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Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото

Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото Фестиваль продлится до 8 сентября.

Голливудские звезды поразили поклонников образами на красной дорожке во время открытия Венецианского кинофестиваля 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Грандиозное действо состоялось в Италии на острове Лидо 29 августа. Актеры и режиссеры засветили стильные наряды на красной дорожке, поразив элегантностью и утонченностью образов.

Звезды фильма "Первый человек" Райан Гослинг, Джейсон Кларк, Оливия Гамильтон, Клэр Фой и режиссер Дэмиен Шазель пришли на красную дорожку даже в одной цветной гамме.

Жюри кинофестиваля выглядит сдержанно - все они выбрали черно-белые или песочные цвета. Выделилась на фото только актриса Наоми Уоттс, которая решила присоединиться к тем, кто решает судьбы мирового кино.

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Это - 75-й Венецианский кинофестиваль. До 8 сентября более 20 фильмов поборются за награду "Золотой лев".

Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото
Эффектные наряды звезд на открытии Венецианского фестиваля 2018. Фото

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 Теги: фестиваль, звезды

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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