии снял редкое природное явление - миграцию более 8 млн летучих мышей.
Летучие мыши - крупная группа летающих животных, чей образ жизни сильно отличается от птичьего, поскольку они относятся к млекопитающим.
Все летучие мыши, распространенные в умеренных широтах, питаются насекомыми, но зимой этот вид корма почти полностью исчезает.
Летучие мыши обычно впадают в спячку в каких-нибудь прохладных, но теплых убежищах, например в пещерах, или мигрируют на юг, где и зимой есть насекомые.
Впервые предположение о том, что летучие мыши мигрируют на юг, возникло, когда обнаружилось, что некоторые виды их в Европе и Америке весьма редко встречаются на зимовках в пещерах, впадая в длительную сезонную спячку, хотя летом их превеликое множество.
По сравнению с мелкими птицами и некоторыми мелкими млекопитающими летучие мыши живут долго, и каждая из них за свою жизнь совершает несколько перелетов.
Британский фотограф Уилл Баррард Лукас снял необычную картину в небе над Национальным парком Касанка в Замбии, где кружили более 8 миллионов летучих мышей.
В природе существует 700 видов летучих мышей, распределяемых по 16 семействам.
Крупные виды летучих мышей могут питаться не только насекомыми, но и птицами, ящерицами, лягушками.
Между прочим, летучие мыши - чрезвычайно полезные животные: насекомоядная летучая мышь за час охоты может съесть до 200 комаров.
Летучие мыши обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отраженное от предметов. До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием.
Исследования показали, что летучие мыши способны обнаружить препятствие из проволок на расстоянии от 17 метров. Дальность обнаружения зависит от диаметра проволоки.
Во время полета летучие мыши поют песни, используя сложные сочетания слогов, на высоких частотах (что обусловлено их способностью к эхолокации). Они создают ультразвуковые волны от 40 до 100 кГц.
По мнению биолога Майкла Смотермана, ни одно другое млекопитающее, кроме человека, не обладает способностью общаться с помощью столь сложных голосовых последовательностей.
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Крупные летучие мыши, которые питаются рыбой, патрулируют водную поверхность по ночам, излучая весьма сильные эхолокационные сигналы. Но эти сигналы не проникают в толщу воды. Мышь не может обнаружить рыбу, находящуюся под водой, но сразу же найдет, если рыба высунет из воды хотя бы небольшую часть тела.
Миграция 8 млн летучих мышей в Замбии.
Миграция - удивительное и зрелищное явление природы - массовое перемещение животных по нашей Земле. Вообще всего сказано и показано о перелетах птиц, ведь их летательные способности позволяют значительно легче совершать дальние путешествия. Но и среди млекопитающих есть хорошо летающие животные - летучие мыши, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Британский фотограф Уилл Баррард Лукас во время путешествия по Замбии снял редкое природное явление - миграцию более 8 млн летучих мышей.
Летучие мыши - крупная группа летающих животных, чей образ жизни сильно отличается от птичьего, поскольку они относятся к млекопитающим.
Все летучие мыши, распространенные в умеренных широтах, питаются насекомыми, но зимой этот вид корма почти полностью исчезает.
Летучие мыши обычно впадают в спячку в каких-нибудь прохладных, но теплых убежищах, например в пещерах, или мигрируют на юг, где и зимой есть насекомые.
Впервые предположение о том, что летучие мыши мигрируют на юг, возникло, когда обнаружилось, что некоторые виды их в Европе и Америке весьма редко встречаются на зимовках в пещерах, впадая в длительную сезонную спячку, хотя летом их превеликое множество.
По сравнению с мелкими птицами и некоторыми мелкими млекопитающими летучие мыши живут долго, и каждая из них за свою жизнь совершает несколько перелетов.
Британский фотограф Уилл Баррард Лукас снял необычную картину в небе над Национальным парком Касанка в Замбии, где кружили более 8 миллионов летучих мышей.
В природе существует 700 видов летучих мышей, распределяемых по 16 семействам.
Крупные виды летучих мышей могут питаться не только насекомыми, но и птицами, ящерицами, лягушками.
Между прочим, летучие мыши - чрезвычайно полезные животные: насекомоядная летучая мышь за час охоты может съесть до 200 комаров.
Летучие мыши обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отраженное от предметов. До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием.
Исследования показали, что летучие мыши способны обнаружить препятствие из проволок на расстоянии от 17 метров. Дальность обнаружения зависит от диаметра проволоки.
Во время полета летучие мыши поют песни, используя сложные сочетания слогов, на высоких частотах (что обусловлено их способностью к эхолокации). Они создают ультразвуковые волны от 40 до 100 кГц.
По мнению биолога Майкла Смотермана, ни одно другое млекопитающее, кроме человека, не обладает способностью общаться с помощью столь сложных голосовых последовательностей.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Крупные летучие мыши, которые питаются рыбой, патрулируют водную поверхность по ночам, излучая весьма сильные эхолокационные сигналы. Но эти сигналы не проникают в толщу воды. Мышь не может обнаружить рыбу, находящуюся под водой, но сразу же найдет, если рыба высунет из воды хотя бы небольшую часть тела.
Миграция 8 млн летучих мышей в Замбии.
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