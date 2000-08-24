Раздел: Фоторепортажи
Проникновенные портреты от мастера черно-белой съемки. Фото
Эмоции в каждом кадре.
Великолепные амбротипные и полароидные снимки в жанре портретной и художественной от автора по имени Оир Итуарт (Oier Ituarte), передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
Великолепные амбротипные и полароидные снимки в жанре портретной и художественной от автора по имени Оир Итуарт (Oier Ituarte), передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Красота природы в впечатляющих аэроснимках. Фото
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